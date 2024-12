Chiều 6/12, thông tin từ Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) cho biết, đơn vị này làm thủ tục bàn giao hai nghi phạm Huỳnh Thiện Đức (28 tuổi) và Võ Chí Bảo (24 tuổi, ngụ thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ) về Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền về tội Vận chuyển trái phép các chất ma túy.

Nghi phạm Huỳnh Thiện Đức (28 tuổi, ngụ thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) vận chuyển hơn 10kg ma túy bị bắt giữ. Ảnh:BĐBP

Quá trình điều tra, đối tượng khai nhận thêm đồng bọn. Bộ đội biên phòng (BĐBP) cùng Công an Long An tiếp tục khám xét nơi ở nghi phạm Huỳnh Bá Hiển (30 tuổi, ngụ khu đô thị Phúc An City, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa). Kết quả phát hiện, thu giữ 8 gói nylon bên trong có chứa tinh thể màu trắng; 3 túi nhựa chứa chất bột và 3 chai nước uống bên trong chứa chất lỏng màu cam, tất cả đều là ma túy.

Theo đó, tổng số lượng ma túy trong vụ án này đã thu giữ là gần 11kg.

Ngoài ra, Đồn biên phòng còn thu giữ tại nơi ở của Huỳnh Bá Hiển 1 khẩu súng ổ quay, 7 viên đạn và một số công cụ, đồ vật khác có liên quan dùng để sử dụng, trộn chất ma túy. Tuy nhiên, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi ở khi đường dây bị phát hiện.

Trước đó, 5 giờ 15 phút ngày 30/11/2024, tại khu vực dấu mốc 186, thuộc ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, lực lượng BĐBP, Công an tỉnh Long An, Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ phát hiện, bắt quả tang 1 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam.

Nghi phạm tên Huỳnh Thiện Đức (28 tuổi, ngụ thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ), mang theo trên người 10 bịch nylon, bên trong chứa ma túy với tổng trọng lượng hơn 10kg. Đối tượng Đức khai nhận được một người (giấu tên) thuê vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam với tiền công là 20 triệu đồng/kg.

Mở rộng điều tra, lực lượng phá án bắt thêm đối tượng Võ Chí Bảo (24 tuổi, ngụ thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ).