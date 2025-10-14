Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Doanh nghiệp
Thứ ba, ngày 14/10/2025 11:39 GMT+7

Vệ sinh môi trường ở Xã Tiên Lãng được đảm bảo nhờ sự hỗ trợ từ Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng

+ aA -
Nguyễn Đại Thứ ba, ngày 14/10/2025 11:39 GMT+7
Hơn 1 năm qua, với sự hỗ trợ của Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng, công tác vệ sinh môi trường ở khu vực thị trấn Tiên Lãng (nay thuộc xã Tiên Lãng) đã trở nên xanh sạch đẹp hơn.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Trong những năm qua, Thị trấn Tiên Lãng (nay là xã Tiên Lãng) gặp rất nhiều khó khăn trong công tác vệ sinh môi trường. Rác thải không được phân loại tại nguồn, không được thu gom, vận chuyển, xử lý triệt để hàng ngày, thời gian thu gom, vận chuyển rác không cố định… dẫn đến tình trạng rác thải thường xuyên tồn đọng tại nhiều khu vực, địa điểm khác nhau trên địa bàn thị trấn.

Đỉnh điểm đến tháng 7/2024 hàng trăm tấn rác thải tồn đọng, ùn ứ lâu ngày tại các tuyến đường, phố, khu dân cư, ngõ xóm, ga rác và chất đống tại khu vực nghĩa trang nhân dân, bờ ruộng…, gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống và sinh hoạt hàng ngày của người dân, gây nên sự bức xúc cho nhân dân trên địa bàn thị trấn.

Trước vấn đề cấp bách, ngày 29/7/2024, chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn huyện Tiên Lãng.

Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng vận hành hiệu quả quy trình thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Ảnh ND.

Tháng 7/2024, UBND thành phố có văn bản chỉ đạo, giao Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng (sau đây gọi là Công ty Môi trường đô thị) nhanh chóng khắc phục triệt để tình trạng ô nhiễm, góp phần giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp cho người dân tại thị trấn Tiên Lãng. Nhận nhiệm vụ, công ty thiết lập quy trình thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải khoa học, bảo đảm ổn định công tác vệ sinh môi trường, thời gian thực hiện từ tháng 8 đến hết tháng 12/2024. Công ty phối hợp huyện Tiên Lãng khẩn trương rà soát, đánh giá lại việc tổ chức thu gom, xử lý rác thải trên toàn địa bàn huyện và tổ chức lại toàn bộ hoạt động quản lý rác thải sinh hoạt theo đúng quy định pháp luật.

Trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ được giao, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng đã tập trung nhân lực, phương tiện, áp dụng kinh nghiệm quản lý rác thải theo mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bền vững. Để thu dọn triệt để rác thải, công ty tổ chức thu gom dứt điểm toàn bộ rác thải tồn đọng lâu ngày trên địa bàn, nhất là tại khu vực nghĩa trang nhân dân, bờ ruộng và trả lại môi trường thông thoáng, sạch sẽ.

Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động thực hiện hiệu quả việc phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn. Ảnh ND.

Ngoài ra, công ty phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương, tổ dân phố tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, người dân phân loại rác tại nguồn, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Công ty xây dựng và chuẩn hóa quy trình thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải theo lịch trình, thời gian cố định, phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương.

Đặc biệt, công ty chú trọng công tác đào tạo và chuyển giao. Công ty tổ chức nhiều lớp đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý và công nhân của Tổ môi trường Tiên Lãng. Nội dung đào tạo nghiệp vụ tập trung hướng dẫn chi tiết về công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện phân loại rác; kỹ thuật thu gom rác thải bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, an toàn giao thông, hiệu quả trong sản xuất.

Kết quả, qua 4 tháng thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, cuối năm 2024, công ty góp phần chuẩn hóa, quy trình hóa toàn bộ hệ thống từ thu gom, vận chuyển và xử lý rác trên địa bàn xã Tiên Lãng. Qua đó, người dân dần hình thành thói quen phân loại rác hằng ngày, thực hiện đổ rác, chuyển giao rác đúng giờ, đúng quy định, chất lượng vệ sinh môi trường cải thiện rõ rệt, bảo đảm sạch, đẹp.

Công ty chú trọng công tác đào tạo và chuyển giao. Công ty tổ chức nhiều lớp đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý và công nhân của Tổ môi trường Tiên Lãng. Nội dung đào tạo nghiệp vụ tập trung hướng dẫn chi tiết về công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện phân loại rác.. Ảnh ND.

Năm 2025, trên cơ sở đề nghị của chính quyền địa phương, công ty tiếp tục hỗ trợ xã Tiên Lãng duy trì bài bản công tác vệ sinh môi trường, phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đến nay, Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ UBND thành phố giao, cũng như tích cực hỗ trợ xã Tiên Lãng tạo chuyển biến, bảo đảm công tác vệ sinh môi trường. Kết quả này khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp nhà nước trong việc giải quyết vấn đề xã hội cấp bách liên quan đến công tác vệ sinh môi trường.

Trao đổi với PV Dân Việt lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng cho biết, trong thời gian qua Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ UBND thành phố giao phó, Công ty mong muốn người dân trên địa bàn xã tiếp tục thực hiện phân loại rác tại nguồn, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng xã Tiên Lãng ngày càng xanh - sạch - đẹp - văn minh.

Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó chủ tịch UBND xã Tiên Lãng cho biết, sự hỗ trợ của Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng rất kịp thời, không chỉ hỗ trợ địa phương giải quyết tình trạng rác thải tồn đọng, mà còn tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân cùng tham gia giữ môi trường sạch, đẹp. Thời gian tới, UBND xã sẽ tiếp tục phát huy tối đa hệ thống, quy trình thu gom, vận chuyển, xử lý rác; đẩy mạnh tuyên truyền phân loại rác thải tại nguồn.

Tham khảo thêm

Tự hào Nông dân Việt Nam: Hội từ vai 'hỗ trợ' chuyển sang vai 'dẫn dắt, đồng hành' trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Tự hào Nông dân Việt Nam: Hội từ vai "hỗ trợ" chuyển sang vai "dẫn dắt, đồng hành" trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Chuyện chưa kể về cựu binh Trường Sa trở thành doanh nhân và tấm bảng đặc biệt khắc ghi dấu mốc cuộc đời
8

Doanh nhân Trần Quang Bảo, một cựu binh từng chiến đấu bảo vệ quần đảo Trường Sa, sau hơn 30 năm ở nước Nga đã về Việt Nam đầu tư. Đối với ông dù rời quân ngũ, nhưng ông xem vẫn như đang chiến đấu, chiến đấu bằng kinh doanh, bằng đầu tư, bằng những việc làm thiết thực để góp phần xây dựng quê hương

Agribank Chi nhánh Phú Nhuận trao học bổng “Gieo mầm tri thức”

Doanh nghiệp
Agribank Chi nhánh Phú Nhuận trao học bổng “Gieo mầm tri thức”

Phế Liệu VN - Đơn vị thu mua phế liệu giá cao, uy tín, tận nơi

Doanh nghiệp
Phế Liệu VN - Đơn vị thu mua phế liệu giá cao, uy tín, tận nơi

Hợp tác công nghệ là chìa khóa thành công của doanh nghiệp trong kỷ nguyên vươn mình

Doanh nghiệp
Hợp tác công nghệ là chìa khóa thành công của doanh nghiệp trong kỷ nguyên vươn mình

Tập đoàn hàng đầu lĩnh vực công nghệ điện, tự động hoá ABB "lấn sân" cung cấp giải pháp toà nhà thông minh

Doanh nghiệp
Tập đoàn hàng đầu lĩnh vực công nghệ điện, tự động hoá ABB 'lấn sân' cung cấp giải pháp toà nhà thông minh

Đọc thêm

Mâu thuẫn từ chuyện nẹt pô xe dẫn đến xô xát, 1 thanh niên bị đâm tử vong
Chuyển động Sài Gòn

Mâu thuẫn từ chuyện nẹt pô xe dẫn đến xô xát, 1 thanh niên bị đâm tử vong

Chuyển động Sài Gòn

Mâu thuẫn từ chuyện nẹt pô xe dẫn đến 2 nhóm xô xát với nhau, sau đó dẫn đến vụ án mạng thương tâm tại xã Tân Vĩnh Lộc.

Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội
Tin tức

Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội

Tin tức

Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 được đặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và sẽ chính thức hoạt động từ nay cho đến ngày 17/10/2025.

Eximbank được vinh danh “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” và “Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh” tại APEA 2025
Kinh tế

Eximbank được vinh danh “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” và “Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh” tại APEA 2025

Kinh tế

Ngày 9/10/2025, tại Lễ trao giải Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025, Eximbank được vinh danh với hai hạng mục quan trọng: Doanh nghiệp xuất sắc châu Á (Corporate Excellence Award) và Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh (Fast Enterprise Award). Thành tích này đánh dấu bước tiến mới, khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của Eximbank trên thị trường tài chính khu vực.

Đồng hành cùng con trên mọi hành trình: Giải pháp an toàn cho xe điện học sinh 
Doanh nghiệp

Đồng hành cùng con trên mọi hành trình: Giải pháp an toàn cho xe điện học sinh 

Doanh nghiệp

Sau hơn một tháng nhập học, nhiều học sinh, sinh viên đã dần quen với nhịp sống mới và bắt đầu tự đi xe điện đến trường mỗi ngày. Khi đó, các phụ huynh vẫn không khỏi lo lắng: con có đi đúng tuyến đường không, có về nhà an toàn, có chạy quá tốc độ có lạc đường giữa giờ tan học, hoặc thậm chí không may mất cắp xe? VNPT Safe Motor – “Lá chắn công nghệ” cho hành trình an toàn của con.

Hà Nội mưa đúng giờ cao điểm, nhiều người đứng im trên đường, chật vật di chuyển tới công sở
Ảnh

Hà Nội mưa đúng giờ cao điểm, nhiều người đứng im trên đường, chật vật di chuyển tới công sở

Ảnh

Hà Nội mưa lớn giờ cao điểm, giao thông ùn tắc nghiêm trọng. Người dân Thủ đô chật vật di chuyển, trễ giờ làm.

Sunshine Group đổ bộ TP.HCM với 3 đại dự án quy mô hơn 10.000 căn hộ
Kinh tế

Sunshine Group đổ bộ TP.HCM với 3 đại dự án quy mô hơn 10.000 căn hộ

Kinh tế

Sau giai đoạn tái cấu trúc toàn diện năm 2024, Sunshine Group đang cho thấy sức bật ngoạn mục cả về tài chính lẫn quy mô đầu tư. Trong đó, 3 dự án vừa đổ bộ TP.HCM của tập đoàn bao gồm Sunshine Sky City, Noble Crystal Riverside và Sunshine Bay Retreat Vung Tau.

Thùng Tiếp Sức đến với người dân chịu ảnh hưởng lũ lụt tại Cao Bằng
Nhân ái

Thùng Tiếp Sức đến với người dân chịu ảnh hưởng lũ lụt tại Cao Bằng

Nhân ái

Hôm nay (14/10), Báo NTNN/Dân Việt đã trao 300 Thùng Tiếp Sức của bạn đọc, nhà tài trợ đến người dân chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt tại tỉnh Cao Bằng.

Vietnam Airlines lên tiếng về việc thông tin khách hàng 'có thể bị truy cập trái phép'
Kinh tế

Vietnam Airlines lên tiếng về việc thông tin khách hàng "có thể bị truy cập trái phép"

Kinh tế

Ngày 14/10, chia sẻ với PV Dân Việt, đại diện Vietnam Airlines cho biết, Vietnam Airlines đã ghi nhận một sự cố bảo mật dữ liệu liên quan đến nền tảng chăm sóc khách hàng trực tuyến do một tập đoàn công nghệ toàn cầu cung cấp.

Hà Nội: Xe chuyên dụng chở cán bộ về tận thôn phục vụ người dân làm 'sổ đỏ' và các thủ tục an sinh-xã hội
Tin tức

Hà Nội: Xe chuyên dụng chở cán bộ về tận thôn phục vụ người dân làm "sổ đỏ" và các thủ tục an sinh-xã hội

Tin tức

Chiếc xe dịch vụ công lưu động đầu tiên của Hà Nội về tận thôn Đồi Bùng (xã Mỹ Đức), giúp người dân làm thủ tục hành chính ngay tại nhà, không còn phải lên huyện, chờ đợi hay đi lại vất vả.

Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược phải là Trung ương, Bộ Chính trị, không thể phân cấp
Tin tức

Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược phải là Trung ương, Bộ Chính trị, không thể phân cấp

Tin tức

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, đã là quy hoạch ngành phải là Chính phủ, quy hoạch quốc gia phải là Quốc hội. Ông lấy ví dụ về công tác cán bộ, cán bộ cấp chiến lược phải là Trung ương, Bộ Chính trị, cán bộ lãnh đạo địa phương là Ban Bí thư, không thể phân cấp.

Chuyên gia quốc tế “kinh ngạc” trước bước tiến của Vinmec trong điều trị ung thư xương
Y tế

Chuyên gia quốc tế “kinh ngạc” trước bước tiến của Vinmec trong điều trị ung thư xương

Y tế

Tại Hội nghị lần thứ 15 của Hiệp hội U xương Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APMSTS 2025) vừa diễn ra tại Bali (Indonesia), Hệ thống Y tế Vinmec ghi dấu ấn đặc biệt với những tiến bộ trong điều trị ung thư xương bằng công nghệ in 3D - thành tựu mang tính tiên phong tại Việt Nam và được đánh giá là “có ý nghĩa lớn với y học của toàn châu Á”.

Sun Group giới thiệu Cora Tower: Tâm điểm mới phía Nam Đà Nẵng
Kinh tế

Sun Group giới thiệu Cora Tower: Tâm điểm mới phía Nam Đà Nẵng

Kinh tế

Ngày 12/10, sự kiện ra mắt Cora Tower chủ đề “Tâm Điểm Ánh Dương” diễn ra tại Đà Nẵng đã thu hút đông đảo khách hàng và nhà đầu tư khắp mọi miền, tiếp nối chuỗi thành công của Sun Property (thành viên Sun Group) với loạt dự án tại khu vực Nam Đà Nẵng.

ĐT Nepal vs ĐT Việt Nam (19h30 ngày 14/10): “Đội khách” thắng thuyết phục?
Thể thao

ĐT Nepal vs ĐT Việt Nam (19h30 ngày 14/10): “Đội khách” thắng thuyết phục?

Thể thao

ĐT Nepal vs ĐT Việt Nam là cuộc so tài thuộc lượt trận thứ 4 bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 và thầy trò HLV Kim Sang-sik đủ khả năng giành 3 điểm để tiếp tục cuộc đua tranh vé dự VCK.

Thăm dò người dân Ukraine: Ông Zelensky được tin tưởng, nhưng ít người muốn ông tiếp tục nắm quyền sau chiến tranh
Điểm nóng

Thăm dò người dân Ukraine: Ông Zelensky được tin tưởng, nhưng ít người muốn ông tiếp tục nắm quyền sau chiến tranh

Điểm nóng

Theo cuộc thăm dò do Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv (KIIS) thực hiện từ ngày 19/9 đến ngày 5/10, khoảng 60% người Ukraine tin tưởng Tổng thống Volodymyr Zelensky, nhưng chỉ có 1/4 tin rằng ông nên tiếp tục nắm quyền sau chiến tranh.

Hạ tầng tỷ đô hiện thực hóa giấc mơ 40 triệu du khách mỗi năm cho Cần Giờ
Nhà đất

Hạ tầng tỷ đô hiện thực hóa giấc mơ 40 triệu du khách mỗi năm cho Cần Giờ

Nhà đất

Nằm giữa trung tâm TP.HCM và Vũng Tàu, Cần Giờ với những biến đổi ngoạn mục của hạ tầng và sự hiện diện của siêu đô thị ESG++ hàng đầu thế giới, được kỳ vọng sẽ thu hút khoảng 40 triệu lượt du khách mỗi năm, trở thành “siêu điểm đến” mới của khu vực.

Nghỉ Tết Nguyên đán 2026 dài 9 ngày: Cơ hội kích cầu tiêu dùng, lĩnh vực nào hưởng lợi nhất?
Thị trường

Nghỉ Tết Nguyên đán 2026 dài 9 ngày: Cơ hội kích cầu tiêu dùng, lĩnh vực nào hưởng lợi nhất?

Thị trường

Nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày kỳ vọng thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế tăng trưởng. Trong đó, lĩnh vực du lịch, giao thông vận tải và nhu cầu mua sắm hàng hóa thường sẽ tăng "đột biến" trong thời gian này.

Nhà 3 tầng với 4 khoảng thông tầng, hành trình tìm lại sự tĩnh lặng giữa đô thị
Nhà đất

Nhà 3 tầng với 4 khoảng thông tầng, hành trình tìm lại sự tĩnh lặng giữa đô thị

Nhà đất

Ngôi nhà 3 tầng là bài thực hành tinh tế của kiến trúc đương đại, nơi ranh giới giữa trong và ngoài được xóa nhòa bằng ánh sáng, vật liệu bản địa và các lớp không gian thở, tạo nên một cấu trúc sống chan hòa với tự nhiên.

Dự án The Queen ở đường Giải Phóng: Khi giá bán sơ cấp ngang giá thứ cấp, cơ hội hay ‘cái bẫy’ đầu tư?
Nhà đất

Dự án The Queen ở đường Giải Phóng: Khi giá bán sơ cấp ngang giá thứ cấp, cơ hội hay ‘cái bẫy’ đầu tư?

Nhà đất

Tòa The Queen thuộc tổ hợp Imperial Plaza 360 Giải Phóng, phường Phương Liệt, Hà Nội đang xôn xao thị trường khi mở bán với mức giá hơn 80 - 110 triệu đồng/m2. Giá bán sơ cấp này ngang giá thứ cấp tòa IP1,2,3. Trong khi đó, hàng trăm cư dân các tòa IP1, 2, 3 vẫn đang căng băng rôn đòi sổ hồng sau 7 năm chờ đợi.

Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM có 110 người
Chuyển động Sài Gòn

Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM có 110 người

Chuyển động Sài Gòn

Ngày 14/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Bộ Chính trị đã chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM gồm 110 người.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang: “Không tự mãn với những kết quả đã có, không tự bằng lòng với chính mình”
Chuyển động Sài Gòn

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang: “Không tự mãn với những kết quả đã có, không tự bằng lòng với chính mình”

Chuyển động Sài Gòn

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, ngày 14/10/2025. Tại Đại hội, Bí thư Thành uỷ Trần Lưu Quang đã có bài phát biểu quan trọng. Báo Dân Việt xin trích đăng một phần bài phát biểu trên của người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM.

Phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập, buôn bán tấp nập, doanh thu bán lẻ ước đạt 11.148 tỷ trong 6 tháng
Nhà nông

Phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập, buôn bán tấp nập, doanh thu bán lẻ ước đạt 11.148 tỷ trong 6 tháng

Nhà nông

Sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập 7 phường của tỉnh Hòa Bình trước đây, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ mới, đã và đang khẳng định vị thế là trung tâm thương mại - dịch vụ quan trọng, góp phần tạo diện mạo mới cho khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Ông Lê Quốc Phong làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Ông Lê Quốc Phong làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Ông Lê Quốc Phong được phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Trương Vô Kỵ sở hữu tuyệt kỹ nào có thể đánh bại cả Trương Tam Phong?
Đông Tây - Kim Cổ

Trương Vô Kỵ sở hữu tuyệt kỹ nào có thể đánh bại cả Trương Tam Phong?

Đông Tây - Kim Cổ

Bí mật đằng sau tuyệt kỹ bí ẩn này của Trương Vô Kỵ là gì?

UBND cấp xã thực hiện thu hồi đất như thế nào theo quy định mới?
Bạn đọc

UBND cấp xã thực hiện thu hồi đất như thế nào theo quy định mới?

Bạn đọc

Trong thời hạn 5 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo thu hồi đất cho người có đất bị thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và các bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Quy trình được quy định chặt chẽ nhằm bảo đảm tính minh bạch và quyền lợi hợp pháp của người dân.

Đà Nẵng đề xuất gói vốn “khủng” hơn 20.000 tỷ đồng cho các dự án hạ tầng chiến lược
Kinh tế

Đà Nẵng đề xuất gói vốn “khủng” hơn 20.000 tỷ đồng cho các dự án hạ tầng chiến lược

Kinh tế

Đà Nẵng vừa kiến nghị Trung ương hỗ trợ hơn 20.000 tỷ đồng để triển khai hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm, trong đó có tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, quốc lộ 14B, 14D và các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi, biên giới.

27 năm trước, Nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương gục đầu bên quan tài, đứng cạnh huyệt mộ nói lời gì tiễn biệt thi sĩ Bùi Giáng?
Văn hóa - Giải trí

27 năm trước, Nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương gục đầu bên quan tài, đứng cạnh huyệt mộ nói lời gì tiễn biệt thi sĩ Bùi Giáng?

Văn hóa - Giải trí

Khoảnh khắc Nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương gục đầu bên quan tài, đứng bên huyệt mộ nói lời sau cuối tiễn biệt thi sĩ Bùi Giáng bất ngờ được “xới” lại.

EU đã tìm ra cách cứu Ukraine khỏi sự sụp đổ
Điểm nóng

EU đã tìm ra cách cứu Ukraine khỏi sự sụp đổ

Điểm nóng

Liên minh Châu Âu đã thừa nhận rằng việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga là cơ hội thực sự duy nhất để cứu Ukraine, theo hãng thông tấn Bloomberg của Mỹ.

Tin sáng 14/10: HLV Kim Sang-sik khiến HLV Park Hang-seo yên tâm “nghỉ hưu”?
Thể thao

Tin sáng 14/10: HLV Kim Sang-sik khiến HLV Park Hang-seo yên tâm “nghỉ hưu”?

Thể thao

HLV Kim Sang-sik khiến HLV Park Hang-seo yên tâm “nghỉ hưu”?; 3 đội bóng lớn theo đuổi Nathaniel Brown; Kenan Yildiz muốn gắn bó lâu dài với Juventus; Real Madrid có thể bán Vinicius; Bạn gái của Dani Olmo chụp ảnh nghệ thuật.

Ông nông dân trồng chuối bán cho nước ngoài, mỗi tháng xuất 600 tấn, đã là Nông dân Việt Nam xuất sắc
Nhà nông

Ông nông dân trồng chuối bán cho nước ngoài, mỗi tháng xuất 600 tấn, đã là Nông dân Việt Nam xuất sắc

Nhà nông

Năm 2018, sau chuyến tham quan các mô hình nông nghiệp hiện đại tại Hàn Quốc do Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai tổ chức, ông Lý Minh Hùng ở xã Bàu Hàm nhận ra tiềm năng lớn của cây chuối nếu được sản xuất theo chuỗi giá trị. Từ đó, ông vận động nông dân thành lập Hợp tác xã (HTX) Thanh Bình, mở hướng đi mới nâng tầm giá trị chuối Việt.

Vùng cao Sơn La nỗ lực giảm nghèo: Hành trình từ gian khó đến no ấm
Xã hội

Vùng cao Sơn La nỗ lực giảm nghèo: Hành trình từ gian khó đến no ấm

Xã hội

Những năm qua, từ vùng biên viễn xa xôi đến các thung lũng lòng hồ của tỉnh Sơn La đã và đang viết nên câu chuyện đổi thay mạnh mẽ. Bằng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cùng tinh thần tự lực vươn lên của người dân, công cuộc giảm nghèo nơi đây không chỉ là mục tiêu kinh tế, mà còn là hành trình mang đậm tình người và khát vọng vươn lên từ gian khó.

Tin đọc nhiều

1

Người xưa dặn: "Không chặt 2 cây, rủi ro không vào, đói nghèo không đến", đó là cây gì?

Người xưa dặn: 'Không chặt 2 cây, rủi ro không vào, đói nghèo không đến', đó là cây gì?

2

Việt Nam sẽ tăng lương công chức năm 2026?

Việt Nam sẽ tăng lương công chức năm 2026?

3

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

4

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Nhà khoa học sáng chế loại bẫy chuột đặc biệt không cần mồi, từng được lên báo nước ngoài

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Nhà khoa học sáng chế loại bẫy chuột đặc biệt không cần mồi, từng được lên báo nước ngoài

5

Nhân vật Trần Hữu Lượng trong Kim Dung và trong lịch sử khác nhau như thế nào?

Nhân vật Trần Hữu Lượng trong Kim Dung và trong lịch sử khác nhau như thế nào?