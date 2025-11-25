Chủ đề nóng

Tỷ giá USD/VND hôm nay 25/11: Trụ vững ngưỡng cao nhờ triển vọng từ Fed

Thứ ba, ngày 25/11/2025 08:30 GMT+7
Tỷ giá USD/VND hôm nay 25/11 trụ vững ở mức cao khi thị trường đặt cược nhiều hơn vào việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ nới lỏng lãi suất vào tháng tới.
Tỷ giá USD/VND hôm nay (25/11) thế giới trụ vững ngưỡng 100 điểm

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giằng co trong suốt phiên vừa qua nhưng vẫn trụ vững trên ngưỡng 100 điểm.

Đồng USD giằng co khi ông John Williams - một trong những nhà hoạch định chính sách có ảnh hưởng của Fed đưa ra bình luận rằng việc điều chỉnh chính sách có thể diễn ra trong thời gian tới. Điều này khiến thị trường đặt cược nhiều hơn vào việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ nới lỏng lãi suất vào tháng tới.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Điều này đã khiến xác suất cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12 tăng lên khoảng 69% từ mức khoảng 44% một tuần trước đó, theo Công cụ FedWatch của CME.

Tuy nhiên, biên bản từ cuộc họp Fed gần đây cho thấy một số nhà hoạch định chính sách vẫn cảnh báo rằng lạm phát vẫn còn quá cao, khiến kết quả lãi suất tháng 12 còn chưa chắc chắn.

Trọng tâm của đồng USD trong tuần này sẽ là dữ liệu kinh tế Mỹ mới công bố, với doanh số bán lẻ tháng 9 được công bố vào thứ hôm nay (theo giờ địa phương) - sau thời gian dài Chính phủ Mỹ đóng cửa.

Việc công bố Sách Beige của Cục Dự trữ Liên bang vào giữa tuần cũng sẽ gây chú ý, vì "bất kỳ bằng chứng giai thoại nào từ 12 khu vực báo cáo của Fed cho thấy sự suy giảm việc làm đang mở rộng có thể là tín hiệu để Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12", các nhà phân tích tại ING cho biết trong một ghi chú.

Những diễn biến gần đây của đồng USD cho thấy, sau vài tháng chịu áp lực bán tháo do kế hoạch thuế quan đối ứng của Tổng thống Donald Trump, đồng USD đang dần phục hồi và ổn định hơn.

David Leigh, chiến lược gia trưởng về ngoại hối tại Nomura, cho biết các cuộc trao đổi gần đây với khách hàng cho thấy nhu cầu phòng hộ sẽ không tăng mạnh như giai đoạn tháng 5. Từ cuối tháng 6, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt đã tăng gần 4%, trong khi nửa đầu năm giảm khoảng 11%, ghi dấu mức giảm mạnh nhất kể từ thập niên 1970.

Tỷ giá USD/VND hôm nay (25/11) trong nước tăng giá

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.146 VND/USD, tăng 2 đồng so với phiên liền kề.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.889 - 26.403 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.937 - 26.351 VND/USD, tăng 7 đồng chiều mua và 9 đồng chiều bán so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm ấn định ngày 25/11. Nguồn: sbv.

Tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.151 - 26.401 VND/USD, tăng 9 đồng chiều mua và bán so với sáng qua.

Còn "ông lớn" BIDV hiện mua vào 26.181 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.401 VND/USD, tăng 38 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.113 - 26.403 VND/USD, tăng 25 đồng chiều mua và tăng 11 đồng chiều bán so với sáng qua, chạm ngưỡng trần bán ra được NHNN cấp phép.

Trong khi đó, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.160 - 26.403 VND/USD, tăng 10 đồng chiều mua và 11 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 27.750 - 27.900 đồng/USD, giảm 50 đồng chiều mua và 30 đồng chiều bán so với sáng qua.

Ông Suan Teck Kin, Giám đốc khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu (Ngân hàng UOB) nhận định, thị trường ngoại hối là yếu tố quan trọng trong điều hành chính sách của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Trong 3 quý đầu năm 2025, VND giảm 3,55% so với USD, hiện duy trì mức 26.436 VND/USD.

Trong bối cảnh mức độ tương quan giữa VND/USD và Chỉ số DXY khá hạn chế, VND có thể phản ứng chậm hơn so với các đồng tiền trong khu vực trước xu hướng USD suy yếu, đặc biệt nếu Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất.

Theo đó, UOB duy trì quan điểm thận trọng và điều chỉnh dự báo VND/USD về mức 26.400 VND/USD (quý IV/2025), 26.300 VND/USD (quý I/2026), 26.200 VND/USD (quý II/2026) và 26.100 VND/USD (quý III/2026).

Ông Jung Hyo Chang, Giám đốc phụ trách Giao dịch ngoại hối và phái sinh (Ngân hàng Shinhan Việt Nam) nhận định, tỷ giá sẽ có xu hướng giảm dần theo diễn biến của Chỉ số DXY khi Fed nối lại lộ trình giảm lãi suất. Trong bối cảnh USD được dự báo suy yếu, khả năng VND giảm mạnh là khó dự đoán, song theo nhiều dự báo chung thì tỷ giá sẽ giảm dần theo USD sau khi Fed nối lại chu kỳ giảm lãi suất.

Trong khi đó, các chuyên gia Standard Chartered lại dự báo tỷ giá ở mức 26.300 VND/USD năm 2025 và 26.750 VND/USD năm 2026.

Giá xăng dầu hôm nay 25/11: Dầu thô thế giới bất ngờ bật tăng, xăng dầu trong nước sẽ biến động mạnh

Giá xăng dầu hôm nay 25/11: Dầu thô thế giới bất ngờ bật tăng, xăng dầu trong nước sẽ biến động mạnh

Người dân Đồng Nai mong mức giá đền bù giải phóng mặt bằng sát giá thị trường tại các dự án giao thông trọng điểm

Người dân Đồng Nai mong mức giá đền bù giải phóng mặt bằng sát giá thị trường tại các dự án giao thông trọng điểm

Gấp rút sửa chữa đường ray, Đường sắt tiếp tục vận chuyển hàng cứu trợ người dân vùng mưa lũ

Gấp rút sửa chữa đường ray, Đường sắt tiếp tục vận chuyển hàng cứu trợ người dân vùng mưa lũ

