Vệ sinh môi trường ở Xã Tiên Lãng được đảm bảo nhờ sự hỗ trợ từ Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng

Trong những năm qua, Thị trấn Tiên Lãng (nay là xã Tiên Lãng) gặp rất nhiều khó khăn trong công tác vệ sinh môi trường. Rác thải không được phân loại tại nguồn, không được thu gom, vận chuyển, xử lý triệt để hàng ngày, thời gian thu gom, vận chuyển rác không cố định… dẫn đến tình trạng rác thải thường xuyên tồn đọng tại nhiều khu vực, địa điểm khác nhau trên địa bàn thị trấn.

Đỉnh điểm đến tháng 7/2024 hàng trăm tấn rác thải tồn đọng, ùn ứ lâu ngày tại các tuyến đường, phố, khu dân cư, ngõ xóm, ga rác và chất đống tại khu vực nghĩa trang nhân dân, bờ ruộng…, gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống và sinh hoạt hàng ngày của người dân, gây nên sự bức xúc cho nhân dân trên địa bàn thị trấn.

Trước vấn đề cấp bách, ngày 29/7/2024, chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn huyện Tiên Lãng.

Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng vận hành hiệu quả quy trình thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Ảnh ND.

Tháng 7/2024, UBND thành phố có văn bản chỉ đạo, giao Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng (sau đây gọi là Công ty Môi trường đô thị) nhanh chóng khắc phục triệt để tình trạng ô nhiễm, góp phần giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp cho người dân tại thị trấn Tiên Lãng. Nhận nhiệm vụ, công ty thiết lập quy trình thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải khoa học, bảo đảm ổn định công tác vệ sinh môi trường, thời gian thực hiện từ tháng 8 đến hết tháng 12/2024. Công ty phối hợp huyện Tiên Lãng khẩn trương rà soát, đánh giá lại việc tổ chức thu gom, xử lý rác thải trên toàn địa bàn huyện và tổ chức lại toàn bộ hoạt động quản lý rác thải sinh hoạt theo đúng quy định pháp luật.

Trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ được giao, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng đã tập trung nhân lực, phương tiện, áp dụng kinh nghiệm quản lý rác thải theo mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bền vững. Để thu dọn triệt để rác thải, công ty tổ chức thu gom dứt điểm toàn bộ rác thải tồn đọng lâu ngày trên địa bàn, nhất là tại khu vực nghĩa trang nhân dân, bờ ruộng và trả lại môi trường thông thoáng, sạch sẽ.

Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động thực hiện hiệu quả việc phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn. Ảnh ND.

Ngoài ra, công ty phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương, tổ dân phố tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, người dân phân loại rác tại nguồn, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Công ty xây dựng và chuẩn hóa quy trình thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải theo lịch trình, thời gian cố định, phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương.

Đặc biệt, công ty chú trọng công tác đào tạo và chuyển giao. Công ty tổ chức nhiều lớp đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý và công nhân của Tổ môi trường Tiên Lãng. Nội dung đào tạo nghiệp vụ tập trung hướng dẫn chi tiết về công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện phân loại rác; kỹ thuật thu gom rác thải bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, an toàn giao thông, hiệu quả trong sản xuất.

Kết quả, qua 4 tháng thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, cuối năm 2024, công ty góp phần chuẩn hóa, quy trình hóa toàn bộ hệ thống từ thu gom, vận chuyển và xử lý rác trên địa bàn xã Tiên Lãng. Qua đó, người dân dần hình thành thói quen phân loại rác hằng ngày, thực hiện đổ rác, chuyển giao rác đúng giờ, đúng quy định, chất lượng vệ sinh môi trường cải thiện rõ rệt, bảo đảm sạch, đẹp.

Năm 2025, trên cơ sở đề nghị của chính quyền địa phương, công ty tiếp tục hỗ trợ xã Tiên Lãng duy trì bài bản công tác vệ sinh môi trường, phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đến nay, Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ UBND thành phố giao, cũng như tích cực hỗ trợ xã Tiên Lãng tạo chuyển biến, bảo đảm công tác vệ sinh môi trường. Kết quả này khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp nhà nước trong việc giải quyết vấn đề xã hội cấp bách liên quan đến công tác vệ sinh môi trường.

Trao đổi với PV Dân Việt lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng cho biết, trong thời gian qua Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ UBND thành phố giao phó, Công ty mong muốn người dân trên địa bàn xã tiếp tục thực hiện phân loại rác tại nguồn, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng xã Tiên Lãng ngày càng xanh - sạch - đẹp - văn minh.



Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó chủ tịch UBND xã Tiên Lãng cho biết, sự hỗ trợ của Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng rất kịp thời, không chỉ hỗ trợ địa phương giải quyết tình trạng rác thải tồn đọng, mà còn tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân cùng tham gia giữ môi trường sạch, đẹp. Thời gian tới, UBND xã sẽ tiếp tục phát huy tối đa hệ thống, quy trình thu gom, vận chuyển, xử lý rác; đẩy mạnh tuyên truyền phân loại rác thải tại nguồn.