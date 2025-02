Tỷ phú Elon Musk phanh phui vụ gian lận lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ

Tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk. Ảnh GLP

Đầu tháng này, tỷ phú Musk tuyên bố rằng một cuộc xem xét sơ bộ hồ sơ An sinh xã hội của bộ phận của ông đã phát hiện ra rằng chương trình an sinh xã hội đang trả trợ cấp cho những người 150 tuổi. Doanh nhân này lưu ý rằng nhiều mục nhập được liệt kê cho người nhận An sinh xã hội không có thông tin nhận dạng.



Trong một bài đăng trên X vào ngày 17/2, tỷ phú người Mỹ này lưu ý rằng "có nhiều số an sinh xã hội 'đủ điều kiện' hơn nhiều so với số công dân ở Mỹ". Ông Musk cũng chia sẻ một bài đăng của một người dùng X cho rằng hiện có 394.943.364 người đang nhận được khoản thanh toán an sinh xã hội và tuyên bố rằng tổng dân số Mỹ lên tới 334 triệu người. "Đây có thể là vụ gian lận lớn nhất trong lịch sử",tỷ phú Musk kết luận.

Tỷ phú Musk tuyên bố rằng hàng nghìn cá nhân - một số được cho là đã hơn 150 tuổi - vẫn được liệt kê là còn sống trong hồ sơ của SSA.

"Theo cơ sở dữ liệu An sinh xã hội, đây là số lượng người trong mỗi nhóm tuổi có trường tử vong được đặt thành sai!", ông Musk viết. "Có thể Twilight là có thật và có rất nhiều ma cà rồng đang hưởng An sinh xã hội", ông nói thêm, ám chỉ đến loạt phim "Twilight" (Chạng vạng) nổi tiếng có chủ đề về ma cà rồng.

Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) được ông Trump thành lập để tinh giản các hoạt động của liên bang và cắt giảm 2 nghìn tỷ đô la chi tiêu liên bang vào năm 2026. Tỷ phú Musk thừa nhận rằng có thể cắt giảm tới 1 nghìn tỷ đô la. Kể từ lễ nhậm chức của ông Trump vào ngày 20/1, cơ quan mới thành lập này, mặc dù tên của nó không phải là một bộ điều hành liên bang thường trực, đã thực hiện các biện pháp cắt giảm đáng kể, bao gồm việc giải thể Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (CFPB). DOGE cũng đã đưa ra các hạn chế nghiêm ngặt đối với các khoản tài trợ của Viện Y tế Quốc gia (NIH) như một phần của chiến lược rộng hơn nhằm tăng cường hiệu quả của chính phủ.