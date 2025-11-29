Ukraine tăng tốc sản xuất tên lửa để hủy diệt các mục tiêu chiến lược sâu trong lãnh thổ Nga

Ukraine đang tăng tốc sản xuất tên lửa để hủy diệt các mục tiêu chiến lược sâu trong lãnh thổ Nga. Ảnh Reuters.

Hàng chục tên lửa Neptune và Flamingo mỗi tháng đang bay sâu vào lãnh thổ Nga, phá hủy tài sản quân sự giá trị cao, làm tê liệt xuất khẩu dầu và liên tục gây quá tải cho hệ thống phòng không Nga.

Một trong những đòn đánh nổi bật nhất là cuộc tập kích sân bay Taganrog. Ukraine đã kết hợp tên lửa Neptune với khoảng 50 UAV FP-2 để xuyên phá hệ thống phòng thủ, tiêu diệt hai khí tài cực kỳ hiếm: máy bay thử nghiệm laser A-60 và nguyên mẫu cảnh báo sớm A‑100 của Nga.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy thêm các thiệt hại tại khu lắp ráp cuối và nhà chứa chuyên dùng để hiện đại hóa oanh tạc cơ Tu‑95MS - loại thường xuyên phóng tên lửa hành trình Kinzhal vào các thành phố Ukraine.

Tần suất sử dụng Neptune của Ukraine đang tăng mạnh, đặc biệt trong đòn tập kích đa hướng vào cảng Novorossiysk. Các biến thể Long Neptune nâng cấp kết hợp UAV đã phá hủy bảy bệ phóng S‑400 bảo vệ cảng, gây cháy tại khu dầu và cảng hàng hóa. Một đòn Neptune trước đó từ khung gầm Tatra đã đánh trúng cảng dầu, làm tê liệt tạm thời 2,2 triệu thùng/ngày - gây thiệt hại ước tính 70 triệu USD mỗi ngày.

Ukraine phóng tên lửa tầm xa "Flamingo" mới. Ảnh ZN.UA

Ukraine cũng mở rộng tấn công vào hệ thống năng lượng và cơ sở quốc phòng Nga. Tên lửa Long Neptune đánh trúng nhà máy nhiệt điện Oryol và trạm biến áp Novobryansk, làm gián đoạn lưới điện phục vụ các nhà máy quân sự. Một cuộc tấn công khác vào nhà máy Progress tại Cheboksary - cơ sở sản xuất điện tử dẫn đường cho tên lửa và UAV - đã gây cháy lớn và buộc ngừng hoạt động.

Những chiến dịch này phản ánh các nâng cấp lớn của dòng Neptune. Phiên bản Long Neptune có tầm bắn tới 1.000 km, gấp gần bốn lần mẫu gốc nhờ thân mở rộng chứa thêm nhiên liệu. Đầu đạn tăng lên 350 kg, đủ sức phá hủy các cơ sở kiên cố như nhà chứa máy bay và bãi phòng không. Khả năng bay bám địa hình cùng dẫn hướng hồng ngoại giúp tên lửa luồn lách ở độ cao cực thấp để tránh radar.

Song song Neptune, Ukraine đang nâng tầm tên lửa hành trình Flamingo - vũ khí nội địa có tầm bắn tới 3.000 km. Sử dụng động cơ turbofan và đầu đạn xuyên phá 1.150 kg, Flamingo có thể xuyên qua 10 mét bê tông, đạt độ chính xác 14-50 mét. Chi phí mỗi quả chỉ khoảng 500.000 USD, khiến nó trở thành vũ khí hiệu quả đánh vào các mục tiêu chiến lược. Flamingo được xác nhận góp phần trong vụ tấn công Novorossiysk và trước đó đã đánh trúng nhiều cơ sở quân sự của Nga tại Crimea, Berdiansk và Yevpatoria.

Hiện Ukraine sản xuất 40–50 tên lửa Neptune và khoảng 90 Flamingo mỗi tháng, với kế hoạch mở rộng hơn nữa. Khối lượng này có thể làm quá tải phòng không Nga, gây thiệt hại hàng tỷ USD và buộc Moscow phải dồn nguồn lực phòng thủ sâu trong lãnh thổ.

Sự độc lập chiến lược trong năng lực tấn công tầm xa đang thay đổi cuộc chiến. Khi Ukraine mở rộng sản xuất, các mục tiêu chiến lược của Nga - từ năng lượng, hậu cần đến công nghiệp quốc phòng - sẽ ngày càng dễ bị tổn thương, khiến Moscow khó có nơi trú ẩn an toàn.