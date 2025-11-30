Ukraine khiến quốc gia Trung Á nổi giận vì tấn công trạm dầu của Nga ở Biển Den

Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công vào một trạm dầu Nga ở Biển Đen. Ảnh Anadolu

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Kazakhstan Aibek Smadiyarov cho biết trong một tuyên bố rằng Astana đã bày tỏ sự phản đối vụ việc xảy ra hôm thứ Bảy, nhắm vào hạ tầng dầu khí quan trọng của Tập đoàn Đường ống Caspi (CPC) “trong vùng nước thuộc Cảng Novorossiysk” ở miền nam Nga.

“Đây là vụ tấn công thứ ba nhằm vào một cơ sở hoàn toàn dân sự, vốn được bảo vệ bởi các chuẩn mực luật pháp quốc tế”, ông Smadiyarov nói.

Ông nhấn mạnh Kazakhstan luôn ủng hộ sự ổn định và đảm bảo nguồn cung năng lượng không bị gián đoạn, và rằng hệ thống đường ống CPC đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc duy trì sự ổn định của thị trường năng lượng toàn cầu.

“Chúng tôi xem sự việc này là hành động gây tổn hại đến quan hệ song phương giữa Kazakhstan và Ukraine, và kỳ vọng phía Ukraine sẽ có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn các sự cố tương tự”, ông nói thêm.

Đường ống dài 1.500 km do CPC vận hành dẫn dầu từ mỏ Tengiz ở miền đông Kazakhstan, gần bờ biển Caspi, tới cảng Novorossiysk của Nga. Đây là một trong những tuyến vận chuyển dầu lớn nhất khu vực, đóng vai trò thiết yếu đối với xuất khẩu năng lượng của Kazakhstan.

CPC xác nhận trạm neo đơn bị UAV tấn công

Trong tuyên bố ngày thứ Bảy, CPC cho biết các xuồng không người lái đã làm hư hại một trong các điểm neo đơn (single point mooring) của trạm xuất dầu trong vụ tấn công buổi sáng. Theo lệnh của nhà chức trách Nga tại địa phương, mọi hoạt động “bốc dỡ và vận hành khác” đã buộc phải tạm dừng.

Không có báo cáo thương vong và không ghi nhận sự cố tràn dầu ra Biển Đen, CPC cho biết.

Bộ Năng lượng Kazakhstan sau đó cũng lên án vụ tấn công, gọi đây là hành động “nhắm vào hạ tầng dân sự trọng yếu” và “không thể chấp nhận”. Bộ không nêu rõ bên chịu trách nhiệm.

Nga và Ukraine chưa phản hồi chính thức

Nga hiện chưa đưa ra bình luận chính thức, nhưng truyền thông nhà nước, bao gồm hãng thông tấn RIA, cho biết thiệt hại tại trạm dầu ở cảng Novorossiysk là do một cuộc tấn công của Ukraine.

Phía Ukraine đến nay vẫn chưa đưa ra bình luận hay phản hồi trước các tuyên bố của Kazakhstan.