Một ngày đầu tháng 4, được sự giới thiệu của Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa, chúng tôi về xã Đoan Bái tìm hiểu về nghề nấu rượu gia truyền của gia đình anh Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1995 - một nông dân trẻ, năng động. Vừa dừng xe ở góc sân, đã cảm nhận được hương thơm nồng nàn của rượu nếp.

Anh Đức mời chúng tôi tham quan lò rượu và say sưa kể: “Nấu rượu là nghề gia truyền, nhờ đó mà bố mẹ tôi nuôi mấy anh em tôi khôn lớn. Do vậy, tôi quyết tâm giữ nghề và phát triển nghề truyền thống của gia đình".

Chia sẻ với Dân Việt, anh Đức cho biết, xã Đoan Bái nói riêng và huyện Hiệp Hòa nói chung sở hữu rất nhiều giống thóc nếp đặc sản, đây là vùng nguyên liệu dồi dào để nấu rượu nếp - một loại rượu truyền thống, thơm ngon rất được người tiêu dùng ưa chuộng.



Anh Nguyễn Văn Đức, xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) thu mua gạo nếp cái hoa vàng ở địa phương để nấu ra loại rượu mang tên "rượu Đức nấu Đoan Bái", đạt sản phẩm OCOP 3 sao năm 2024. Ảnh: Bình Minh

Để tạo ra những giọt rượu tinh khiết, đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, vấn đề tiên quyết xuất phát từ nguyên liệu đầu vào. Hiểu được vấn đề then chốt đó, anh Đức đã tiến hành ký kết hợp đồng liên kết với người dân trồng lúa nếp tại địa phương. Để có được mẻ rượu ngon, trước hết phải lựa chọn hạt gạo nếp cái hoa vàng đủ chín, không dùng gạo còn non hay thu hoạch khi lúa đổ. Lúa của bà con sau khi thu mua sẽ bảo quản cẩn thận, tránh bị ẩm, mốc, ảnh hưởng đến chất lượng rượu.

Rượu được gia đình anh Đức sản xuất theo dây chuyền, máy móc hiện đại, nhưng vẫn giữ được những bí quyết truyền thống. Theo đó, gạo nếp cái hoa vàng được kết hợp với men là thuốc bắc trộn với bột gạo, sau đó ủ 9 - 18 ngày mới đem đi chưng cất. "Làm lâu năm nên các công đoạn nấu rượu ở đây có vẻ như rất bình thường, có điều người làm nghề phải tỷ mỉ một chút, lưu tâm một chút thì mẻ rượu mới thành công", anh nói.

Anh Đức trong một lần tham gia hội chợ giới thiệu sản phẩm nông nghiệp. Ảnh: NVCC

Với cách làm này, sẽ tạo nên sản phẩm rượu có vị ngọt và vẫn giữ được hương thơm của gạo nếp. Khác với các loại rượu khác, sản phẩm rượu của gia đình anh Đức sau khi chưng cất được ngâm ủ trong chum sành đất đạt đủ 1 năm mới xuất bán cho thực khách thưởng thức.

"Trước đây, nấu rượu vất vả lắm, nếu làm thủ công, nấu cơm da 100kg gạo mất gần cả ngày, chưng cất từ 2-3 ngày, phải canh lửa vất vả. Giờ nấu điện 100kg gạo chỉ mất 1 giờ, chưng cất rượu mất 5 giờ. Đặc biệt, lò điện được lập trình, lò chưng cất rượu được thiết kế 2 đáy nên việc nấu rượu rút ngắn thời gian, ít tốn công, nhất là hạn chế được rượu bị hỏng", anh Đức chia sẻ.

Hiện, mỗi năm gia đình anh Đức sản xuất 8.000 - 12.000 lít rượu để cung cấp ra thị trường. Doanh thu đạt trên 2 tỷ/năm.

Hiện, mỗi năm, cơ sở của anh Đức sản xuất từ 8.000 - 12.000 lít rượu cung cấp ra thị trường. Ảnh: Bình Minh

Để giới thiệu sản phẩm rượu truyền thống của gia đình, anh Đức phải tự mình tìm hiểu các thủ tục, xây dựng quy trình sản xuất, thiết kế bao bì, truy xuất nguồn gốc, mẫu mã cho sản phẩm. Những việc tưởng chừng như rất phức tạp ấy cũng không thể khiến chàng trai này nản trí.

Bằng nhiệt huyết và niềm say mê với nghề truyền thống của làng, cùng sự tư vấn, hỗ trợ và tạo điều kiện của chính quyền địa phương, anh Đức dần vượt qua những khó khăn ban đầu, từng bước xây dựng thương hiệu "rượu Đức nấu".

Ngoài nấu rượu gạo, anh Đức còn tìm hiểu thêm cách ngâm rượu với các loại hoa quả sạch như táo mèo, chuối hột, ổi… để đa dạng hoá các sản phẩm rượu của gia đình.

Năm 2024, sản phẩm rượu gạo nếp cái hoa vàng- còn được gọi là "rượu Đức nấu Đoan Bái" của gia đình anh Đức đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao.