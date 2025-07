Ngày 22/7, UBND đặc khu Hoàng Sa, TP.Đà Nẵng đã có phản hồi chính thức trước ý kiến công dân về việc sử dụng cụm từ tiếng Anh “The Paracel belong to Vietnam” trên băng rôn tại Nhà Trưng bày Hoàng Sa, thay vì “Hoang Sa belong to Vietnam”.

Trước đó, UBND đặc khu Hoàng Sa nhận được phản ánh của công dân trên Cổng thông tin TP về việc Nhà Trưng bày Hoàng Sa sử dụng cụm từ tiếng Anh “The Paracel belong to Vietnam” trên băng rôn, thay vì “Hoang Sa belong to Vietnam”, với lý do “Hoàng Sa là danh từ riêng thiêng liêng”.

Theo UBND đặc khu Hoàng Sa, cụm từ “The Paracel belong to Vietnam” được lựa chọn nhằm phục vụ công tác tuyên truyền đối ngoại, góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa bằng cách sử dụng tên gọi quốc tế – Paracel Islands – vốn đã được sử dụng phổ biến trong các tài liệu và bản đồ thế giới suốt hàng trăm năm.

Nhà Trưng bày Hoàng Sa sử dụng cụm từ tiếng Anh “The Paracel belong to Vietnam” trên băng rôn tuyên truyền. Ảnh: D.B

Việc sử dụng tên quốc tế “Paracel” cũng phù hợp với các văn bản pháp lý và ngoại giao của Việt Nam như Công hàm gửi Liên Hợp Quốc (năm 1988), các công hàm Bộ Ngoại giao Việt Nam (2009, 2011), Sách trắng Bộ Ngoại giao 1975, cũng như nội dung tuyên truyền trên các cổng thông tin chính thức của Nhà nước.

UBND đặc khu Hoàng Sa cho biết, trước khi đi vào hoạt động, Nhà Trưng bày Hoàng Sa đã xin ý kiến Sở Ngoại vụ thành phố và được thống nhất sử dụng tên tiếng Anh chính thức là “The Museum of Paracel Islands” theo Công văn số 2081/SNG-HTQT ngày 27/8/2018.

Băng rôn tại Nhà Trưng bày được thiết kế song ngữ: tiếng Việt “Hoàng Sa là của Việt Nam”, tiếng Anh “The Paracel belong to Vietnam”. Cách thể hiện này nhằm truyền tải thông điệp khẳng định chủ quyền tới cả người dân trong nước và bạn bè quốc tế. UBND đặc khu Hoàng Sa khẳng định, đây là cách thể hiện phù hợp, không làm giảm tính thiêng liêng của tên gọi “Hoàng Sa”, mà còn tăng cường hiệu quả tuyên truyền chủ quyền biển, đảo Việt Nam.