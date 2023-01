Trung tướng Tô Ân Xô thôi chức Chánh Văn phòng Bộ Công an từ 1/2

Ngày 31/1, tại Công an tỉnh Yên Bái, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an đã thông báo Quyết định của Bộ Công an về việc điều động đại tá Đặng Hồng Đức - Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Như vậy, Trung tướng Tô Ân Xô sẽ thôi giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Công an từ ngày 1/2/2023, sau hơn 3 năm giữ chức vụ này.

Trung tướng Tô Ân Xô. Ảnh: BCA

Trung tướng Tô Ân Xô quê ở tỉnh Bắc Ninh. Ông là Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an.

Đầu tháng 9/2019, thiếu tướng Tô Ân Xô khi đó là Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng, đồng thời là Người phát ngôn Bộ Công an. Trước khi làm Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, thiếu tướng Tô Ân Xô từng là Cục trưởng thuộc Bộ Công an.

Trong thời gian giữ chức Chánh văn phòng, kiêm Người phát ngôn Bộ Công an từ năm 2019 đến nay, thiếu tướng Tô Ân Xô đã chứng tỏ được năng lực, phẩm chất của mình thông qua các hoạt động về chuyên môn. Nhất là trong giai đoạn Bộ Công an đẩy mạnh việc sắp xếp đổi mới lại bộ máy, đưa lực lượng chính quy về xã, đồng thời tăng cường các hoạt động phòng chống tội phạm, đặc biệt là các đại án về kinh tế và tham nhũng theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước.

Cùng với việc thực hiện tốt vai trò người đứng đầu cơ quan tham mưu của Bộ Công an, ở góc độ là Người phát ngôn Bộ Công an, thiếu tướng Tô Ân Xô được báo giới đánh giá là người không e ngại, né tránh các vấn đề thông tin báo chí liên quan đến hoạt động của Bộ Công an.

Ngoài cung cấp thông tin báo chí theo định kỳ, tại cuộc họp báo của Chính phủ, Bộ Công an, thiếu tướng Tô Ân Xô còn cung cấp thông tin kịp thời về các vụ án, vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Ông Xô cũng là người có nhiều đóng góp tích cực trong việc xây dựng, cải thiện trang thông tin điện tử của Bộ Công an theo hướng tăng cường tương tác giữa lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ với người dân.

Ngày 16/4/2021, ông Tô Ân Xô được Chủ tịch nước thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng.