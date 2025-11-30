Ukraine hủy diệt "thần sấm" Tor-M2, sở chỉ huy Nga tại căn cứ Saky

Một hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2DT của Nga bị phá hủy năm 2023. Ảnh Militarnyi

Video xác nhận cuộc tấn công được đăng trên trang Facebook chính thức của Hải quân Ukraine, cho thấy một đòn đánh phức hợp với nhiều mục tiêu nằm sâu sau phòng tuyến đối phương.

Theo hình ảnh và thông tin kèm theo, lực lượng Ukraine đã đánh trúng cơ sở chỉ huy - điều phối của đối phương, cụ thể là trung tâm chỉ huy - điều phối không lưu của sân bay.

Đây là đầu mối then chốt trong việc điều phối hoạt động của không quân Nga tại Crimea và vùng Biển Đen, khiến việc phá hủy cơ sở này trở thành một thắng lợi chiến lược quan trọng.

Chiến dịch cũng đánh trúng các kho chứa UAV tấn công Orion của Nga. Đây là một trong những dòng UAV tầm xa hiếm hoi do Nga tự sản xuất, được dùng cho cả nhiệm vụ trinh sát và tấn công. Việc các kho chứa này bị phá hủy sẽ làm suy giảm đáng kể khả năng duy trì các hoạt động UAV của Nga.

Ngoài các mục tiêu liên quan đến không quân, cuộc tấn công còn loại bỏ nhiều trận địa phòng không của Nga xung quanh căn cứ. Trong số các khí tài bị phá hủy có: Tor-M2 - hệ thống phòng không tầm ngắn chủ lực để đánh chặn UAV và tên lửa Pantsir-S1 – tổ hợp pháo – tên lửa phòng không được Nga triển khai dày đặc tại Crimea để bảo vệ cơ sở quân sự trước các đòn tập kích của Ukraine

Việc các hệ thống này bị tiêu diệt cho thấy khả năng phòng không của Nga ở Crimea đang ngày càng dễ bị tổn thương.

Lực lượng Ukraine cũng tấn công khẩu pháo phòng không ZU-23-2 đặt trên xe tải KamAZ của Nga. Dù không hiện đại như Tor hay Pantsir, loại pháo này thường được dùng làm lớp phòng thủ tầm gần chống UAV bay thấp. Việc mất thêm khí tài này càng làm suy yếu lớp phòng vệ của Nga quanh căn cứ Saky.