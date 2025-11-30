Ukraine khiến quốc gia Trung Á nổi giận vì tấn công trạm dầu của Nga ở Biển Den

Sophia Phương Anh - Sophia Huỳnh Trần vô địch Pickleball đôi nữ VTV Cúp 2025
Ngày 30/11/2025, tại Cụm sân US Pickleball, Hà Nội đã diễn ra Lễ bế mạc Giải Pickleball VTV Cúp 2025. Trong ngày thi đấu cuối cùng, các nhà vô địch nội dung chuyên nghiệp đã xuất sắc khép lại mùa giải bằng những màn trình diễn đỉnh cao: , Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi - Nguyễn Đắc Tiến vô địch đôi nam nữ chuyên nghiệp và bộ đôi Harsh Mehta - Vanshik Kapadia vô địch đôi nam chuyên nghiệp. Danh hiệu Hoa khôi Pickleball VTV Cúp 2025 thuộc về vận động viên trẻ Sophia Phương Anh.