Trước khi được đặc xá, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến, cựu Chủ tịch tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh từng bị xét xử tội danh gì?

Như Dân Việt đã đưa tin, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), Chủ tịch nước Lương Cường đã ký quyết định đặc xá cho 8.055 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 1 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện.

Trong số này có ông Nguyễn Nhân Chiến - cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh, Nguyễn Tử Quỳnh - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Ông Nguyễn Nhân Chiến, Nguyễn Tử Quỳnh bị Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xác định phạm tội “Nhận hối lộ”, tuyên phạt tù vào tháng 11/2024. 2 người này phạm tội trong vụ án có liên quan đến Nguyễn Thị Thanh Nhàn – cựu Chủ tịch Công ty AIC.

Cụ thể, chiều 1/11, Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tuyên án sơ thẩm với 13 bị cáo trong vụ án "Đưa/Nhận hối lộ"; "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại 6 dự án mua sắm trang bị bệnh viện huyện, trong số này có 2 ông Nguyễn Nhân Chiến, Nguyễn Tử Quỳnh.

Tháng 11/2024, Hội đồng xét xử sơ thẩm Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh quyết định, tuyên phạt cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến 54 tháng tù về tội "Nhận hối lộ". Ảnh: Bộ Công an

Hội đồng xét xử sơ thẩm nhận định, năm 2013, Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Lã Tuấn Hưng - Tổng giám đốc Công ty Sông Hồng có hành vi gặp gỡ, nhờ các lãnh đạo, cán bộ Bắc Ninh để được tham gia các gói thầu.

Ông Nguyễn Nhân Chiến, Nguyễn Tử Quỳnh khi đó lần lượt là Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã đồng ý, cho AIC và Sông Hồng, mỗi công ty trúng 3 gói thầu tại 3 bệnh viện; hành vi này gây thiệt hại hơn 48 tỷ đồng.

Sau đó, Công ty AIC và Công ty Sông Hồng đưa hối lộ cho bị cáo Chiến 4 tỷ đồng, Nguyễn Tử Quỳnh 2 tỷ đồng. Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn nhiều lần tặng quà cho Nguyễn Nhân Chiến, tổng số 10 tỷ đồng; cho Nguyễn Tử Quỳnh tổng số 8,1 tỷ đồng trong giai đoạn trước năm 2020.

Hành vi của các bị cáo được xác định xâm phạm hoạt động đúng đắn của các cơ quan nhà nước; xâm phạm hoạt động đấu thầu đúng quy định; gây mất trật tự trị an, làm mất lòng tin của nhân dân vào chính quyền nên cần xử lý nghiêm.

Ông Nguyễn Nhân Chiến, Nguyễn Tử Quỳnh bị xác định phạm tội 2 lần trở lên do nhiều lần nhận hối lộ.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh cũng bị tuyên án 36 tháng tù về tội "Nhận hối lộ" trong ngày 1/11/2024. Ảnh: Bộ Công an

Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đánh giá, những người này có đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh. Đặc biệt trong giai đoạn 2015 – 2020, địa phương này có sự phát triển vượt bậc, nhiều công trình công cộng, phúc lợi được xây dựng, phục vụ người dân.

Nhóm cựu lãnh đạo Bắc Ninh cũng được nhận định phạm tội cũng một phần vì nóng vội, muốn 6 bệnh viện tuyến huyện trong tỉnh sớm có trang thiết bị, phục vụ khám chữa bệnh cho người dân.

Từ những chứng cứ, tài liệu và diễn biến xét xử, Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tuyên án sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Nhân Chiến 54 tháng tù; Nguyễn Tử Quỳnh 36 tháng tù.

Trước đó, ngày 19/1/2024, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Tử Quỳnh - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về tội “Nhận hối lộ”.

Ngày 24/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Nhân Chiến - Nguyên Chủ tịch UBND, nguyên Bí thư tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh về tội “Nhận hối lộ”.

Đây là diễn biến tiếp theo từ kết quả điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Công ty AIC và các đơn vị có liên quan.