Hưởng ứng chủ trương xây dựng nông thôn mới (NTM), nông thôn mới nâng cao, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, người dân các địa phương trong tỉnh Đồng Tháp góp công, góp sức xây dựng nhiều tuyến đường hoa nông thôn mới với trồng cây xanh, trồng hoa và lắp đặt hệ thống chiếu sáng ven đường.

Thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp thực hiện tốt công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan, góp phần cho diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc.

Dọc theo những tuyến đường nông thôn là hàng rào cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, tô điểm cho bức tranh quê thêm tươi sáng.

Hưởng ứng chủ trương xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, người dân các địa phương trong tỉnh góp công, góp sức xây dựng nhiều tuyến đường với cây xanh, hoa và hệ thống chiếu sáng.

Tuyến đường hoa nông thôn mới Đồng Tháp rực hoa giấy, hoa bông trang, hoa chiều tím...

Đến xã Hưng Thạnh hôm nay, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước sự thay đổi nhanh chóng của địa phương vốn nhiều khó khăn.

Những tuyến đường bê tông chạy dài, 2 bên đường là những hàng cây xanh mát, rực rỡ sắc hoa.

Lãnh đạo xã cho biết, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Hưng Thạnh được đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông.

Đến nay, các tuyến đường tại các ấp đều được trồng cây xanh, trồng hoa các loại như hoa mười giờ, hoa bông trang, hoa chiều tím, hoa huỳnh anh, hoa giấy.... Ý thức người dân về giữ gìn vệ sinh môi trường cũng được nâng cao rõ rệt.

Tất cả những điều đó là kết quả của nỗ lực không ngừng trong hành trình xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trên địa bàn xã Hưng Thạnh.

Người dân tham gia xây dựng các tuyến đường hoa nông thôn mới Đồng Tháp xanh - sạch - đẹp. Các tuyến đường hoa nông thôn mới trồng chủ yếu hoa mười giờ, hoa giấy, hoa huỳnh anh, hoa chiều tím, các loại cây xanh...



Hay về xã Bình Ninh, ai nấy đều cảm nhận được sự đổi thay rõ nét ở vùng quê thuần nông này.

Những tuyến đường hoa nông thôn thôn mới liên ấp, liên xã được trải nhựa, bê tông khang trang sạch sẽ tô điểm bằng những hàng cây xanh mát, những bồn hoa rực rỡ sắc màu.

Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, tại các khu dân cư, người dân tự nguyện đóng góp công sức, tiền của trang bị hệ thống chiếu sáng và lắp đặt camera, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự tại địa phương.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Ninh Lê Văn Chất cho biết, thực hiện chỉ đạo của các cấp, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền và thường xuyên phát động phong trào Tổng vệ sinh môi trường khu dân cư, đường làng, ngõ xóm, khu công cộng và được người dân đồng tình hưởng ứng; ý thức gìn giữ vệ sinh môi trường được nâng lên; người dân sống ven đường tự giác trồng hoa, cây xanh cho đường làng, ngõ xóm sạch đẹp.

Người dân tham gia xây dựng các tuyến đường hoa nông thôn mới xanh - sạch - đẹp. Một tuyến đường giao thông nông thôn Đồng Tháp trồng hoa dừa cạn, hoa bông trang...



Cùng với đó, các hội, đoàn thể như: Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh… đảm nhận tuyến đường xanh - sạch - đẹp… giúp bộ mặt nông thôn của xã ngày càng khởi sắc.

Đồng lòng, chung sức xây dựng quê hương đẹp, sạch, trù phú

Với phương châm tập trung hướng hoạt động về cơ sở, lấy nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân làm mục tiêu, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại các địa phương đã và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần và tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Đặc biệt, thông qua công tác tuyên truyền của hệ thống chính trị cơ sở, người dân đồng thuận với chủ trương, chung sức cải tạo, nâng cấp, lắp đặt đèn chiếu sáng, dọn dẹp vệ sinh và trồng hoa trên nhiều tuyến đường trong khu dân cư, tạo nên không gian đẹp nơi mình sinh sống.

Một tuyến đường nở hoa nông thôn mới Đồng Tháp trồng hoa chiều tím ven đường.

Cụ thể, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội cùng với địa phương vận động Nhân dân đóng góp, hiến đất, cây cối, hoa màu, vật tư trên đất, sửa chữa, làm đường giao thông nông thôn; ra quân dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm, nhặt rác ở các tuyến đường giao thông nông thôn, khai thông kinh, rạch, thực hiện công trình trồng cây…

Điển hình như xã Tân Thuận Bình tích cực chỉnh trang cảnh quan, phấn đấu xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp. Trong sự nỗ lực ấy, không thể không kể đến sự đóng góp của cán bộ, hội viên phụ nữ (HVPN).

Trong đó, môi trường được xem là một trong những tiêu chí “cứng”, khó, do đó thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã tích cực thực hiện nhiều hoạt động góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã tập trung xây dựng các tuyến đường hoa.

Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Thuận Bình Lưu Thị Thúy Hằng cho biết, xã Tân Thuận Bình được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Đăng Hưng Phước, Quơn Long và Tân Thuận Bình (huyện Chợ Gạo trước đây), vì vậy, địa bàn tương đối rộng, số lượng HVPN đông.

Ngay sau khi sáp nhập, Hội tổ chức họp các chi hội để thông tin, quán triệt và tập hợp HVPN, chú trọng duy trì và nâng chất các tiêu chí trong xây dựng NTM. “Khi chưa có các tuyến đường hoa, tình trạng xả rác ra đường vẫn còn xảy ra.

Sau khi Hội LHPN xã phát động mô hình trồng hoa, trồng cây, các chi hội phụ nữ góp sức, góp công, đồng lòng chăm sóc và tạo nên những đường hoa đẹp. Song song đó, Hội tuyên truyền, vận động người dân chung tay bảo vệ môi trường”, đồng chí Lưu Thị Thúy Hằng cho biết.

Hay vào chiều thứ Bảy hằng tuần, đông đảo HVPN, nông dân xã An Thạnh Thủy dọn vệ sinh trên tuyến đường qua địa bàn xã.

Cô Cao Thị Thúy chia sẻ: “Tuyến đường này tuy không đi ngang qua nhà tôi nhưng tôi vẫn tham gia dọn cỏ, cắt tỉa cây. Ở đây, mọi người thường tổ chức ra quân làm đẹp đường quê”.

Xây dựng những tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp cũng trở thành phong trào sâu rộng ở xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp (trước sáp nhập, xã Chợ Gạo là một phần diện tích của huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang).

Hiện nay, hầu hết các tuyến đường trong xã được bê tông hóa, nhựa hóa, bảo đảm đi lại thông suốt, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế địa phương. Các tuyến đường được quan tâm duy trì, cải tạo mặt đường, vỉa hè.

Ở các nút giao thông quan trọng được lắp đặt hệ thống đèn giao thông, đèn điện, biển báo hiệu, biển chỉ dẫn, gờ giảm tốc. Hằng tháng, các đoàn thể đều duy trì ngày “Chủ nhật xanh”.

Trong ngày này, hội viên cắt tỉa cây xanh, dọn vệ sinh môi trường các tuyến đường. Người dân tự giác chăm sóc cây xanh, đường hoa, giữ gìn vệ sinh chung với niềm tự hào chăm chút cho cảnh quan quê mình sinh sống sạch đẹp, văn minh.

Với sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, mô hình “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp”, “Tuyến đường hoa” đang trở thành điểm sáng trong phong trào Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh ở các địa phương. Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, đồng bộ, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và người dân về thực hiện nếp sống văn minh từng bước thay đổi.

Mỗi tuyến đường NTM được chỉnh trang là kết quả của sự chung sức, đồng lòng từ các cấp chính quyền và người dân.

Từ những tuyến đường hoa nông thôn mới sáng - xanh - sạch - đẹp, người dân trong tỉnh Đồng Tháp đang chung tay “thổi làn gió mới” vào diện mạo nông thôn. Mỗi tuyến đường hoa nông thôn mới đẹp lên không chỉ nhờ sự đầu tư của chính quyền, mà còn nhờ chính ý thức, trách nhiệm, sự chung sức của từng hộ gia đình.

Theo: Báo Đồng Tháp