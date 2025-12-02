Chủ đề nóng

Kinh tế
Thứ ba, ngày 02/12/2025 08:19 GMT+7

Tỷ giá USD/VND hôm nay 2/12: Giá USD "chợ đen" bật tăng trở lại

Linh Anh Thứ ba, ngày 02/12/2025 08:19 GMT+7
Tỷ giá USD/VND hôm nay 2/12 tại thị trường chợ đen bật tăng 20 đồng. Theo VDSC, chênh lệch tỷ giá trên thị trường tự do và chính thức vẫn duy trì mức cao từ giữa tháng 10 đến nay, phản ánh khả năng mất giá của VND và tâm lý găm giữ ngoại tệ của người dân vẫn còn.
Tỷ giá USD/VND hôm nay (2/12) thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) lặng sóng trong phiên vừa qua, khi thị trường đánh giá xu hướng lãi suất tại Mỹ trước cuộc họp chính sách tiền tệ sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang trong tháng này.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Thị trường đã tăng cường đặt cược vào việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất sau một loạt dữ liệu kinh tế Mỹ ảm đạm, củng cố quan điểm rằng tăng trưởng đang chậm lại và áp lực lạm phát đang dịu đi, mặc dù vẫn còn dai dẳng, trong nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Sự thay đổi này đã đẩy định giá thị trường tiền tệ lên mức gần 88% khả năng cắt giảm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp Fed ngày 9-10 tháng 12, tăng từ mức khoảng 40% chỉ một tuần trước đó.

Đồng thời, thị trường đang đánh giá tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng ông đã quyết định về người được chọn làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang tiếp theo, mặc dù ông Trump từ chối tiết lộ tên cụ thể.

Theo các báo cáo gần đây, danh sách rút gọn đang được xem xét bao gồm cố vấn kinh tế Nhà Trắng ông Kevin Hassett, cựu Thống đốc Fed ông Kevin Warsh, và Thống đốc Fed hiện tại ông Christopher Waller. Ông Hassett được cho là ứng viên hàng đầu cho vị trí này, nhưng ông đã giảm nhẹ những dự đoán này, chỉ nói rằng ông sẽ "vui lòng phục vụ".

Sự thay đổi trong lãnh đạo có thể ảnh hưởng đáng kể đến quỹ đạo chính sách của Fed. Các báo cáo đã nhiều lần chỉ ra rằng ông Trump có thể chọn một đồng minh thân cận để thay thế Chủ tịch Fed hiện tại ông Jerome Powell, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5.

Với việc ông Trump liên tục kêu gọi cắt giảm lãi suất nhanh chóng và mạnh mẽ, điều này có thể báo hiệu một sự thay đổi theo hướng "bồ câu" hơn trong chính sách tiền tệ nới lỏng, có thể hỗ trợ thêm cho cổ phiếu, đặc biệt là các lĩnh vực nhạy cảm với lãi suất như bán lẻ và cổ phiếu tăng trưởng.

Ông Powell dự kiến sẽ phát biểu trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, Fed hiện đang trong giai đoạn im lặng trước cuộc họp, có nghĩa là ông không được dự kiến, đưa ra bình luận mới về quỹ đạo lãi suất.

Tỷ giá USD/VND hôm nay (2/12) trong nước hạ nhiệt

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.153 VND/USD, giảm 3 đồng so với chốt phiên tuần trước.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.895 - 26.410 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.949 - 26.363 VND/USD, tăng 1 đồng so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 2/12.

Tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.133 - 26.413 VND/USD, không biến động cả hai chiều so với sáng qua.

Còn "ông lớn" BIDV hiện mua vào 26.163 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.413 VND/USD, tăng 10 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.102 - 26.413 VND/USD, tăng 7 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với sáng qua.

Trong khi đó, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.150 - 26.413 VND/USD, đi ngang chiều mua và và bán so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 27.620 - 27.720 đồng/USD, tăng 20 đồng cả hai chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Chênh lệch tỷ giá chính thức và chợ đen vẫn cao

Trong báo cáo thị trường tiền tệ mới công bố, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho biết Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục điều tiết thanh khoản hệ thống thông qua nghiệp vụ mua kỳ hạn theo hướng hỗ trợ vừa phải trong tháng 11.

Tính đến ngày 24/11, NHNN bơm ròng khoảng 452.000 tỷ đồng, với tổng giá trị cho vay đạt 268.100 tỷ đồng và giá trị đáo hạn 222.800 tỷ đồng. Tại ngày 24/11, số dư nghiệp vụ mua kỳ hạn đang lưu hành đạt 269.600 tỷ đồng, tăng 20,2% so với cuối tháng trước.

Theo VDSC, việc dư nợ OMO tăng trở lại cho thấy nhu cầu tiếp cận nguồn vốn ngắn hạn từ NHNN của hệ thống ngân hàng vẫn ở mức cao, phản ánh áp lực cân đối thanh khoản VND chưa hoàn toàn hạ nhiệt.

Đối với tỷ giá, chênh lệch tỷ giá trên thị trường tự do và chính thức vẫn duy trì mức cao từ giữa tháng 10 đến nay (1.249 đồng/USD tại ngày 25/11). Mặc dù chênh lệch này bắt đầu thu hẹp dần từ giữa tháng 11 nhưng mức độ chênh lệch vẫn ở mức cao hơn đáng kể so với giai đoạn bình thường trước đây, phản ánh khả năng mất giá của VND và tâm lý găm giữ ngoại tệ của người dân vẫn còn.

"Trong ngắn hạn, nguồn cung ngoại tệ được NHNN đảm bảo trong tương lai (khoảng 4,4 tỷ USD) đang là điểm neo đối với tỷ giá trên thị trường chính thức. Bên cạnh áp lực tỷ giá sẽ hạ nhiệt nhờ dòng kiều hối dồi dào cuối năm và chênh lệch lãi suất liên ngân hàng  VND - USD được kiểm soát ở mức hợp lý", nhóm chuyên gia nhận định. 

Theo báo cáo VDSC, phát biểu của chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) diều hâu trước đó như Williams và Waller đã thay đổi giọng điệu gần đây cùng với các số liệu việc làm và tiêu dùng không quá tích cực như như kỳ vọng càng củng cố khả năng cắt giảm 0,25% của Fed trong tháng 12 (CME Fedwatch đạt 85%, tăng từ mức 45% sau cuộc họp FOMC tháng 10) giúp giảm áp lực tỷ giá trong nước.

