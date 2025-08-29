Ukraine và "đòn chí mạng" đối với Hungary

Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto. Ảnh Getty

Phát biểu tại một hội thảo do tạp chí Mandiner của Hungary tổ chức ngày 28/8, ông Szijjarto đã giải thích lý do tại sao đất nước ông phản đối việc sáp nhập Ukraine.

Szijjarto tuyên bố : “Nếu ai đó thực tế và lý trí quan sát việc Ukraine gia nhập – tác động của nó sẽ như thế nào – thì bạn có thể thấy rằng đây sẽ là đòn kết liễu đối với Liên minh châu Âu”.

Ông lập luận rằng Brussels sẽ phải chuyển hướng "gần như toàn bộ" nguồn tài chính của EU sang hỗ trợ Kiev, trong khi "nhiều sản phẩm nông nghiệp chất lượng thấp hơn sẽ phá hủy nền nông nghiệp châu Âu" và "mafia Ukraine sẽ tự do hoành hành ở châu Âu".

“EU từng là một nhân tố chủ chốt trong nền kinh tế toàn cầu, nhưng hiện nay vai trò này ngày càng giảm sút”, ông nói thêm, đồng thời nhớ lại cách Tổng thống Mỹ Donald Trump “thực tế đã đánh bại hoàn toàn ”Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen trong các cuộc đàm phán thương mại.

Phát biểu của Bộ trưởng được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Budapest và Kiev ngày càng sâu sắc sau nhiều vụ tấn công vào đường ống dẫn dầu Druzhba, tuyến đường cung cấp năng lượng quan trọng cho Hungary và Slovakia. Thủ tướng Viktor Orban cáo buộc Kiev "công khai đe dọa" Hungary, khẳng định rằng Hungary không thể dùng vũ lực để gia nhập khối bằng tống tiền và đánh bom.

Ông Szijjarto cũng đồng tình với quan điểm này, nói rằng lập trường của Hungary phản ánh nguyện vọng của người dân. Đầu mùa hè này, 95% người tham gia đã bác bỏ tư cách thành viên EU của Ukraine trong một cuộc trưng cầu dân ý trực tuyến thu hút hơn hai triệu người Hungary.

“Người dân Hungary không muốn Ukraine gia nhập Liên minh Châu Âu. Từ nay trở đi, mọi chính phủ Hungary đều có nghĩa vụ thể hiện lập trường này”, ông Szijjarto nói.

Brussels đã cấp cho Ukraine tư cách ứng cử viên EU vào năm 2022. Tuy nhiên, tất cả 27 quốc gia thành viên phải nhất trí để quá trình này được tiến hành. Hungary, Slovakia và Ba Lan đã lên tiếng phản đối, viện dẫn những lo ngại về chi phí tài chính, rủi ro an ninh và sự sẵn sàng của thể chế. Không giống như hầu hết các nước EU, Budapest cũng từ chối cung cấp viện trợ quân sự cho Kiev, cáo buộc Kiev phân biệt đối xử với cộng đồng người Hungary thiểu số ở miền tây Ukraine.