Tuấn Hải lập công, Hà Nội FC nhẹ nhàng giành 3 điểm trước SHB Đà Nẵng

SHB Đà Nẵng đấu với Hà Nội FC: Hà Nội FC thắng trận thứ 2 liên tiếp

Đội hình xuất phát:

SHB Đà Nẵng: Văn Biểu, Đình Duy, Hồng Phúc, Duy Cương, Ngọc Sơn, Văn Hưng, Emerson, Anh Tuấn, Phi Hoàng, Henen David, Milan Makaric.

Hà Nội FC: Văn Hoàng, Xuân Mạnh, Thành Chung, Duy Mạnh, Công Nhật, Maranhão, Tuấn Hải, Văn Quyết, Hùng Dũng, Luiz Fernando, Daniel Passira.

Ghi bàn: Tuấn Hải (40'), Luiz Fernando (45').



Ảnh: Hà Nội FC.

SHB Đà Nẵng đấu với Hà Nội FC: Tuy phải thi đấu trên sân khách nhưng Hà Nội FC đã chủ động tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Lê Vũ Linh. Phút thứ 2, Thành Chung nỗ lực thực hiện đường chuyền trong vòng cấm nhưng Daniel Passira lại không hiểu ý khiến cơ hội trôi qua đáng

Tuy phải hứng chịu nhiều sức ép từ Hà Nội FC nhưng hàng thủ SHB Đà Nẵng vẫn thi đấu khá tập trung. Phút 20, Luiz Fernando thực hiện đường chuyền cho Văn Quyết khống chế một nhịp rồi tung ra cú sút xa đi chệch cột dọc khung thành thủ môn Văn Biểu.

Với hy vọng sớm phá vỡ thế bế tắc, Hà Nội FC không ngừng gia tăng sức ép. Phút 24, Luiz Fernando có pha bứt tốc bên cánh phải rồi căng ngang vào trong vòng cấm để Tuấn Hải dứt điểm vọt xà ngang khung thành SHB Đà Nẵng.

Ảnh: Hà Nội FC.

Phút 35, Passira thực hiện đường chuyền cho Luiz Fernando bứt tốc xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm tung lưới thủ môn Văn Biểu trong tư thế đối mặt. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài Lê Vũ Linh không công nhận bàn thắng vì Fernando đã việt vị trước khi lập công.

Trong tình huống phản công ở phút 40, Passira xử lý bóng khéo léo trong vòng cấm loại bỏ Văn Hưng trước khi kiến tạo cơ hội để Tuấn Hải dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, mở tỷ số cho Hà Nội FC.

Chưa dừng lại ở đó, đúng 5 phút sau, Passira tiếp tục để lại dấu ấn khi có pha chuyền bóng để Luiz Fernando xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm chéo góc hạ thủ thành Văn Biểu, nhân đôi cách biệt cho Hà Nội FC.

Ảnh: Hà Nội FC.

SHB Đà Nẵng đấu với Hà Nội FC: Sang hiệp hai, Hà Nội FC tiếp tục ép sân đối thủ. Phút 50, thực hiện đường chuyền từ quả đá phạt bên cánh trái vào trong vòng cấm cho Passira đánh đầu nhưng bóng đi không trúng đích. Đúng 1 phút sau, SHB Đà Nẵng đáp trả song cú dứt điểm của Makaric không chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Văn Hoàng.

Do đang bị dẫn trước 2 bàn nên SHB Đà Nẵng buộc phải đẩy cao đội hình để tấn công. Phút 52, David Henen thực hiện đường căng ngang từ cánh phải vào trong vòng cấm cho Makaric dứt điểm dội cột dọc khung thành Hà Nội FC. 5 phút sau, đến lượt Anh Tuấn dứt điểm trong vòng cấm nhưng không trúng mục tiêu.

Quãng thời gian còn lại, thế trận diễn ra khá cởi mở. Các chân sút đôi bên tạo ra khá nhiều tình huống sóng gió về phía khung thành của nhau nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Vì vậy, tỷ số 2-0 nghiêng về phía Hà Nội FC được giữ nguyên đến khi trọng tài Lê Vũ Linh nổi hồi còi kết thúc 90 phút.