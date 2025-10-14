Tự hào Nông dân Việt Nam: Chân dung 32 Nhà khoa học của Nhà nông 2025

Mâu thuẫn từ chuyện nẹt pô xe dẫn đến xô xát, 1 thanh niên bị đâm tử vong
Mâu thuẫn từ chuyện nẹt pô xe dẫn đến 2 nhóm xô xát với nhau, sau đó dẫn đến vụ án mạng thương tâm tại xã Tân Vĩnh Lộc.
32 Nhà khoa học của Nhà nông năm 2025 được bình chọn sau nhiều vòng đề cử từ các kênh giới thiệu khác nhau, gồm từ Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam và các kênh khác. Tiêu chí để giới thiệu, đề cử khá chặt chẽ, nghiêm túc và công bằng. Các nhà khoa học sẽ được trao biểu trưng danh hiệu và chứng nhận của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
Đây là lần thứ 6, hoạt động trao danh hiệu Nhà khoa học của Nhà nông được diễn ra, đặc biệt việc trao danh hiệu lần này gắn với trao danh hiệu 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025, thể hiện sự gắn bó giữa hai nhà khoa học và nhà nông. Lễ Tôn vinh và trao danh hiệu 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc và 32 Nhà khoa học của Nhà nông năm 2025 diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930- 14/10/2025).
Buổi lễ sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ 10 tối nay và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1- Đài Truyền hình Việt Nam với sự tham dự của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Ở tuổi ngoài 70, ông Trần Quang Thiều ở thôn Bình Vọng, xã Văn Bình, huyện Thường Tín (cũ) nay là xã Thường Tín, TP. Hà Nội vẫn giữ nguyên cốt cách chân chất, mộc mạc của người nông dân. Dù không có một tấm bằng đại học nào, ông lại được giới khoa học gọi là "Vua diệt chuột", "Giáo sư nhà nông" và từng được Hãng tin AFP của Pháp ca ngợi. Ông Thiều sẽ được trao tặng danh hiệu Nhà khoa học của nhà nông tại Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2025 do Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt được giao phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức tối 14/10 tới đây.