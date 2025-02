Túi mù, labubu độc lạ làm dậy sóng thị trường quà tặng Valentine

Thị trường quà Valentine đang trở nên sôi động. Tận dụng sức nóng của trào lưu xé túi mù, sưu tầm baby three, labubu, capybara, một số cửa hàng mỹ phẩm và quà tặng tung ra thị trường giỏ quà Valentine kết hợp mô hình đồ chơi thú bông, túi mù phiên bản mỹ phẩm...

Thay vì những món quà truyền thống như chocolate, hoa tươi... nhiều người lựa chọn các sản phẩm "hot trend" này để tặng cho người yêu.

Lam Thảo Cosmetics, một hệ thống chuyên phân phối mỹ phẩm rần rần tung ra thị trường túi mù mỹ phẩm "khổng lồ" phiên bản Valentine.

Mỗi túi gồm một combo sản phẩm ngẫu nhiên (đồ trang điểm hoặc skincare) và một hộp Baby Three. Chỉ người bán và người mua mới biết bên trong túi có những sản phẩm gì.

Quà tặng Valentine: Túi mù mỹ phẩm phiên bản Valentine gồm set mỹ phẩm và 1 hộp baby three đang gây sốt giới trẻ. Ảnh: Lam Thảo Cosmetics.

Để tăng tính cá nhân hóa cho khách hàng, thương hiệu này còn thiết kế in hình theo yêu cầu của khách theo nhiều mẫu độc đáo dành riêng cho mùa lễ tình nhân lên bao bì. Giá mỗi túi mù mỹ phẩm dao động dưới 700.000 đồng, tuỳ combo, trong đó giá bao bì niêm yết 45.000 đồng.

Ngoài túi mù, họ còn cung cấp giỏ quà mỹ phẩm Valentine, cho phép khách hàng thêm baby three hoặc các sản phẩm khác vào giỏ quà theo sở thích. Mức giá dao động tùy sản phẩm khách thêm vào giỏ quà.

Tương tự, Thế giới SkinFood, hệ thống phân phối mỹ phẩm đình đám trên sàn thương mại điện tử cũng cung cấp giỏ quà mỹ phẩm Valentine kết hợp baby three đa dạng phiên bản theo yêu cầu.

Giá mỗi giỏ quà được tính dựa trên giá của mỗi sản phẩm. Điều này giúp khách hàng linh hoạt trong việc lựa chọn quà tặng phù hợp với ví tiền.

Quà tặng Valentine: Sản phẩm labubu được móc len thủ công có giá gần nửa triệu đồng thu hút khách hàng tìm mua. Ảnh: Thúy Liên

Các nhà sách, cửa hàng quà tặng tại TP.HCM cũng nhập cuộc thị trường quà Valentine.

Theo ghi nhận, tại các nhà sách Fahasa, Phương Nam, Hải An, khu vực trưng bày quà Valentine ngập tràn hộp túi mù baby three với đa dạng phiên bản, những hộp quà kết hợp baby three với hoa, nến thơm, thiệp, đồ lưu niệm... chất đầy trên kệ.

Mức giá của một set quà Valentine trên dao động từ vài trăm đến tiền triệu, đặc biệt những set quà có kết hợp baby three chính hãng thì giá cao hơn rất nhiều.

Khảo sát tại nhà sách Fahasa, hộp quà tặng bán theo combo kết hợp baby three dao động 200.000 - 1 triệu đồng.

Bên cạnh đó, những sản phẩm baby three, labubu thủ công móc bằng len cũng đang trưng bày khắp nơi và được khách hàng yêu thích tìm mua. Khảo sát tại nhà sách Hải An, giá của 1 sản phẩm labubu móc len giá 400.000 đồng/hộp.

Ngoài những sản phẩm theo trào lưu, trên thị trường vẫn có nhiều lựa chọn quà tặng truyền thống phục vụ khách hàng như hoa tươi, hoa sáp, bó hoa móc len đủ kiểu, đủ màu, chocolate, gấu bông,...