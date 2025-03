Văn khấn mùng 1 tháng 3 Âm lịch năm Ất Tỵ đầy đủ nhất, cầu bình an, may mắn cho gia đình Văn khấn mùng 1 tháng 3 Âm lịch năm Ất Tỵ đầy đủ nhất, cầu bình an, may mắn cho gia đình

Bài văn khấn mùng 1 tháng 3 Âm lịch năm Ất Tỵ chính xác, đầy đủ nhất, giúp gia chủ có lễ cúng tươm tất, chu đáo.

Dưới đây là văn khấn mùng 1 tháng 3 Âm lịch năm Ất Tỵ chuẩn nhất cúng thần linh và gia tiên. Mùng 1 Âm lịch không chỉ là thời điểm khởi đầu cho một tháng mới mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc trong đời sống người Việt. Vào ngày này, con cháu thường dâng hương, lễ vật để bày tỏ lòng thành kính với thần linh và gia tiên, cầu mong mọi điều tốt lành, công việc hanh thông, gia đạo bình an. Đặc biệt, mùng 1 tháng 3 Âm lịch năm Ất Tỵ cũng là dịp để mỗi gia đình thực hiện nghi lễ cúng bái trang trọng, hướng về cội nguồn. Sau đây là một số bài văn khấn mùng 1 tháng 3 Âm lịch năm Ất Tỵ chẩn nhất cúng thần linh và gia tiên, cụ thể: Văn khấn mùng 1 tháng 3 Âm lịch cúng Thần linh và Thổ công Văn khấn mùng 1 tháng 3 Âm lịch cúng Thần linh và Thổ công Nam mô a di đà phật ! (3 lần kèm 3 lạy). Con xin kính lạy chín phương trời, mười phương chư phật và chư phật mười phương. Con xin kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vị tôn thần. Con xin kính lạy ngài Đông Thần Quân. Con xin kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch. Con xin kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần. Con xin kính lạy ngài Tiền hậu, Địa chủ, Tài thần. Con xin kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này. Gia chủ (chúng) con là ….. hiện đang ngụ tại ….. Hôm nay là mùng 1 tháng 3 Âm lịch năm Ất Tỵ, gia chủ (chúng) con đã sửa soạn hương hoa, trà, quả, thắp nén nhang thơm dâng lên trước án. Gia chủ (chúng) con xin kính mời ngài Kim niên đương cai Thái tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh thành hoàng chư vị Đại Vương, ngài Long mạch Tôn thần, các ngài Ngũ thổ, Ngũ phương, ngài Bản gia Thổ địa, Táo phủ Thần quân, Phúc đức chính thần và các Tôn thần đang cai quản trong khu vực này. Con xin các ngài lắng nghe lời mời xót thương gia chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ chúng con toàn gia an lạc, công việc phát đạt, người người được may mắn, tài lộc tăng tiến, sở nguyện tòng tâm, sở cầu tất ứng, tâm đạo mở mang. Chúng con chuẩn bị lễ bạc thành tâm, trước án kính lễ, xin các ngài phù hộ độ trì. Nam mô a di đà phật! (3 lần kèm 3 lạy). Văn khấn mùng 1 tháng 3 Âm lịch cúng Gia tiên Văn khấn mùng 1 tháng 3 Âm lịch cúng Gia tiên Nam mô a di đà phật! (3 lần kèm 3 lạy). Con xin kính lạy chín phương trời, mười phương chư phật và chư phật mười phương. Con xin kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. Con xin kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần. Con xin kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ). Gia chủ (chúng) con là … hiện đang ngụ tại … Hôm nay là mùng 1 tháng 3 Âm lịch năm Ất Tỵ, gia chủ (chúng) con nhờ ơn trời đất, cù lao tiên tổ, chư vị Tôn thần, thành tâm sắm lễ, hương, quả, hoa trà thắp nén tâm hương dâng lên trước án. Chúng con kính mời: ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương, ngài Bản gia Táo quân, ngài Bản xứ Thần linh, Thổ địa, Tài thần, Ngũ phương, Long mạch. Con xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám cho lòng thành, thụ hưởng lễ vật. Chúng con xin kính mời các cụ Tổ tỷ, Tổ khảo và chư vị hương linh gia tiên nội ngoại họ…, cúi xin thương xót con cháu, linh thiêng hiện về chứng giám cho lòng thành và thụ hưởng lễ vật. Chúng con xin kính mời các ngài Tiền chủ, Hậu chủ đang ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai âm hưởng phù hộ độ trì chúng con luôn luôn được bình an, mọi sự như ý, vạn sự tốt lành, gia đình êm ấm. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, xin các vị phù hộ độ trì. Nam mô a di đà phật! (3 lần kèm 3 lạy). Văn khấn mùng 1 tháng 3 Âm lịch cúng Thần Tài Văn khấn mùng 1 tháng 3 Âm lịch cúng Thần Tài Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần) Con lạy chín phương Trời, mười phương Phật, chư Phật mười phương. Kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần. Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân. Con kính lạy thần Tài vị tiền. Con kính lạy các ngài thần linh, thổ địa cai quản trong xứ này. Tín chủ con là… ngụ tại… Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 3 Âm lịch năm Ất Tỵ. Tín chủ thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài thần Tài vị tiền. Cúi xin thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần) Mong rằng thông tin văn khấn mùng 1 tháng 3 Âm lịch năm Ất Tỵ chính xác, đầy đủ trên đây sẽ giúp gia chủ có được lễ cúng mùng 1 tháng 3 Âm lịch tươm tất, cầu tài, cầu lộc, cầu bình an cho gia đình.

