Từ Gia Lai, những chuyến xe nghĩa tình vượt nghìn cây số đến với đồng bào vùng bão, lũ miền Bắc

Những chuyến xe nghĩa tình xuyên đêm cứu trợ đồng bào vùng lũ

Ngay khi thông tin về tình hình ngập lụt nghiêm trọng tại Nghệ An, Thái Nguyên cùng nhiều địa phương khác được cập nhật, từ Gia Lai, những chuyến xe chở đầy nghĩa tình đã âm thầm lăn bánh xuyên đêm ra Bắc.

Xuất phát từ Quy Nhơn, nhóm thiện nguyện của anh Nguyễn Văn Sáng (phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai) đã vận chuyển hơn 5 tấn hàng hóa, gồm: gạo, mì tôm, bánh, sữa, nước uống và nhiều vật dụng thiết yếu đến Nghệ An, một trong những tâm điểm của đợt lũ.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Sáng cho biết:

“Đây không phải là lần đầu nhóm thực hiện các chuyến xe nghĩa tình. Sau bão Yagi, chúng tôi cũng từng tổ chức nhiều đợt hỗ trợ đến với đồng bào vùng thiên tai. Mỗi lần như vậy, càng đi lại càng thấu hiểu và thương nhiều hơn.”

Những chuyến xe nghĩa tình từ Gia Lai vượt bão ra Bắc, mang yêu thương đến với đồng bào vùng lũ. Ảnh: Dũ Tuấn.

Không chỉ dừng lại ở Nghệ An, nhóm anh Sáng đang tiếp tục chuẩn bị hàng hóa để tiếp tục hành trình đến với bà con ở Thái Nguyên, nơi vẫn đang “oằn mình” trong nước lũ.

Anh Hoàng Lợi, thành viên trong nhóm, cho biết:

“Nghe tin một số xã ở Thái Nguyên vẫn đang ngập nặng, chúng tôi quyết định không dừng lại mà tiếp tục lên đường, bởi lúc này, người dân cần chúng tôi nhất.”

Lan tỏa yêu thương từ những sự kiện chính trị

Tinh thần sẻ chia không chỉ dừng lại ở các cá nhân, nhóm thiện nguyện, mà còn lan tỏa trong những sự kiện chính trị lớn của tỉnh.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, các đại biểu đã dành một phút tưởng niệm những mất mát sau bão, đồng thời cùng nhau quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ.

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai đã quyết định trích 6 tỷ đồng từ ngân sách để kịp thời gửi đến các địa phương bị ảnh hưởng nặng bởi bão số 10, thể hiện tinh thần trách nhiệm và hành động kịp thời của chính quyền.

Sáng 6/10, Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức lễ phát động quyên góp, kêu gọi đoàn viên, thanh niên và người dân chung tay ủng hộ người dân miền Bắc và Bắc Trung Bộ bị thiệt hại do bão.

Người Gia Lai vượt ngàn cây số đến với bà con vùng thiên tai, bão lũ. Ảnh: Dũ Tuấn.

Tại buổi lễ, anh Đỗ Đức Thanh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, nhấn mạnh:

“Chúng tôi hy vọng những tình cảm được gửi gắm qua chiến dịch này sẽ lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Khi tất cả cùng chung tay, thì không có cơn bão nào là không thể vượt qua.”

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, hàng chục tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đã nhanh chóng quyên góp nhu yếu phẩm, vật tư cứu trợ. Hội đã bố trí hai điểm tiếp nhận tại phường Quy Nhơn và thành phố Pleiku, và chỉ sau hơn 5 ngày phát động, hàng chục tấn hàng hóa đã được tập kết, sẵn sàng lên đường.

Những ngày này, trong gian khó, tình người lại càng thêm ấm áp. Những chuyến xe không chỉ chở hàng hóa, mà còn chở cả yêu thương, trách nhiệm và hy vọng.

Gia Lai, dù cách xa hàng trăm cây số, nhưng luôn kề vai sát cánh, chung một tấm lòng hướng về đồng bào ruột thịt nơi rốn lũ.