Kinh tế
Thứ bảy, ngày 29/11/2025 08:35 GMT+7

Tỷ giá USD/VND hôm nay 29/11: Lao dốc

Thứ bảy, ngày 29/11/2025 08:35 GMT+7
Tỷ giá USD/VND hôm nay 29/11 giảm gần mức thấp nhất trong tuần khi giới đầu tư dự đoán FED sẽ bắt đầu hạ lãi suất vào tháng 12, mở ra khả năng đồng bạc xanh bước vào chu kỳ suy yếu mới.
Tỷ giá USD/VND hôm nay (29/11) thế giới lao dốc

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) dù có nhịp leo dốc lên trên 99,7 điểm nhưng lao dốc ngay sau đó, hiện dừng ở 99,4 điểm.

Đồng USD giảm gần mức thấp nhất trong tuần khi giới đầu tư dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ bắt đầu hạ lãi suất vào tháng 12, mở ra khả năng đồng bạc xanh bước vào chu kỳ suy yếu mới.

Thị trường gần như đã định giá trên 70% khả năng FED hạ lãi suất trong cuộc họp chính sách tháng 12, sau các tín hiệu lạm phát giảm, tiêu dùng chậm lại và thị trường lao động suy giảm đà tăng.

Các đồng tiền chủ chốt khác, như NZD, euro và bảng Anh, đồng loạt tăng giá khi chính sách tiền tệ Mỹ có dấu hiệu nới lỏng trong khi các ngân hàng trung ương khác giữ lập trường thận trọng.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Chuyên gia của Reuters Markets nhận định sự suy yếu hiện tại phản ánh tâm lý nhà đầu tư chuyển từ “phòng thủ với USD” sang “tìm kiếm rủi ro”. Nếu FED hạ lãi suất vào tháng 12, USD có thể giảm về vùng 99 điểm, nhưng đây chủ yếu là điều chỉnh kỹ thuật ngắn hạn, chưa phải đảo chiều dài hạn.

Nhiều chuyên gia đánh giá đồng USD có thể tiếp tục giảm trong ngắn hạn nhưng khó sụp đổ mạnh. Dù lợi suất Mỹ giảm, chênh lệch lãi suất với phần còn lại của thế giới vẫn giúp USD giữ vai trò trung tâm trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Nếu FED khởi động chu kỳ cắt giảm lãi suất, năm 2026 có thể chứng kiến môi trường tài chính mềm hơn, USD giảm sức mạnh và dòng vốn chảy mạnh vào các thị trường mới nổi, nhưng chỉ cần tín hiệu cứng rắn từ FED, xu hướng có thể đảo chiều nhanh chóng.

Mặt khác, sự cố trên nền tảng của tổ chức vận hành sàn giao dịch CME Group đã gây gián đoạn giao dịch hợp đồng tương lai của nhiều tài sản, khiến các nhà giao dịch hoạt động mù quáng trước phiên giao dịch rút ngắn của Mỹ.

"Do sự cố làm mát tại các trung tâm dữ liệu CyrusOne, các thị trường của chúng tôi hiện đang bị tạm dừng," CME Group cho biết trong một tuyên bố đăng trên X. Công ty cho biết họ đang nỗ lực khắc phục sự cố trong thời gian ngắn.

CyrusOne có trụ sở tại Dallas vận hành hơn 55 trung tâm dữ liệu tại Mỹ, châu Âu và Nhật Bản.

Nhiều hợp đồng hàng hóa và nông sản dường như đã bị gián đoạn bởi sự cố này. Giá hợp đồng tương lai cho các chỉ số cổ phiếu, bao gồm S&P 500 và Nasdaq 100, cũng dường như bị ảnh hưởng.

Tỷ giá USD/VND hôm nay (29/11) trong nước

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.155 VND/USD, đi ngang so với sáng qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.897 - 26.412 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.948 - 26.362 VND/USD, tăng 3 đồng chiều mua và bán so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 29/11. Nguồn: sbv.

Tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.132 - 26.412 VND/USD, giảm 30 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với sáng qua.

Còn "ông lớn" BIDV hiện mua vào 26.192 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.412 VND/USD, tăng 3 đồng cả hai chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.096 - 26.412 VND/USD, giảm 14 đồng chiều mua và tăng 3 đồng chiều bán so với sáng qua.

Trong khi đó, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.150 - 26.412 VND/USD, giảm 10 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 27.650 - 27.730 đồng/USD, giảm 90 đồng cả hai chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Lãi suất huy động bước vào chu kỳ tăng cuối năm

Thị trường ngân hàng bước vào giai đoạn cuối năm với xu hướng tăng trở lại của lãi suất huy động. Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh áp lực thanh khoản cuối năm tăng mạnh, khi tốc độ tăng trưởng huy động vẫn thấp hơn nhiều so với tăng trưởng tín dụng. Từ đầu tháng 11 đến nay, hầu hết các ngân hàng thương mại tư nhân đã điều chỉnh biểu lãi suất.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân - Giảng viên Đại học Kinh tế TP HCM, cho biết nguyên nhân khiến các ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất huy động chủ yếu xuất phát từ yếu tố mùa vụ, khi nhu cầu vốn vào những tháng cuối năm luôn ở mức cao. Trong khi các ngân hàng cũng muốn thúc đẩy tăng trưởng tín dụng để hoàn thành chỉ tiêu cả năm.

Theo vị chuyên gia, mặc dù nhu cầu vốn tăng mạnh, NHNN vẫn khó có thể bơm tiền ồ ạt qua các kênh như OMO  do lo ngại tạo áp lực lên lạm phát  và tỷ giá. Điều này khiến thanh khoản hệ thống bị thu hẹp, đặc biệt tại các ngân hàng quy mô nhỏ, buộc họ phải nâng lãi suất huy động để cải thiện nguồn vốn.

Ông đánh giá đà tăng lãi suất nhiều khả năng còn tiếp diễn đến cuối năm, trừ khi nhà điều hành tăng bơm vốn trên thị trường liên ngân hàng.

Theo TS. Huân, giai đoạn cuối năm luôn là thời điểm nhu cầu vốn tăng mạnh, kéo theo tăng trưởng tín dụng thường bật lên đột biến so với các tháng khác trong năm. Dù mang đậm yếu tố mùa vụ, diễn biến này cũng phản ánh một xu hướng đáng chú ý: nhu cầu vay vốn của nền kinh tế có xu hướng gia tăng mạnh qua từng năm.

"Nếu tỷ lệ tín dụng trên GDP  tiếp tục tăng cao, điều này có thể ảnh hưởng nhất định đến sự ổn định của hệ thống tài chính Việt Nam. Đây là yếu tố cần được theo dõi chặt chẽ trong thời gian tới", ông nhấn mạnh. 

Về triển vọng mặt bằng lãi suất huy động từ nay đến cuối năm, TS Nguyễn Trí Hiếu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính và Bất động sản Toàn cầu, dự báo áp lực tăng huy động sẽ duy trì.

Các ngân hàng đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng tín dụng mạnh trong năm nay, trong khi nhu cầu tín dụng thường tăng cao vào giai đoạn cuối năm, đặc biệt là thời điểm chuẩn bị cho mùa lễ Tết.

"Vì vậy, các ngân hàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh huy động và xu hướng chung là lãi suất huy động còn tăng thêm. Nếu lãi suất huy động tăng, lãi suất cho vay cũng có khả năng tăng theo", TS Trí Hiếu nhận định.

