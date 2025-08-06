Trưởng thôn ở Khánh Hòa, vừa dạy dân trồng lúa vừa hòa giải mâu thuẫn cho dân, giúp thôn làng ấm no, hạnh phúc

Đôi chân trưởng thôn làm công tác xã hội vùng cao

Trong bức tranh đầy màu sắc của các bản làng, luôn có những người con ưu tú lặng lẽ cống hiến, trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng. Họ là những già làng, trưởng thôn, bí thư chi bộ, người có uy tín,những hạt nhân quan trọng nối liền ý Đảng với lòng dân. Đặc biệt, những cán bộ người đồng bào dân tộc thiểu số gương mẫu lại càng tô điểm thêm vẻ đẹp của sự đoàn kết và phát triển của vùng núi Bác Ái (Khánh Hòa).

Từ trung tâm huyện Ninh Phước, Ninh Thuận cũ (nay là Khánh Hòa) trên chiếc xe cà tàng, chúng tôi vượt đoạn đường quanh co theo các đồi núi hơn 65km để tìm về làng quê nghèo, vùng đất xa xôi tìm hiểu sự đổi thay, đời sống sinh hoạt và bước chuyển mình vùng đất anh hùng nổi tiếng Bác Ái.

Ông Pi Năng Huyền (áo trắng, người Raglai) - Trưởng thôn Trà Co 1, xã Phước Tiến, Ninh Thuận cũ (nay là xã Bác Ái, Khánh Hòa) vận động gia đình chị Pi Năng Thị Quyên và chồng là Cha Ma Lé Tèo không được bạo lực gia đình, gây mất đoàn kết. Ảnh: Công Tâm - Viết Niệm

Thông qua sự giới thiệu của chính quyền địa phương, chúng tôi đến căn nhà cấp 4 của ông Pi Năng Huyền, Trưởng thôn Trà Co 1. Thấy chúng tôi đến, quần áo vẫn còn dính bùn, rót chén trà vui vẻ mời khách, ông Pi Năng Huyền cho hay, hôm qua đã nghe cán bộ xã thông báo có mấy anh nhà báo đến nên từ sáng sớm ông phải lên ruộng kiểm tra nước tưới của gia đình và bà con xung quanh, xong việc mới tiếp khách được.

Ông Pi Năng Huyền từng nhập ngũ, thuộc Tiểu đoàn Bộ binh 610 Ninh Thuận (cũ). Khi rời quân ngũ, ông trở về địa phương, lập gia đình, cùng bà con từng ngày xây dựng quê hương.

Niềm vui của chị Pi Năng Thị Quyên và chồng là Cha Ma Lé Tèo khi đã gắn kết lại hạnh phúc với nhau, gia đình e ấp tiếng cười khi có 2 đứa con ra đời. Ảnh: Công Tâm - Viết Niệm

Từ năm 2012 đến nay, ông Huyền được bà con và các cấp tín nhiệm bầu giữ chức trưởng thôn. Khi nhận nhiệm vụ, ông nhận thấy những khó khăn bất cập về tình trạng bạo lực gia đình, nạn tảo hôn, thanh thiếu niên gây mất trật tự, người dân thiếu kiến thức sản xuất, nhất là trồng lúa nước. Nhiều đêm bản thân ông trăn trở cần phải tìm cách phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết thấu tình đạt lý, mang lại cuộc sống ổn định cho người dân.

Như gia đình chị Pi Năng Thị Quyên, chồng là Cha Ma Lé Tèo (thôn Trà Co 1, xã Bác Ái) sau khi lập gia đình, kinh tế khó khăn phải đi nhiều nơi làm thuê kiếm sống. Sau những giờ lao động vất vả, anh Cha Ma Lé Tèo có sử dụng rượu bia nhưng khi quá chén lại về cãi nhau với vợ, việc này diễn ra thường xuyên từ ngày này sang ngày khác gây mất trật tự ở địa phương.

Bộ mặt nông thôn ở thôn Trà Co 1, xã Bác Ái, Khánh Hòa thay đổi từng ngày. Ảnh: Công Tâm - Viết Niệm

Với cương vị là Trưởng thôn Trà Co 1, ông Pi Năng Huyền ngay lập tức khăn gói xuống tận nhà vận động, bước đầu khuyên cả hai vợ chồng không nên mâu thuẫn, cùng nhau vun đắp hạnh phúc gia đình. Ngày hôm sau, chờ Cha Ma Lé Tèo tỉnh rượu, vị trưởng thôn tiếp tục mời lên trụ sở làm việc để tuyên truyền về Luật Hôn nhân gia đình, quy ước, hương ước của làng. Mưa dầm thấm lâu, sau nhiều lần tuyên truyền, vận động, vợ chồng chị Pi Năng Thị Quyên đã hóa giải mâu thuẫn, quay về sống hạnh phúc với nhau.

Trưởng thôn Trà Co 1, xã Phước Tiến, Ninh Thuận cũ (nay là xã Bác Ái, Khánh Hòa) chia sẻ việc vận động người dân xóa bỏ tình trạng bạo lực gia đình. Ảnh: Công Tâm - Viết Niệm

Chị Pi Năng Thị Quyên chia sẻ, nếu không có Pi Năng Huyền xuống vận động kịp thời thì giờ đây gia đình đã tan đàn xẻ nghé, thương nhất vẫn là những đứa trẻ không có bố hoặc mẹ chăm sóc. Giờ đây, hai đứa con của vợ chồng Pi Năng Thị Quyên đã đến trường, tổ ấm của gia đình nhỏ lại đầy ắp tiếng cười trẻ thơ.

Tương tự, vào năm 2020, vợ chồng ông Pi Năng Cuốn và vợ Ka Tơ Thị Duống cùng trú thôn Trà Co 1 có những mâu thuẫn hết sức căng thẳng, nguyên nhân chủ yếu do "ma men" mà ra. Nhận được thông tin bà con báo lên, ông Pi Năng Huyền xuống tận nơi tìm hiểu lý do, từng bước hòa giải để kết nối gia đình.

Hướng dẫn nông dân cách trồng lúa, năng suất tăng gấp đôi

Thôn Trà Co 1, xã Bác Ái có 192 hộ, với trên 806 nhân khẩu, đồng bào dân tộc Raglai chiếm trên 93%. Vào năm 2024, địa phương có 50 hộ nghèo, hiện nay chỉ còn 26 hộ. Có được kết quả trên là nhờ vào vị trưởng thôn đã vận động bà con chuyển dịch cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất lúa nước.

Gia đình chị Pi Năng Huyện, thôn Trà Co 1, trước đây không biết kỹ thuật sản xuất lúa nước, việc trồng lúa hoàn toàn dựa vào tự nhiên, không chăm bón phân, không phun thuốc, thậm chí không làm cỏ nên với diện tích 2 sào ruộng, chị chỉ thu vỏn vẹn 3 – 4 bao/sào.

Được Trưởng thôn Pi Năng Huyền hướng dẫn cách trồng, chăm sóc, năng suất lúa của gia đình chị Pi Năng Huyện, thôn Trà Co 1 đã tăng gấp đôi. Ảnh: Công Tâm - Viết Niệm.

Được sự hướng dẫn của ông Pi Năng Huyền về kỹ thuật trồng, phun thuốc, tưới nước, bón phân định kỳ, thu hoạch đúng thời gian nên năng suất lúa của gia đình chị đã tăng gấp đôi, bình quân 1 sào thu được 10 bao, giúp cải thiện đáng kể thu nhập của gia đình.

"Trưởng thôn Pi Năng Huyền còn dạy bà con giữ gìn vệ sinh môi trường, không được tổ chức đua xe gây mất trật tự an toàn giao thông, xóa bỏ tập tục lạc hậu, thu gom rác để đúng quy định, áp dụng khoa học tiên tiến vào sản xuất, vận động con em đến trường, đến lớp, bà con ai cũng đồng tình ủng hộ", chị Huyện chia sẻ.

