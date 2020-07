Tú bà 8X khai cách điều hành "Tập đoàn phò" bán dâm

Ngày 20/7, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã bàn giao Đặng Thị Hương (35 tuổi, quê Quảng Ninh) cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng điều tra theo thẩm quyền. Hương là người mang lệnh truy nã đặc biệt và bị cơ quan công an khởi tố về tội Môi giới mại dâm và Chứa mại dâm.

Chiều 17/7, các trinh sát phát hiện người phụ nữ 35 tuổi lẩn trốn tại phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn) nên đến bao vây, bắt giữ. Người này thừa nhận hành vi của mình và khai báo đã bỏ trốn về Quảng Ninh để tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Mới đây, Hương trở lại Đà Nẵng với ý định hoạt động mại dâm.

Công an lấy lời khai của Đặng Thị Hương. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Tú bà Đặng Thị Hương khai đã ly dị chồng, đang nuôi 2 con gái 15 và 13 tuổi. Ở quê, Hương không có việc làm ổn định nên cuộc sống khó khăn. Đầu năm 2020, Hương đến Đà Nẵng, tụ tập đàn em lập đường dây tổ chức, môi giới mại dâm.

Để thực hiện hành vi, Hương thuê căn nhà ở đường Minh Mạng (phường Khuê Mỹ) để đăng ký kinh doanh khách sạn, song thực chất là hoạt động mại dâm. Sau khi thuê được ngôi nhà trên, tú bà gọi nhiều gái bán dâm đến ở cùng và bán dâm cho khách có nhu cầu.

Nghe lời Hương, các cô gái đến hợp tác và họ thỏa thuận hưởng 60% số tiền bán dâm, còn 40% là của Hương và đàn em thân cận.

Để thuận tiện cho việc tổ chức bán dâm, Hương lập nhóm “Tập đoàn phò” nhằm trao đổi thông tin và tìm khách mua dâm. Tất cả giao dịch mua bán dâm phải thông qua nhóm kín “Tập đoàn phò” để điều người đến và giao nhận tiền.

Khách liên hệ mua dâm 1 lần phải trả 1 triệu đồng, nếu muốn ngủ qua đêm thì phải trả 3 triệu đồng cho nhóm này. Sau khi thỏa thuận với khách, Hương điều các đàn em chở gái bán dâm đến điểm hẹn.

Tối 9/4, 2 vị khách liên hệ với nhóm này để mua dâm. Thỏa thuận giá xong, Nguyễn Văn Tình (28 tuổi, quê tỉnh Hòa Bình) chuyển thông tin địa chỉ cho 2 cô gái trong nhóm đến khách sạn bán dâm và bị cảnh sát bắt quả tang. Hương bỏ trốn sau khi đường dây bị lộ và các đồng phạm bị khởi tố.