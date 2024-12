Tỷ phú Elon Musk cảnh báo Mỹ sắp hết tiền

Tỷ phú công nghệ Elon Musk. Ảnh Getty

“Nếu chúng ta không giải quyết tình trạng nợ quốc gia tăng theo cấp số nhân thì sẽ không có tiền cho bất cứ thứ gì, kể cả các dịch vụ cơ bản”, tỷ phú Musk viết trên mạng xã hội X.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, mức nợ chính phủ Mỹ sẽ đạt 121% GDP vào cuối năm 2024 và sẽ đạt 131,7% GDP vào năm 2029. Trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Joe Biden, nợ quốc gia của Mỹ đã tăng từ 28 nghìn tỷ USD vào năm 2021 lên mức chưa từng có là hơn 36 nghìn tỷ USD.

Tỷ phú Musk sẽ đứng đầu bộ phận nhằm đạt được hiệu quả của chính phủ trong chính quyền mới của ông Donald Trump.

Trong tài khóa 2024, số tiền chính phủ Mỹ chi ra để trả lãi lần đầu tiên vượt 1.000 tỷ USD, do lãi suất cao và vay nợ nhiều hơn.

Số liệu do Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 18/10 cho thấy trong tài khóa 2024 (kết thúc ngày 30/9), thâm hụt ngân sách nước này đã lên 1.833 tỷ USD. Con số này tăng 8% so với tài khóa trước, và là mức thâm hụt liên bang cao thứ 3 trong lịch sử nước Mỹ, chỉ sau tài khóa 2020 và 2021 do đại dịch.

Nguyên nhân chủ yếu là tiền trả lãi tăng 29% lên 1.133 tỷ USD, do lãi suất cao và Mỹ vay nợ nhiều hơn. Tài khóa trước cũng là lần đầu tiên số tiền chính phủ Mỹ chi ra để trả lãi vượt 1.000 tỷ USD. Con số này còn lớn hơn chi phí chăm sóc cho người cao tuổi và chi tiêu quốc phòng.