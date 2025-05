T&T Group và SHB bàn giao 700 căn nhà tình nghĩa tài trợ cho người dân tỉnh Bạc Liêu

Bạc Liêu là tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, với đa số người dân làm kinh tế nông nghiệp. Đây cũng là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, hạn mặn, sạt lở bờ sông, bờ biển nên đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn; số hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh còn ở mức cao.

Theo thống kê, hiện tỉnh Bạc Liêu còn 3.886 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 1,71%) và 6.911 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 3,04%); trong đó có khoảng 1.758 hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở, phải sống trong nhà tạm, nhà dột nát cần được quan tâm hỗ trợ xây dựng.

Ông Mai Xuân Sơn, Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group (thứ 10 từ trái sang) và lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu trao bảng tượng trưng căn nhà và quà tặng các hộ gia đình khó khăn về nhà ở.

Bà Ninh Thị Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng SHB (thứ tự 11 từ trái sang) và lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu trao bảng tượng trưng căn nhà và quà tặng các hộ gia đình khó khăn về nhà ở.

Trong bối cảnh nguồn lực tại chỗ của địa phương còn khó khăn, hạn chế, đầu năm 2025, Bộ Công an đã chủ trương đồng hành, hỗ trợ tỉnh Bạc Liêu xây dựng 700 căn nhà tặng hộ nghèo, cận nghèo. Với tinh thần trách nhiệm xã hội của những doanh nghiệp lớn, cùng mong muốn đóng góp nguồn lực giúp những người dân khó khăn về nhà ở tại tỉnh Bạc Liêu sớm ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB đã quyết định đồng hành cùng Bộ Công an trong chương trình "xóa nhà tạm, nhà dột nát" tại Bạc Liêu lần này, thông qua việc tài trợ toàn bộ số kinh phí để xây dựng 700 căn nhà, mang lại mái ấm vững chắc cho các hộ dân.

Theo chỉ đạo của Bộ Công an, với tinh thần quyết tâm, quyết liệt để đảm bảo tiến độ đề ra, Công an tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức khảo sát xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh, chủ động phối hợp chính quyền địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Cán bộ chiến sỹ công an các cấp đóng góp ngày công, hỗ trợ người dân xây dựng nhà. Đến nay, 700 căn nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn đã hoàn thành đáp ứng mục đích, yêu cầu và đạt 100% tiến độ đề ra.

Ông Mai Xuân Sơn, Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group (thứ 7 từ phải sang) và bà Ninh Thị Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB (thứ 6 từ phải sang) nhận bằng khen dành cho các tập thể có thành tích trong thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an cám ơn sự phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và các đơn vị chức năng của tỉnh Bạc Liêu trong phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát mà lực lượng CAND làm nòng cốt, tiên phong; cảm ơn sự đồng hành của Tập đoàn T&T và Ngân hàng SHB đã ủng hộ và tài trợ nguồn kinh phí. Chúc mừng các hộ gia đình đã được trao tặng nhà, Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm tin tưởng rằng, với chỗ ở mới ổn định, kiên cố, các hộ gia đình sẽ yên tâm lao động, sản xuất, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại địa bàn cơ sở.

Lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu và đại diện Tập đoàn T&T Group, Ngân hàng SHB thực hiện nghi thức khánh thành, bàn giao căn nhà tặng các hộ gia đình.

Trong những năm qua, Bộ Công an đã chủ trì vận động và phối hợp với các địa phương xây dựng tổng số hơn 28.600 ngôi nhà, nhiều điểm trường và trường học với kinh phí hơn 1.400 tỷ đồng. Trong đó, từ đầu năm 2025 đến nay, Bộ Công an đã huy động toàn lực lượng quyên góp ủng hộ ngày lương với tổng kinh phí 362 tỷ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại địa bàn 2 tỉnh (Cao Bằng, Gia Lai) theo chương trình của Chính phủ, ngoài ra đã triển khai huy động nguồn lực để tiếp tục hỗ trợ xóa hơn 4.400 căn nhà tạm, nhà dột nát, với kinh phí trên 280 tỷ đồng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn cả nước.