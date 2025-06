Tính đến cuối tháng 4-2025, TP Tân An (tỉnh Long An) đã hoàn thành hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho 56 hộ dân trên địa bàn. Tổng kinh phí thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố Tân An là gần 4 tỉ đồng