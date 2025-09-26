Tin tối (26/9): Hà Nội FC đang phung phí tài năng của Nguyễn Hai Long?

Hà Nội FC đang phung phí tài năng của Nguyễn Hai Long?

Cách đây ít ngày, HLV Velizar Popov của Thể Công Viettel nhận định rằng, trong các tình huống 1 đối 1 hiện nay ở Việt Nam, không có cầu thủ nào vượt qua được tiền vệ Nguyễn Hai Long. Đây là phẩm chất rất quý giá mà không phải cầu thủ Việt Nam nào cũng có được.



Hai Long không có nhiều cơ hội đá chính ở Hà Nội FC.

Lời nhận định của HLV Popov hoàn toàn có căn cứ. Mặc dù chỉ sở hữu chiều cao 1m68, song Hai Long thi đấu tốc độ, kỹ thuật, khả năng chuyền bóng, dứt điểm tốt cùng nền tảng thể lực sung mãn.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Nguyễn Hai Long thường xuyên phải ngồi dự bị ở Hà Nội FC. Trải qua 4 trận đấu đầu tiên ở V.League 2025/26, Hai Long đều được ra sân nhưng chỉ có 2 lần đá chính, thi đấu tổng cộng 206 phút.

Việt Nam được đề cử 2 giải thưởng của bóng đá châu Á

LĐBĐ Việt Nam (VFF) vừa được đề cử vào hạng mục Liên đoàn bóng đá của năm 2025 do LĐBĐ châu Á (AFC) tổ chức. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh các liên đoàn thành viên có hoạt động nổi bật. Ngoài ra, Việt Nam còn được đề cử giải thưởng dành cho việc phát triển bóng đá phong trào trong cộng đồng.

HLV Pellegrini hé lộ cách giúp Antony hồi sinh

HLV Manuel Pellegrini tiết lộ rằng, cách ông giúp tiền vệ cánh Anotny hồi sinh trong màu áo Real Betis là giúp tuyển thủ Brazil cảm thấy thoải mái tinh thần và ý thức rõ tầm quan trọng của mình với CLB. Nhờ đó, cầu thủ 25 tuổi luôn cố gắng cống hiến hết mình mỗi khi ra sân thi đấu. Ở kỳ chuyển nhượng Hè vừa qua, Betis đã bỏ ra 21,6 triệu bảng để mua đứt Antony từ M.U.

HLV Maresca báo hung tin về Palmer

Đích thân HLV Enzo Maresca đã xác nhận rằng, tiền vệ Cole Palmer sẽ không thi đấu cho Chelsea đến hết dịp FIFA Days tháng 10/2025. Nguyên nhân do ngôi sao 23 tuổi dính chấn thương háng. Palmer sẽ vắng mặt trong các trận đấu với Brighton, Liverpool (Premier League) và Benfica (Champions League). Hiện tại, HLV Maresca và các fan hâm mộ “The Blues” hy vọng rằng, tuyển thủ Anh sẽ kịp trở lại trong cuộc đụng độ Nottingham Forest vào ngày 18/10 tới.

De Ligt bất bình vì lối sống mê tín của vợ



Mối quan hệ giữa vợ chồng De Ligt đang trong tình trạng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Ảnh: Instagram AnneKee.

Theo một số nguồn tin, mối quan hệ giữa trung vệ Matthijs de Ligt và bà xã AnneKee đã gặp trục trặc trong những tháng gần đây. Nguyên nhân xuất phát từ việc nàng WAG 26 tuổi sống mê tín. Bà xã ngôi sao thuộc biên chế M.U luôn đăng những hình ảnh về pha lê, bài tarot và những câu trích dẫn khẳng định bản thân lên trang Instagram cá nhân. Điều đó khiến De Ligt cảm thấy rất bất bình. Cặp đôi này mới kết hôn vào Hè 2024.