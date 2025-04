Tín dụng nông nghiệp nông thôn đồng hành cùng nông dân

Theo báo cáo từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh khu vực 12 (gồm Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh và Bình Phước), đến cuối tháng 3, tổng dư nợ tín dụng nông nghiệp nông thôn toàn khu vực đạt hơn 418.767 tỷ đồng, tăng 9,21% so với cuối năm 2024.

Ông Tạ Thành Long - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực 12 cho biết, con số này chiếm tỷ trọng 35,21% so với tổng dư nợ cho vay, chiếm khoảng 10,43% dư nợ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn toàn quốc.





Nông dân ứng dụng công nghệ cao trồng nấm đông trùng hạ thảo ở huyện Bù Đốp (tỉnh Bình Phước). Ảnh: Nguyên Vỹ

Trong đó, dư nợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Bình Phước chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng dư nợ nông nghiệp nông thôn Khu vực 12; lần lượt chiếm 30,51% và 20,3%, chiếm một nửa tổng dư nợ toàn khu vực.

Tín dụng ngành nông, lâm, thủy sản cũng đạt kết quả khả quan, với tổng dư nợ khoảng 112.325 tỷ đồng, chiếm 9,44% tổng dư nợ toàn khu vực và chiếm khoảng 11% dư nợ cùng ngành của cả nước.

Trong đó, Đồng Nai chiếm 27,8% và Bình Phước chiếm trên 37%, khẳng định vị thế vượt trội trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa.

Đặc biệt, Bình Phước, với thế mạnh về các loại cây công nghiệp như cao su, hồ tiêu, điều, cà phê đã huy động được hơn 33.030 tỷ đồng cho vay chuyên biệt vào các ngành hàng này – tương đương gần 40% tổng dư nợ nông nghiệp của tỉnh (tính đến cuối tháng 2).

Riêng chính sách hỗ trợ nông dân trồng tiêu bị thiệt hại đã giúp hơn 6.400 hộ được vay vốn mới và hàng ngàn hộ được cơ cấu, giảm lãi vay với tổng dư nợ lên đến gần 3.400 tỷ đồng.





Mô hình trồng cây dược liệu của nông dân giỏi ở huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai). Ảnh: Nguyên Vỹ

Còn tại Đồng Nai, địa phương vốn có truyền thống làm nông nghiệp thâm canh và là vùng trọng điểm chăn nuôi có tổng dư nợ tín dụng đến cuối quý I/2025 đạt 417.891 tỷ đồng, tăng 2,85% so với cuối năm 2024.

Trong đó, dư nợ tín dụng nông nghiệp nông thôn chiếm 127.750 tỷ đồng, tăng gần 4% so với cuối năm ngoái; chiếm 30,5% tổng dư nợ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của khu vực.

Gắn tín dụng với sản xuất thực chất và xây dựng nông thôn mới

Tín dụng nông nghiệp nông thôn tại 2 tỉnh Đồng Nai, Bình Phước không chỉ dừng lại ở con số dư nợ, mà đang trực tiếp góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn.

Định hướng của hệ thống ngân hàng là ưu tiên vốn vay cho các mô hình sản xuất thực chất, bền vững; từ trồng trọt, chăn nuôi đến công nghiệp chế biến, logistics nông sản.

Ngoài vốn tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn hiện đang là thế mạnh của tỉnh Bình Phước, đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 12 cho biết, đơn vị còn sẵn sàng tài trợ vốn cho dự án hạ tầng lớn như đường cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành, tạo lực kéo mạnh mẽ cho vùng nguyên liệu kết nối với thị trường.





Mô hình chế biến ca cao gắn liền du lịch vườn góp phần xây dựng nông thôn mới ở huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai). Ảnh: Nguyên Vỹ

Trong khi đó, Đồng Nai tập trung thúc đẩy tín dụng vào các chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ, như chăn nuôi heo, gà công nghiệp, cây ăn trái xuất khẩu. Hệ thống ngân hàng tại đây duy trì ổn định gần 130.000 tỷ đồng dư nợ trong lĩnh vực nông nghiệp, phối hợp với các hợp tác xã, doanh nghiệp để đưa vốn đến tận tay nông dân có dự án khả thi...







Một trang trại dưa lưới của nông dân huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước). Ảnh: Viết Dần

Ngoài ra, 2 tỉnh Đồng Nai, Bình Phước cũng đang tích cực sử dụng tín dụng ngân hàng như một công cụ đắc lực để thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tính đến tháng 2, toàn khu vực có hơn 433.841 tỷ đồng dư nợ cho các xã xây dựng nông thôn mới, trong đó phần lớn vẫn tập trung ở Đồng Nai và Bình Phước.

Tuy nhiên, ông Tạ Thành Long - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực 12 cho biết, hoạt động tín dụng cũng đang đối mặt với một số khó khăn. Sức hấp thụ vốn ở khu vực nông thôn chưa đồng đều, một số doanh nghiệp thu hẹp sản xuất hoặc thiếu phương án khả thi để vay vốn.

Thêm vào đó, tâm lý người dân bị ảnh hưởng bởi giá vàng tăng, thị trường bất động sản trầm lắng và thời tiết bất thường khiến đầu tư vào sản xuất nông nghiệp gặp nhiều rủi ro.

Để giải quyết, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 12 kiến nghị chính quyền các địa phương có các giải pháp hỗ trợ kích cầu tiêu dùng, đồng thời khuyến khích phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn tính đến ngày 31/3/2025:



Khu vực 12 (gồm Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh và Bình Phước) đạt 418.767 tỷ đồng, tăng 9,21% so với cuối năm 2024, chiếm tỷ trọng 35,21% so với tổng dư nợ cho vay, chiếm khoảng 10,43% dư nợ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn toàn quốc.



. Tỉnh Đồng Nai đạt 127.750 tỷ đồng, tăng 3,99% so với cuối năm 2024, chiếm 30,51% tổng dư nợ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của khu vực.



Tỉnh Bình Phước đạt 85.024 tỷ đồng, tăng 2,85% so với cuối năm 2024, chiếm tỷ trọng 20,3% dư nợ nông nghiệp, nông thôn của khu vực.



. Tỉnh Bình Dương đạt 84.568 tỷ đồng, tăng 46,27% so với cuối năm 2024, chiếm 20,19% tổng dư nợ lĩnh vực này tại khu vực.



. Tỉnh Tây Ninh đạt 64.225 tỷ đồng, tăng 1,09% so với cuối năm 2024, chiếm 15,34% tổng dư nợ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của khu vực.



. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đạt 57.200 tỷ đồng, tăng 1,12% so với cuối năm 2024, chiếm 13,66% tổng dư nợ toàn địa bàn lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của khu vực.