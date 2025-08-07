Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Đông Tây - Kim Cổ
Thứ năm, ngày 07/08/2025 23:00 GMT+7

Trương Nhượng: Thái giám thao túng triều đình Đông Hán, xây “Lõa du quán” cho hoàng đế dâm loạn

+ aA -
MA Thứ năm, ngày 07/08/2025 23:00 GMT+7
Trương Nhượng (?-189) là hoạn quan nhà Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông dự triều chính từ thời Hán Hoàn Đế đến thời Hán Linh Đế và tham gia vào vụ biến loạn trong cung đình.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Giữa thời kỳ Đông Hán suy vi, khi triều chính mục ruỗng, đạo đức cung đình đổ nát, một trong những kẻ bị nguyền rủa nhiều nhất trong lịch sử chính là thái giám Trương Nhượng – kẻ không chỉ cầm đầu đám hoạn quan thối nát, mà còn đẩy cả quốc gia vào cảnh điêu linh. Dưới danh nghĩa "phò tá hoàng thượng", Trương Nhượng thực chất là con quái vật đội lốt người, dùng quyền lực để bóc lột nhân dân, thao túng triều đình, dìm cả thiên hạ vào vũng bùn tanh hôi của sự mục ruỗng và suy đồi.

Trương Nhượng - Từ Tiểu hoàng môn đến kẻ đầu lĩnh của nhóm “Thập thường thị”

Trương Nhượng vốn xuất thân thấp kém, bị thiến rồi đưa vào cung từ thuở thiếu thời, chỉ giữ chức Tiểu hoàng môn thời Hán Hoàn Đế. Nhưng cũng chính nhờ bản tính gian xảo, giảo hoạt, cộng thêm sự khéo léo trong luồn cúi, nịnh hót, y dần thăng tiến trong hệ thống quyền lực nội cung. Sau khi Hán Linh Đế lên ngôi, Trương Nhượng được phong làm Trung thường thị – một trong những chức vụ đầy quyền uy trong đám hoạn quan.

Nhưng Trương Nhượng không đơn độc. Nhằm củng cố quyền lực, hắn liên kết với những hoạn quan khác như Tào Tiết, Vương Phủ, Triệu Trung… hình thành nên một tập đoàn chính trị khét tiếng: “Thập thường thị” – mười tên hoạn quan thao túng cả triều chính như thể Đông Hán là sản nghiệp riêng của chúng.

Ảnh minh hoạ.

Chúng không chỉ là những kẻ quyền thần trong bóng tối, mà còn công khai can thiệp vào mọi ngóc ngách chính sự. Các quan đại thần ngoài mặt cúi đầu, trong bụng đều phẫn nộ, song không ai dám động vào vì sau lưng chúng là sự sủng ái tuyệt đối của Hán Linh Đế – vị vua chỉ biết hưởng lạc và hoang dâm.

Dưới thời trị vì của Hán Linh Đế, dân chúng đã kiệt quệ vì thuế má, chiến tranh và thiên tai. Thế nhưng, để thoả mãn sự ăn chơi trác táng trong hậu cung, Trương Nhượng và đồng bọn đã xúi giục hoàng đế tăng thuế ruộng thêm 10 đồng – con số tưởng chừng nhỏ nhoi nhưng là nhát dao chí mạng với những người dân đã khánh kiệt.

Chưa dừng ở đó, Trương Nhượng biến triều đình thành một cái chợ quan tước. Chức vụ, phẩm hàm, thậm chí cả những ghế trọng yếu trong triều đều có thể mua được, miễn là có tiền dâng lên cho đám “Thập thường thị”. Ai muốn làm quan, dù là trượng phu hèn kém hay kẻ vô học, chỉ cần nộp đủ bạc vàng, sẽ được đưa thẳng vào hàng ngũ quan lại.

Những ai không đủ tiền đút lót, dù có tài cán hay chí khí đến đâu, cũng chỉ bị đày ra ngoài hoặc bị vùi dập không thương tiếc. Không ít người lâm cảnh tuyệt vọng, phải bán nhà, bán ruộng, thậm chí tự tử vì không theo kịp vòng xoáy tha hóa do Trương Nhượng tạo nên.

Trong khi dân gian đói khổ, triều đình rỗng túi, thì của cải trong tay Trương Nhượng và đồng bọn ngày càng chồng chất như núi. Hắn cho xây biệt phủ xa hoa, vàng bạc đầy kho, tôi tớ đầy nhà, quyền lực vượt mặt cả Thừa tướng.

“Lõa du quán” – Đỉnh cao của sự trụy lạc và bại hoại cung đình

Sự đê tiện và tàn bạo của Trương Nhượng không chỉ dừng ở việc thao túng triều chính hay vơ vét của cải. Hắn còn đi xa hơn nữa – xây dựng nên “Lõa du quán” trong Tây Uyển, một công trình mà chỉ nhắc tên cũng đủ khiến người đời rùng mình ghê tởm.

Được gọi bằng cái tên hoa mỹ là “quán du ngoạn”, nhưng thực chất đây là nơi hoàng đế cùng bè lũ hoạn quan tổ chức những cuộc yến tiệc dâm loạn, trụy lạc vô độ. Trương Nhượng cho tuyển chọn những mỹ nữ xinh đẹp nhất trong thiên hạ, bắt họ phục vụ theo những trò chơi bệnh hoạn mà vua và đám thái giám bày ra.

Tại nơi đó, nữ nhân bị bắt buộc khoả thân múa hát, làm trò mua vui cho quân vương và đám hoạn quan vô đạo. Không chỉ có ca vũ, rượu thịt mà còn có các trò "dâm lễ", "lõa yến", "lưu thủy khúc tửu" – những hình thức giải trí vượt xa cả ranh giới đạo đức và nhân tính. Tây Uyển từ chốn cung uy nghiêm trở thành bãi hoang dâm truỵ, nơi sự nhơ nhớp lấn át mọi nghi lễ triều đình.

Thật đau xót thay, khi cả đất nước chìm trong loạn lạc và đói kém, thì tại Tây Uyển, Trương Nhượng lại ung dung tổ chức những buổi dâm yến huy hoàng, ngốn sạch ngân khố quốc gia, nhấn chìm nốt những hy vọng cuối cùng vào sự hồi sinh của vương triều.

Một phần trách nhiệm không thể không kể đến chính là Hán Linh Đế, vị vua vô năng, ham sắc dục, coi hoạn quan như tri kỷ. Trong mắt ông ta, Trương Nhượng không chỉ là đại thần thân tín mà còn là “nghĩa phụ”. Đến mức mỗi lần gặp mặt, Hán Linh Đế lại gọi Trương Nhượng là “A phụ” – một cách gọi đầy kính cẩn, chẳng khác gì cha con ruột thịt.

Sự tin tưởng mù quáng này khiến mọi lời can gián đều vô dụng. Khi các đại thần như Trần Phồn, Đổng Trác, Lưu Thực… từng nhiều lần tấu chương vạch tội Trương Nhượng, thì tất cả đều bị phạt nặng, cách chức, thậm chí thủ tiêu bí mật. Bất kỳ ai động đến nhóm “Thập thường thị” đều bị xem là nghịch thần, là phản loạn.

Chính điều này khiến cả triều đình Đông Hán như bị cắt mất lưỡi, không ai dám lên tiếng. Từ đó, Trương Nhượng hoành hành ngang dọc, ngồi xổm lên cả pháp luật và đạo lý.

Đến năm 189, Hán Linh Đế băng hà, Hán Thiếu Đế đăng cơ, nhưng thực chất là do đại tướng Đổng Trác nắm binh quyền thao túng triều đình. Trương Nhượng cùng đám “Thập thường thị” vẫn muốn níu kéo quyền lực, bèn lập mưu ám sát và thao túng chính sự, thậm chí bắt cóc cả vua nhỏ chạy trốn khỏi kinh thành.

Tuy nhiên, mưu đồ thất bại. Đổng Trác phái quân truy bắt, Trương Nhượng và đồng bọn bị truy sát ráo riết. Đến sông Hoàng Hà, bị dồn đến đường cùng, Trương Nhượng nhảy sông tự vẫn, xác trôi lềnh bềnh, kết thúc một đời nhơ nhớp, để lại tiếng xấu muôn đời.

Dù đã chết, cái bóng nhơ nhớp của Trương Nhượng vẫn bao trùm triều Đông Hán. Sự tàn phá của hắn để lại là không thể đong đếm: lòng dân ly tán, triều đình tan rã, xã hội hỗn loạn. Cái chết của hắn không thể cứu vãn một triều đại đã mục ruỗng tận gốc.

Về sau, sử gia đời sau gọi nhóm "Thập thường thị" là “mười con chuột chũi ăn ruỗng triều đình”, trong đó Trương Nhượng là con đầu đàn. Không ít học giả Trung Hoa mệnh danh y là “kẻ phản nghịch mang hình hài thái giám” – một danh hiệu đáng nguyền rủa thay vì ngợi ca.

Tham khảo thêm

Từ Hi Thái hậu mỗi lần tắm đều đem theo thái giám, trong phòng thường phát ra tiếng kêu đau đớn: Vì sao?

Từ Hi Thái hậu mỗi lần tắm đều đem theo thái giám, trong phòng thường phát ra tiếng kêu đau đớn: Vì sao?

Thái giám nào đã giúp Nguyên phi Ỷ Lan sinh thái tử?

Thái giám nào đã giúp Nguyên phi Ỷ Lan sinh thái tử?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Hoàng đế nhà Thanh không ngày nào được tự do sau khi lên ngôi?

Thực tế, cuộc sống của các hoàng đế nơi Tử Cấm Thành không sung sướng như nhiều người vẫn tưởng. Đặc biệt, triều nhà Thanh cực kỳ coi trọng tổ huấn và di chế, do đó việc sinh hoạt của các hoàng đế hầu như không có tự do.

Lý Liên Kiệt, Thành Long và Chân Tử Đan: Ai lợi hại nhất nếu thực chiến?

Đông Tây - Kim Cổ
Lý Liên Kiệt, Thành Long và Chân Tử Đan: Ai lợi hại nhất nếu thực chiến?

Phi tần và người đẹp Nhật Bản cuối thế kỷ 19 có nhan sắc "chim sa, cá lặn" đến mức nào?

Đông Tây - Kim Cổ
Phi tần và người đẹp Nhật Bản cuối thế kỷ 19 có nhan sắc 'chim sa, cá lặn' đến mức nào?

Không phải Ngụy Diên, Mã Tắc nếu muốn ngăn cản Trương Cáp ở trận Nhai Đình cần dựa vào ai?

Đông Tây - Kim Cổ
Không phải Ngụy Diên, Mã Tắc nếu muốn ngăn cản Trương Cáp ở trận Nhai Đình cần dựa vào ai?

Hoàng đế có hậu cung hoang đường nhất lịch sử Trung Quốc là ai?

Đông Tây - Kim Cổ
Hoàng đế có hậu cung hoang đường nhất lịch sử Trung Quốc là ai?

Đọc thêm

Tháng sinh Âm lịch khôn ngoan, ai sở hữu sẽ giàu sang nhanh chóng, thịnh vượng lâu dài
Gia đình

Tháng sinh Âm lịch khôn ngoan, ai sở hữu sẽ giàu sang nhanh chóng, thịnh vượng lâu dài

Gia đình

Những người sinh vào tháng Âm lịch này có năng khiếu, thông minh, khôn ngoan, tài giỏi và có thể dễ dàng đạt được thành công, kiếm tiền không khó.

4 cha con họ Lê làng Mộ Trạch: Tấm gương trung hiếu, tiết nghĩa
Đông Tây - Kim Cổ

4 cha con họ Lê làng Mộ Trạch: Tấm gương trung hiếu, tiết nghĩa

Đông Tây - Kim Cổ

Dòng họ Lê làng Mộ Trạch, xã Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương (nay thuộc Hải Phòng), có bốn cha con Lê Cảnh Tuân đều có công giúp nước dẹp giặc, sáng ngời tấm gương tiết nghĩa, trung hiếu cho thế hệ sau noi theo.

Bộ trưởng Bộ Y tế: Cơ sở y tế cần xanh môi trường, sạch nhiễm khuẩn, đẹp ứng xử với bệnh nhân
Xã hội

Bộ trưởng Bộ Y tế: Cơ sở y tế cần xanh môi trường, sạch nhiễm khuẩn, đẹp ứng xử với bệnh nhân

Xã hội

Hơn 2.000 cơ sở y tế trên 34 tỉnh, thành phố đã tham gia Cuộc thi Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp lần thứ I do Bộ Y tế tổ chức.

Chúng ta phải 'đốt tiền' để có tương lai tươi sáng, nhỏ giọt, chúng ta sẽ không đi đến đâu cả
Chuyển động Sài Gòn

Chúng ta phải 'đốt tiền' để có tương lai tươi sáng, nhỏ giọt, chúng ta sẽ không đi đến đâu cả

Chuyển động Sài Gòn

Dự thảo đề án của Bộ GDĐT đặt mục tiêu đến năm 2035 Việt Nam sẽ có từ 3 đến 5 đại học tinh hoa tầm cỡ quốc tế. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng, để đạt được tham vọng này cần sự đầu tư "mạnh tay" từ nhà nước và những thước đo cụ thể hơn.

Bloomberg: Ông Trump tin Tổng thống Putin sẽ đồng ý chấm dứt chiến tranh với Ukraine để đổi lấy điều này
Thế giới

Bloomberg: Ông Trump tin Tổng thống Putin sẽ đồng ý chấm dứt chiến tranh với Ukraine để đổi lấy điều này

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng, nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin có thể sẵn sàng thỏa hiệp để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine nếu nhận được những nhượng bộ lãnh thổ, theo Bloomberg.

VIC, VHM “rơi tự do”, cổ phiếu bất động sản đảo chiều lao dốc bất ngờ
Nhà đất

VIC, VHM “rơi tự do”, cổ phiếu bất động sản đảo chiều lao dốc bất ngờ

Nhà đất

Dù phần lớn mã cổ phiếu bất động sản giữ sắc xanh, nhóm này vẫn giảm 0,83% do VIC và VHM đồng loạt lao dốc, kéo chỉ số chung xuống hơn 2,3 điểm trong phiên 7/8.

CLB Bình Định lần thứ 4 đổi: Tên mới là gì?
Thể thao

CLB Bình Định lần thứ 4 đổi: Tên mới là gì?

Thể thao

Trước thềm mùa giải mới 2025/26, đội bóng đất Võ Quy Nhơn Bình Định đã tiếp tục thay tên. Đây cũng là lần thứ 4 họ thực hiện điều này, trong vòng 4 năm qua.

Ông Zelensky tuyên bố 'nóng' giữa lúc Điện Kremlin chốt xong địa điểm Tổng thống Putin gặp Tổng thống Trump
Thế giới

Ông Zelensky tuyên bố 'nóng' giữa lúc Điện Kremlin chốt xong địa điểm Tổng thống Putin gặp Tổng thống Trump

Thế giới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Năm 7/8 tuyên bố rằng, châu Âu phải là một phần trong tiến trình đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt chiến tranh giữa lúc Điện Kremlin xác nhận đã chốt địa điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp mặt.

Tin tối (7/8): Trung vệ cao 1m78 trở lại khoác áo Đông Á Thanh Hóa
Thể thao

Tin tối (7/8): Trung vệ cao 1m78 trở lại khoác áo Đông Á Thanh Hóa

Thể thao

Trung vệ cao 1m78 trở lại khoác áo Đông Á Thanh Hóa; U22 Brunei rút lui khỏi SEA Games 33; Tottenham đón hung tin từ Maddison; con trai Rooney được đôn lên đội U19 M.U; Arsenal quyết tậu Eberechi Eze.

Một du khách nước ngoài tấn công CSGT ở Nha Trang khi đang làm nhiệm vụ
Tin tức

Một du khách nước ngoài tấn công CSGT ở Nha Trang khi đang làm nhiệm vụ

Tin tức

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc một du khách nước ngoài tấn công CSGT ở Nha Trang (Khánh Hòa) khi đang làm nhiệm vụ.

Ukraine đánh vào 'huyết mạch nhiên liệu' của Nga ở Rostov, quê hương ông Zelensky rung chuyển vì đòn tấn công dữ dội
Thế giới

Ukraine đánh vào 'huyết mạch nhiên liệu' của Nga ở Rostov, quê hương ông Zelensky rung chuyển vì đòn tấn công dữ dội

Thế giới

Các máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã liên tục tấn công nhà ga đường sắt Tatsynska ở tỉnh Rostov của Nga vào đêm 5–6/8, gây ra một vụ hỏa hoạn lớn gần các bồn chứa hàng hóa. Đây được cho là nỗ lực của Ukraine nhằm đánh sập tuyến hậu cần nhiên liệu chủ lực của quân đội Nga ở tỉnh Rostov, theo kênh Telegram Nga Astra.

TP.HCM: Phường Bình Tân lập lại trật tự vỉa hè
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM: Phường Bình Tân lập lại trật tự vỉa hè

Chuyển động Sài Gòn

Phường Bình Tân (quận Bình Tân cũ) đã bắt đầu chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè. Chính quyền địa phương đang làm việc với người dân để tháo dỡ các công trình vi phạm.

Tình huống về cú đánh smash gây tranh cãi trong Pickleball
Thể thao

Tình huống về cú đánh smash gây tranh cãi trong Pickleball

Thể thao

Pickleball hiện đang là môn thể thao có sức hút rất mạnh mẽ tại Việt Nam và có không ít quy định về luật khiến VĐV chưa nắm vững hết. Vậy khi thi đấu Pickleball, cú đánh smash có hợp lệ hay không?

Tử vi ngày mai: 3 con giáp có sự nghiệp tốt, kiếm được nhiều tiền, cuộc sống sung túc vào cuối mùa hè
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp có sự nghiệp tốt, kiếm được nhiều tiền, cuộc sống sung túc vào cuối mùa hè

Gia đình

Dự đoán tử vi ngày mai: 3 con giáp này đón vận may bất ngờ, sẽ có sự nghiệp tốt và kiếm được nhiều tiền, cuộc sống sẽ thịnh vượng.

Hà Nội lọt top 13 thiên đường ẩm thực thế giới: Những món 'phải ăn' ở Thủ đô dịp 2/9
Xã hội

Hà Nội lọt top 13 thiên đường ẩm thực thế giới: Những món "phải ăn" ở Thủ đô dịp 2/9

Xã hội

Bên cạnh các hoạt động kỷ niệm và loạt sự kiện văn hóa - lịch sử, Thủ đô “ghi điểm” với du khách nhờ những trải nghiệm ẩm thực mang đậm bản sắc.

Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý xúc động khi Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc và con trai tới thăm nhà
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý xúc động khi Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc và con trai tới thăm nhà

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý gửi lời cảm ơn tới Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc khi anh tới thăm nhà.

Kiev cho biết có sự hoảng loạn ở Ukraine về cuộc gặp sắp tới giữa ông Putin và ông Trump
Thế giới

Kiev cho biết có sự hoảng loạn ở Ukraine về cuộc gặp sắp tới giữa ông Putin và ông Trump

Thế giới

Các kênh truyền hình ủng hộ chính phủ ở Ukraine đang hoảng loạn trước cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, nghị sĩ Ukraine Alexander Dubinsky viết trên kênh Telegram của mình.

Gió gì đang thổi khiến dân biển tỉnh Lâm Đồng bắt hải sản ngon, bán giá tốt sau sáp nhập Bình Thuận
Nhà nông

Gió gì đang thổi khiến dân biển tỉnh Lâm Đồng bắt hải sản ngon, bán giá tốt sau sáp nhập Bình Thuận

Nhà nông

Mùa gió Nam, hàng ngày, từ khoảng hơn 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều, các bến sò ven biển xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng (trước sáp nhập, hợp nhất, Ran Rí Cửa thuộc tỉnh Bình Thuận) lại đông đúc, tấp nập người, phương tiện đón "lộc biển" đi muôn nơi.

CSGT TP.HCM cảnh báo lừa đảo nộp phạt vi phạm giao thông qua cổng dịch vụ công Quốc gia (giả)
Chuyển động Sài Gòn

CSGT TP.HCM cảnh báo lừa đảo nộp phạt vi phạm giao thông qua cổng dịch vụ công Quốc gia (giả)

Chuyển động Sài Gòn

Thời gian gần đây, qua nắm bắt thông tin, Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) ghi nhận một hình thức lừa đảo mới liên quan nộp phạt vi phạm giao thông qua cổng dịch vụ công Quốc gia.

Xóm nông thôn mới kiểu mẫu này ở Thái Nguyên, dân nuôi con đặc sản này mà 'rinh' sao OCOP
Nông thôn mới

Xóm nông thôn mới kiểu mẫu này ở Thái Nguyên, dân nuôi con đặc sản này mà "rinh" sao OCOP

Nông thôn mới

Xóm nông thôn mới kiểu mẫu - xóm Phẩm 2, xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên (trước sáp nhập thuộc xã Dương Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) được ví như “thủ phủ nuôi ngựa bạch đất Bắc”. Tại đây, dân giàu lên nhờ nghề truyền thống nuôi ngựa bạch, có nhiều món đặc sản ngon, sản phẩm OCOP từ ngựa, ngựa bạch.

Đặc khu Côn Đảo sắp có 6 tuyến xe buýt điện, từng bước chuyển đổi giao thông xanh
Chuyển động Sài Gòn

Đặc khu Côn Đảo sắp có 6 tuyến xe buýt điện, từng bước chuyển đổi giao thông xanh

Chuyển động Sài Gòn

Để giải quyết áp lực từ dân số và du khách ngày càng tăng, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, TP.HCM sẽ triển khai một hệ thống giao thông công cộng hoàn toàn mới: 6 tuyến xe buýt điện hiện đại tại đặc khu Côn Đảo.

Bộ Xây dựng đề xuất phương án xử lý Máy bay bị bỏ rơi tại sân bay Nội Bài
Kinh tế

Bộ Xây dựng đề xuất phương án xử lý Máy bay bị bỏ rơi tại sân bay Nội Bài

Kinh tế

Bộ Xây dựng cho biết, Cục Hàng không Việt Nam đã khảo sát, xây dựng 3 phương án xử lý máy bay B727-200 bị bỏ rơi tại sân bay Nội Bài, hiệu quả, phù hợp hơn với đặc thù của tài sản.

Người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý thế nào?
Tin tức

Người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý thế nào?

Tin tức

Cử tri nhiều tỉnh, thành phản ánh việc một số nghệ sĩ nổi tiếng tham gia quảng cáo các sản phẩm không được kiểm định chất lượng, gây hiểu lầm về công dụng và ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đã có văn bản trả lời cử tri nhấn mạnh việc tăng cường các giải pháp quản lý quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội và truyền thông đại chúng.

Thuỷ tổ quan họ Kinh Bắc là ai, làng cổ nào ở Bắc Ninh là đất phát sinh ra quan họ cổ?
Nhà nông

Thuỷ tổ quan họ Kinh Bắc là ai, làng cổ nào ở Bắc Ninh là đất phát sinh ra quan họ cổ?

Nhà nông

Làng Viêm Xá xưa có tên nôm là làng Diềm-một làng cổ Bắc Ninh, là “cái nôi” Thủy tổ quan họ. Ngày nay, khu phố Viêm Xá thuộc phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh (sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập, hợp nhất tỉnh Bắc Giang với tỉnh Bắc Ninh). Làng Viêm Xá nay là khu phố Viêm Xá vẫn còn gìn giữ và phát huy nhiều nét văn hoá đặc sắc.

'Sốc' với nguyên nhân nhiều du khách tử vong sau khi tắm biển
Xã hội

"Sốc" với nguyên nhân nhiều du khách tử vong sau khi tắm biển

Xã hội

Chỉ trong một tuần qua, có ba du khách tử vong sau khi tắm biển và một người tử vong sau khi tắm hồ bơi ở tỉnh Khánh Hòa.

Nông dân Tây Ninh đang trồng sầu riêng kiểu lạ đời, 'cây không đụng lá, cá không chạm đuôi' mà thu tiền tỷ
Nhà nông

Nông dân Tây Ninh đang trồng sầu riêng kiểu lạ đời, "cây không đụng lá, cá không chạm đuôi" mà thu tiền tỷ

Nhà nông

Nông dân Tây Ninh đang trồng sầu riêng kiểu lạ đời nhờ hệ thống thủy lợi được đầu tư đồng bộ, nông dân ở tỉnh Tây Ninh (mới) không chỉ trồng sầu riêng thu tiền tỷ mà còn phát triển nông nghiệp bền vững trên đất khô cằn hay trũng thấp.

Chân dung tiền đạo cao 2m06 của Thép xanh Nam Định
Thể thao

Chân dung tiền đạo cao 2m06 của Thép xanh Nam Định

Thể thao

Kyle Hudlin là tiền đạo tân binh của Thép xanh Nam Định. Chân sút người Anh gây ấn tượng khi sở hữu chiều cao 2m06.

'Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có ý nghĩa đặc biệt'
Tin tức

"Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có ý nghĩa đặc biệt"

Tin tức

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga khẳng định, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước đi quan trọng trong quá trình chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chàng trai say rượu nhảy xuống biển nhặt điện thoại, sống sót sau 4 tiếng trôi nổi
Xã hội

Chàng trai say rượu nhảy xuống biển nhặt điện thoại, sống sót sau 4 tiếng trôi nổi

Xã hội

Một chàng trai Nhật Bản bất ngờ nhảy xuống biển để vớt điện thoại bị rơi và may mắn sống sót sau hơn 4 tiếng trôi nổi trên mặt nước.

Tin đọc nhiều

1

11 năm mới có một lần nên lưu ý cách thanh tẩy ban thờ để đón may mắn, rước cát lành

11 năm mới có một lần nên lưu ý cách thanh tẩy ban thờ để đón may mắn, rước cát lành

2

Thanh Hóa: Bắt giam hiệu trưởng vì chỉ đạo 'phù phép' 24,4 điểm thành 39,4 điểm trong kỳ thi vào lớp 10
30

Thanh Hóa: Bắt giam hiệu trưởng vì chỉ đạo 'phù phép' 24,4 điểm thành 39,4 điểm trong kỳ thi vào lớp 10

3

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ sáp nhập, hợp nhất nhiều Viện, Ban quản lý dự án, trường học, giảm 30 đơn vị sự nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ sáp nhập, hợp nhất nhiều Viện, Ban quản lý dự án, trường học, giảm 30 đơn vị sự nghiệp

4

HLV Lê Huỳnh Đức chính thức tái xuất cùng CLB giàu tiềm lực

HLV Lê Huỳnh Đức chính thức tái xuất cùng CLB giàu tiềm lực

5

Tưởng chỉ ăn củ, quả, hóa ra lá mới là loại rau thanh nhiệt, giải độc tuyệt vời, xào tỏi thơm ngon, giòn ngọt

Tưởng chỉ ăn củ, quả, hóa ra lá mới là loại rau thanh nhiệt, giải độc tuyệt vời, xào tỏi thơm ngon, giòn ngọt