Chính thức: Danh sách 95 Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của Nhà nông năm 2025 vừa được Hội NDVN công nhận

Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam là chương trình thường niên, có ý nghĩa chính trị sâu sắc của Hội Nông dân Việt Nam. Năm 2025 này, Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam bước sang năm thứ 13 tổ chức.

Chương trình tôn vinh Nhà khoa học của nhà nông cũng là hoạt động thường niên của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Năm 2025, chương trình tôn vinh Nhà khoa học của Nhà nông bước sang năm thứ 6 tổ chức.

Năm 2025 kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam, Hội đồng bình chọn đã họp chung khảo tìm ra 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc và 32 Nhà khoa học của nhà nông để vinh danh thành 95 cá nhân tiêu biểu trên toàn quốc chào mừng 95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2025, sau hơn 3 tháng tiếp nhận, tới ngày 18/7/2025, Ban Tổ chức đã nhận được 153 hồ sơ đề cử, trong đó có 149 hồ sơ hợp lệ.

Trong số đó có 100 hồ sơ Nông dân Việt Nam xuất sắc và 49 hồ sơ Nhà khoa học của nhà nông được gửi về từ Hội Nông dân 63 tỉnh/thành phố (đơn vị hành chính cũ) và các Bộ, ngành đề cử.

Tại buổi họp chung khảo ngày 15/8 vừa qua, 10 thành viên của Hội đồng bình chọn đã làm việc với tinh thần trách nhiệm, tập thể, nghiêm túc và dân chủ và thống nhất cao để chọn ra 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025, 32 Nhà khoa học của nhà nông xứng đáng và xuất sắc nhất.

Là Chủ tịch Hội đồng bình chọn danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025, đồng chí Bùi Thị Thơm – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết: Chất lượng 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 có quy mô sản xuất ngày càng lớn, doanh thu và thu nhập của nông dân xuất sắc đã có những bước tăng trưởng đáng ghi nhận.

Nông dân xuất sắc năm 2025 có nhiều mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi, gắn với du lịch sinh thái, tích hợp đa giá trị, thể hiện tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh khoa học công nghệ chuyển đổi số để nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế…

Về chương trình Nhà khoa học của nhà nông, 32 nhà khoa học đều có thành tích dày dặn, từ các nhà khoa học có học hàm, học vị, nhà quản lý đến những nông dân trực tiếp sản xuất. Các nhà khoa học của nhà nông đã đóng góp nhiều công trình nghiên cứu, đề tài và sáng kiến thiết thực, giúp nông dân ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn.

Báo điện tử Dân Việt trân trọng gửi tới quý bạn đọc Danh sách 63 "Nông dân Việt Nam xuất sắc" năm 2025 và danh sách 32 “Nhà khoa học của Nhà nông” căn cứ trên Quyết định số 2006-QĐ/HNDTW do đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam ký ban hành.

Danh sách Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 kèm theo Quyết định số 2006 -QĐ/HNDTW, ngày 11/9/2025 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Danh sách Nhà khoa học của Nhà nông năm 2025 kèm theo Quyết định số 2006 -QĐ/HNDTW, ngày 11/9/2025 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.