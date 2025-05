Ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định truy nã đối với Huỳnh Bảo Minh (SN 1984, quê tỉnh Long An, thường trú tại TP.HCM).

Trụ sở Công ty Cao su Đắk Lắk (nay là Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk).

Theo quyết định truy nã, Huỳnh Bảo Minh là cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Huỳnh Phước, bị khởi tố và truy tố về hai tội danh: tham ô tài sản và rửa tiền, nhưng đã bỏ trốn từ ngày 6/4/2025.

Cũng theo quyết định truy nã, Huỳnh Bảo Minh cao khoảng 1,67m, có nốt ruồi sau cánh mũi phải.

Cơ quan công an kêu gọi người dân, bất kỳ ai cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng truy nã đến cơ quan công an, Viện KSND hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tại số 58 Nguyễn Tất Thành, Phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, vào tháng 2/2025, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành cáo trạng, truy tố 5 bị can liên quan vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV cao su Đắk Lắk, nay là Công ty CP Cao su Đắk Lắk.



Trong đó, các bị can: Văn Đức Lư (cựu Tổng giám đốc); Võ Tiến Hùng (nguyên Trưởng Phòng kỹ thuật kế hoạch đầu tư); Bùi Quang Ninh (cựu Tổng giám đốc) và ông Huỳnh Văn Toàn (cựu Phó Tổng Giám đốc), cùng bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.



Bị can Huỳnh Bảo Minh (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Huỳnh Phước) bị truy tố về tội tham ô tài sản và rửa tiền.



Huỳnh Bảo Minh cũng là con trai của ông H.V.K (nguyên Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cao su Đắk Lắk, đã qua đời).



Theo hồ sơ, năm 2007, ông Võ Tiến Hùng tham mưu cho ông H.V.K ký tờ trình và được UBND tỉnh Đắk Lắk đồng ý chủ trương nhập một số cây cao su của Viện nghiên cứu Rrim (Mailaysia).



Tuy nhiên, Công ty TNHH MTV cao su Đắk Lắk không trực tiếp nhập giống mà thông qua Công ty TNHH cao su Huỳnh Phước để nhập 1,5 triệu giống cây cao su với tổng số tiền thỏa thuận là gần 1,9 triệu USD.



Năm 2008 và năm 2009, các bên tiến hành giao nhận cây cao su giống. Tuy nhiên, có 118.672 cây giống cao su bị hư hỏng.



Năm 2010, Công ty TNHH MTV cao su Đắk Lắk tổ chức họp, đồng ý chia sẻ rủi ro với Công ty TNHH cao su Huỳnh Phước với tỷ lệ 50%, trong tổng số 118.672 cây cao su giống bị hư hỏng.



Cơ quan điều tra kết luận, việc làm này đã gây thiệt hại với tổng số tiền gần 1,4 tỷ đồng.



Theo hồ sơ, ông H.V.K đã chỉ đạo thành lập Công ty TNHH Huỳnh Phước (địa chỉ ở quận Gò Vấp, TP.HCM).



Trong đó, thành viên góp vốn gồm vợ và ba người con của ông H.V.K và Huỳnh Bảo Minh là người đại diện pháp luật, Chủ tịch HĐTV.



Sau đó, Huỳnh Bảo Minh đã thuê một văn phòng luật sư tại Mỹ, rồi sử dụng hộ chiếu cá nhân của mình tự thành lập công ty tại Mỹ, viết tên nước ngoài là Huynh Phuoc Limited Liability Company (viết tắt là Huynh Phuoc LLC).



Cơ quan điều tra xác định, từ khi thành lập đến năm 2011, ông H.V.K đã chỉ đạo Huỳnh Bảo Minh sử dụng Huynh Phuoc LLC để ký hợp thức hóa các thủ tục, tài liệu, hợp đồng liên quan đến việc tìm kiếm và giới thiệu ba khách hàng nước ngoài cho Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk.



Qua đó, các bị can hợp thức việc chi tiền hoa hồng môi giới bán hàng cho Công ty TNHH Huỳnh Phước, chiếm đoạt của Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk tổng hơn 544.652 USD (tương đương 11 tỷ đồng Việt Nam).



Do ông H.V.K đã quan đời nên cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk không xem xét, xử lý các hành vi sai phạm liên quan.