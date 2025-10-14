Tự hào Nông dân Việt Nam: Chân dung 32 Nhà khoa học của Nhà nông 2025

32 Nhà khoa học của Nhà nông năm 2025 được bình chọn sau nhiều vòng đề cử từ các kênh giới thiệu khác nhau, gồm từ Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam và các kênh khác. Tiêu chí để giới thiệu, đề cử khá chặt chẽ, nghiêm túc và công bằng. Các nhà khoa học sẽ được trao biểu trưng danh hiệu và chứng nhận của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Đây là lần thứ 6, hoạt động trao danh hiệu Nhà khoa học của Nhà nông được diễn ra, đặc biệt việc trao danh hiệu lần này gắn với trao danh hiệu 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025, thể hiện sự gắn bó giữa hai nhà khoa học và nhà nông. Lễ Tôn vinh và trao danh hiệu 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc và 32 Nhà khoa học của Nhà nông năm 2025 diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930- 14/10/2025).

Buổi lễ sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ 10 tối nay và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1- Đài Truyền hình Việt Nam với sự tham dự của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.