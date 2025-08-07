Trương Nhượng: Thái giám thao túng triều đình Đông Hán, xây “Lõa du quán” cho hoàng đế dâm loạn

Giữa thời kỳ Đông Hán suy vi, khi triều chính mục ruỗng, đạo đức cung đình đổ nát, một trong những kẻ bị nguyền rủa nhiều nhất trong lịch sử chính là thái giám Trương Nhượng – kẻ không chỉ cầm đầu đám hoạn quan thối nát, mà còn đẩy cả quốc gia vào cảnh điêu linh. Dưới danh nghĩa "phò tá hoàng thượng", Trương Nhượng thực chất là con quái vật đội lốt người, dùng quyền lực để bóc lột nhân dân, thao túng triều đình, dìm cả thiên hạ vào vũng bùn tanh hôi của sự mục ruỗng và suy đồi.

Trương Nhượng - Từ Tiểu hoàng môn đến kẻ đầu lĩnh của nhóm “Thập thường thị”

Trương Nhượng vốn xuất thân thấp kém, bị thiến rồi đưa vào cung từ thuở thiếu thời, chỉ giữ chức Tiểu hoàng môn thời Hán Hoàn Đế. Nhưng cũng chính nhờ bản tính gian xảo, giảo hoạt, cộng thêm sự khéo léo trong luồn cúi, nịnh hót, y dần thăng tiến trong hệ thống quyền lực nội cung. Sau khi Hán Linh Đế lên ngôi, Trương Nhượng được phong làm Trung thường thị – một trong những chức vụ đầy quyền uy trong đám hoạn quan.

Nhưng Trương Nhượng không đơn độc. Nhằm củng cố quyền lực, hắn liên kết với những hoạn quan khác như Tào Tiết, Vương Phủ, Triệu Trung… hình thành nên một tập đoàn chính trị khét tiếng: “Thập thường thị” – mười tên hoạn quan thao túng cả triều chính như thể Đông Hán là sản nghiệp riêng của chúng.

Ảnh minh hoạ.

Chúng không chỉ là những kẻ quyền thần trong bóng tối, mà còn công khai can thiệp vào mọi ngóc ngách chính sự. Các quan đại thần ngoài mặt cúi đầu, trong bụng đều phẫn nộ, song không ai dám động vào vì sau lưng chúng là sự sủng ái tuyệt đối của Hán Linh Đế – vị vua chỉ biết hưởng lạc và hoang dâm.



Dưới thời trị vì của Hán Linh Đế, dân chúng đã kiệt quệ vì thuế má, chiến tranh và thiên tai. Thế nhưng, để thoả mãn sự ăn chơi trác táng trong hậu cung, Trương Nhượng và đồng bọn đã xúi giục hoàng đế tăng thuế ruộng thêm 10 đồng – con số tưởng chừng nhỏ nhoi nhưng là nhát dao chí mạng với những người dân đã khánh kiệt.

Chưa dừng ở đó, Trương Nhượng biến triều đình thành một cái chợ quan tước. Chức vụ, phẩm hàm, thậm chí cả những ghế trọng yếu trong triều đều có thể mua được, miễn là có tiền dâng lên cho đám “Thập thường thị”. Ai muốn làm quan, dù là trượng phu hèn kém hay kẻ vô học, chỉ cần nộp đủ bạc vàng, sẽ được đưa thẳng vào hàng ngũ quan lại.

Những ai không đủ tiền đút lót, dù có tài cán hay chí khí đến đâu, cũng chỉ bị đày ra ngoài hoặc bị vùi dập không thương tiếc. Không ít người lâm cảnh tuyệt vọng, phải bán nhà, bán ruộng, thậm chí tự tử vì không theo kịp vòng xoáy tha hóa do Trương Nhượng tạo nên.

Trong khi dân gian đói khổ, triều đình rỗng túi, thì của cải trong tay Trương Nhượng và đồng bọn ngày càng chồng chất như núi. Hắn cho xây biệt phủ xa hoa, vàng bạc đầy kho, tôi tớ đầy nhà, quyền lực vượt mặt cả Thừa tướng.

“Lõa du quán” – Đỉnh cao của sự trụy lạc và bại hoại cung đình

Sự đê tiện và tàn bạo của Trương Nhượng không chỉ dừng ở việc thao túng triều chính hay vơ vét của cải. Hắn còn đi xa hơn nữa – xây dựng nên “Lõa du quán” trong Tây Uyển, một công trình mà chỉ nhắc tên cũng đủ khiến người đời rùng mình ghê tởm.

Được gọi bằng cái tên hoa mỹ là “quán du ngoạn”, nhưng thực chất đây là nơi hoàng đế cùng bè lũ hoạn quan tổ chức những cuộc yến tiệc dâm loạn, trụy lạc vô độ. Trương Nhượng cho tuyển chọn những mỹ nữ xinh đẹp nhất trong thiên hạ, bắt họ phục vụ theo những trò chơi bệnh hoạn mà vua và đám thái giám bày ra.

Tại nơi đó, nữ nhân bị bắt buộc khoả thân múa hát, làm trò mua vui cho quân vương và đám hoạn quan vô đạo. Không chỉ có ca vũ, rượu thịt mà còn có các trò "dâm lễ", "lõa yến", "lưu thủy khúc tửu" – những hình thức giải trí vượt xa cả ranh giới đạo đức và nhân tính. Tây Uyển từ chốn cung uy nghiêm trở thành bãi hoang dâm truỵ, nơi sự nhơ nhớp lấn át mọi nghi lễ triều đình.

Thật đau xót thay, khi cả đất nước chìm trong loạn lạc và đói kém, thì tại Tây Uyển, Trương Nhượng lại ung dung tổ chức những buổi dâm yến huy hoàng, ngốn sạch ngân khố quốc gia, nhấn chìm nốt những hy vọng cuối cùng vào sự hồi sinh của vương triều.



Một phần trách nhiệm không thể không kể đến chính là Hán Linh Đế, vị vua vô năng, ham sắc dục, coi hoạn quan như tri kỷ. Trong mắt ông ta, Trương Nhượng không chỉ là đại thần thân tín mà còn là “nghĩa phụ”. Đến mức mỗi lần gặp mặt, Hán Linh Đế lại gọi Trương Nhượng là “A phụ” – một cách gọi đầy kính cẩn, chẳng khác gì cha con ruột thịt.

Sự tin tưởng mù quáng này khiến mọi lời can gián đều vô dụng. Khi các đại thần như Trần Phồn, Đổng Trác, Lưu Thực… từng nhiều lần tấu chương vạch tội Trương Nhượng, thì tất cả đều bị phạt nặng, cách chức, thậm chí thủ tiêu bí mật. Bất kỳ ai động đến nhóm “Thập thường thị” đều bị xem là nghịch thần, là phản loạn.

Chính điều này khiến cả triều đình Đông Hán như bị cắt mất lưỡi, không ai dám lên tiếng. Từ đó, Trương Nhượng hoành hành ngang dọc, ngồi xổm lên cả pháp luật và đạo lý.



Đến năm 189, Hán Linh Đế băng hà, Hán Thiếu Đế đăng cơ, nhưng thực chất là do đại tướng Đổng Trác nắm binh quyền thao túng triều đình. Trương Nhượng cùng đám “Thập thường thị” vẫn muốn níu kéo quyền lực, bèn lập mưu ám sát và thao túng chính sự, thậm chí bắt cóc cả vua nhỏ chạy trốn khỏi kinh thành.

Tuy nhiên, mưu đồ thất bại. Đổng Trác phái quân truy bắt, Trương Nhượng và đồng bọn bị truy sát ráo riết. Đến sông Hoàng Hà, bị dồn đến đường cùng, Trương Nhượng nhảy sông tự vẫn, xác trôi lềnh bềnh, kết thúc một đời nhơ nhớp, để lại tiếng xấu muôn đời.



Dù đã chết, cái bóng nhơ nhớp của Trương Nhượng vẫn bao trùm triều Đông Hán. Sự tàn phá của hắn để lại là không thể đong đếm: lòng dân ly tán, triều đình tan rã, xã hội hỗn loạn. Cái chết của hắn không thể cứu vãn một triều đại đã mục ruỗng tận gốc.

Về sau, sử gia đời sau gọi nhóm "Thập thường thị" là “mười con chuột chũi ăn ruỗng triều đình”, trong đó Trương Nhượng là con đầu đàn. Không ít học giả Trung Hoa mệnh danh y là “kẻ phản nghịch mang hình hài thái giám” – một danh hiệu đáng nguyền rủa thay vì ngợi ca.