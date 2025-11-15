Ukraine giáng đòn sấm sét vào tuyến đường sắt xuyên Siberia của Nga, chặn nguồn tiếp viện từ Triều Tiên

Tuyến đường sắt xuyên Siberia nổi tiếng thế giới trải dài 9.000 km từ Moscow đến Vladivostok. Ảnh WikiCommons/Svetlov Artem

Theo thông báo, HUR đứng sau vụ nổ lớn xảy ra hôm thứ Năm tại vùng Khabarovsk ở miền Viễn Đông Nga, khiến một đoạn đường sắt trọng yếu bị hư hại. Đây là một trong những tuyến hậu cần quan trọng nhất của Nga.

HUR viết trên Telegram rằng, vụ tấn công đã chặn đứng việc vận chuyển hàng hóa quân sự trên tuyến đường mà Moscow dùng “để cung cấp vũ khí và đạn dược, bao gồm cả những loại lấy từ Triều Tiên”.

Triều Tiên hiện là một trong những đồng minh thân cận nhất của Điện Kremlin, hỗ trợ Nga bằng binh sĩ lẫn vũ khí, bao gồm các hệ thống rocket tiên tiến và tên lửa đạn đạo.

Hồi tháng 5, Reuters đưa tin rằng Bình Nhưỡng đã cung cấp cho Nga hơn 20.000 container đạn dược, trong đó nhiều loại đã được sử dụng để tấn công mục tiêu dân sự tại Ukraine.

Tuyến đường sắt xuyên Siberia nổi tiếng thế giới – dài hơn 9.000 km từ Moscow tới Vladivostok – là huyết mạch hậu cần của Nga, cho phép vận chuyển nguồn tiếp tế quân sự từ phía đông sang chiến trường Ukraine.

Theo HUR, chiến dịch tấn công sâu hơn 6.000 km vào bên trong lãnh thổ Nga này cho thấy Moscow không thể tự bảo vệ ngay cả mạng lưới hậu cần quân sự trọng yếu của chính mình.

“Hệ thống đặc vụ của Điện Kremlin một lần nữa cho thấy sự bất lực trong việc kiểm soát hiệu quả các cơ sở hạ tầng quan trọng nhất của lực lượng chiếm đóng”, HUR viết.

Giới chức Ukraine nói thêm rằng vụ tấn công là một phần trong nỗ lực liên tục nhằm “làm tê liệt năng lực hậu cần của đối phương”.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh cả hai quốc gia đều gia tăng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng thiết yếu của nhau: Nga tập trung bắn phá hệ thống năng lượng Ukraine trước mùa đông, còn Kiev đánh vào các kho dầu nhằm làm suy yếu khả năng tài trợ chiến tranh của Moscow.

Trong đêm, Ukraine cũng đã tấn công một nhà ga dầu lớn ở cảng Novorossiysk của Nga, trong khi các máy bay không người lái Nga tiếp tục tấn công Kiev khiến nhiều người thiệt mạng.