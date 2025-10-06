Nhiều năm liền đạt danh hiệu Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, lão nông Huỳnh Văn Mười, 71 tuổi, khu vực Phú Khánh, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ kể câu chuyện đầy cảm xúc về hành trình vượt khó, vươn lên làm giàu với ý chí dám nghĩ, dám làm, không ngại thất bại…

Hướng dẫn khách tham quan vườn sầu riêng, măng cụt rộng hơn 2,5ha vừa thu hoạch xong, còn dành trên chục cây bán cho “mối ruột” ở TP Hồ Chí Minh, ông Mười “quảng cáo”: “Sầu riêng nhà tôi “bao ăn” từng trái nên có giá từ 50.000-70.000 đồng/kg. Tôi làm ăn uy tín lâu nay nên thương lái ưu tiên, ủng hộ”.

Đãi khách 2 trái sầu riêng Ri6 ngát hương, béo ngậy, ông Mười bồi hồi kể về hành trình cần lao gần 50 năm của mình.

Lúc mới lập gia đình, ra riêng, hai vợ chồng đắp đất nền, che tạm nhà ở, canh tác 7 công đất trồng toàn cây tạp. Vợ chồng ông Mười thường gởi mẹ chăm sóc các con để nuôi vịt chạy đồng, 1-2 tháng mới về thăm nhà.

Tiền bán vịt, vợ chồng ông dành dụm mua từng công đất. 6 người con dần khôn lớn, ông Mười ngưng nuôi vịt và trăn trở nghĩ cách canh tác để cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống.

Năm 2015, “bắt chước” nhà vườn trồng sầu riêng được mùa, thu nhập cao các nơi, được Hội Nông dân hỗ trợ vay 30 triệu đồng, ông Mười phá vườn nhãn và trở thành người tiên phong trồng thử nghiệm giống sầu riêng Ri6 tại vùng này.

Ông Mười “lân la” kết nối, trao đổi, chia sẻ kỹ thuật các chủ vườn, tham gia lớp tập huấn khuyến nông về trồng sầu riêng.

Đối với ông, giai đoạn mới trồng rất quan trọng, phải “ăn, ngủ cùng sầu riêng”; chọn thời điểm, điều kiện thời tiết thích hợp để tưới nước, bón phân trong mỗi giai đoạn phát triển của cây. Sau 3,5 năm chăm sóc, ông Mười áp dụng kỹ thuật cho sầu riêng ra hoa, kết trái.

Vụ mùa đầu tiên thắng lợi, ông quyết định mở rộng trồng trên 20 công sầu riêng. Hằng năm, ông Mười thu hoạch sầu riêng bình quân trên 1,2 tỷ đồng.

Ông Mười trồng thử nghiệm 70 cây sầu riêng Musaking, bắt đầu đậu trái vào năm tới. Ngoài ra, 70 cây măng cụt gần 30 năm tuổi cũng cho thu hoạch từ 4 tấn/năm, giá thu mua từ 50.000-70.000 đồng/kg.

Năm 2022, khi địa phương rộ lên phong trào nuôi lươn không bùn, với nhiều hộ đạt năng suất, thu nhập cao, ông Mười mạnh dạn đầu tư trên 1 tỷ đồng để xây 15 hồ nuôi lươn và mua con lươn giống.

Tham khảo và ứng dụng kỹ thuật nuôi lươn không bùn của các hộ nuôi và trên mạng xã hội, ông Mười đạt doanh thu từ đợt lươn đầu tiên. Để giảm chi phí, ông Mười học kỹ thuật ương lươn giống, thả từ 70.000-80.000 con lươn/đợt.

Ông Huỳnh Văn Mười (bìa trái), nông dân tỷ phú, sản xuất kinh doanh giỏi ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, vươn lên khấm khá, trọng tâm là mô hình nuôi lươn không bùn, trồng sầu riêng.

Ông Mười quan sát mực nước, màu nước, canh giờ thay nước hồ nuôi lươn không bùn 4 lần trong ngày.

Ông Mười cho biết: “Lươn nuôi trong hồ rộng, thoáng, sau 8 tháng đạt trên 200 gr/con. Tôi “neo” từ 10-12 tháng đạt từ 500-700 gr/con, giá thu mua dao động từ 100.000-120.000 đồng/kg. Hiện chi phí thức ăn nuôi lươn tầm 1,5 triệu đồng/ngày”.

Năm 2023, mô hình nuôi lươn không bùn của ông Mười được cấp giấy chứng nhận VietGAP.

Mỗi năm, ông Mười bán trên 11 tấn lươn thịt, thu nhập bình quân trên 1 tỷ đồng. Bà Bùi Thị Huệ - vợ ông Mười, cùng con dâu út có sạp bán trái cây ở chợ phường Phú Thứ, với đặc sản sầu riêng, măng cụt “nhà trồng”. Hết mùa trái cây, bà Huệ chuyển sang bán các loại cá “nhà nuôi”, như cá lóc, cá rô, cá tai tượng… vừa tiêu thụ nhanh nông sản, vừa tăng thu nhập.

Ở tuổi “cổ lai hi”, ông Mười luôn chăm chỉ làm lụng. Dù đã chuyển giao dần việc canh tác để con trai út nối nghiệp nhưng ông Mười vẫn hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật, cập nhật tin tức, theo dõi giá cả thị trường.

Trải qua bao vất vả, ông Mười đang sở hữu cơ ngơi “xịn sò” có tiếng ở khu vực Phú Khánh, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ. Ngắm căn nhà khang trang do cháu ngoại thiết kế, xây dựng gần 3 tỉ đồng, với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, ông Mười bộc bạch: “Cơ ngơi tôi có được từ sự cần lao và ý chí vươn lên không ngại thất bại. Tôi quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để con cháu thuận lợi trong học tập, cuộc sống và luôn nhắc nhở con cháu biết trân trọng giá trị của lao động”.

Chú Nguyễn Văn Hòa, Chi hội trưởng Chi hội nông dân khu vực Phú Khánh, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ nói: “Chú Mười sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất cho người dân trên địa bàn để cùng vươn lên khấm khá. Đồng thời, chú Mười thường hỗ trợ quà tặng bà con có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ, Tết; tích cực tham gia các phong trào, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.

Theo: Báo Cần Thơ