Trường Đại học Hà Nội ra mắt MV “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” bằng 13 ngôn ngữ

"Viết tiếp câu chuyện hòa bình" được thể hiện bằng 13 thứ tiếng

MV được thể hiện bằng 13 ngôn ngữ đang giảng dạy tại Nhà trường gồm: Việt, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan và Thái Lan.

Hình ảnh các thế hệ cầm cờ đỏ sao vàng trong MV. Ảnh: PT

Đây là lời tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do, đồng thời khẳng định trách nhiệm, khát vọng của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lan tỏa thông điệp hòa bình từ Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Các cảnh quay được thực hiện tại nhiều địa danh tiêu biểu của Hà Nội như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hồ Gươm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Chùa Một Cột, Hồ Tây… qua đó tôn vinh vẻ đẹp nghìn năm văn hiến và tinh thần độc lập, tự cường của dân tộc.

MV "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" được thực hiện bằng 13 thứ tiếng. Ảnh: PT

Với thông điệp “Ngôn ngữ là cây cầu - Hòa bình là đích đến”, dự án thể hiện rõ triết lý giáo dục mà Trường Đại học Hà Nội kiên định hơn 65 năm qua: đào tạo công dân toàn cầu giàu tri thức, tự tin hội nhập, gắn bó và cống hiến cho đất nước.

Trước đó, HANU đã tổ chức talkshow “Tuổi trẻ HANU viết tiếp câu chuyện hòa bình” với sự tham gia của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Ngay sau đó, Nhà trường cũng giới thiệu phiên bản tiếng Anh của MV và nhận được sự lan tỏa, ủng hộ rộng rãi.