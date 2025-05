Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn vừa có chỉ đạo yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, Tổ kiểm tra liên ngành cùng các cơ quan có liên quan, xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm khai thác cát dưới lòng sông Kôn (huyện Tây Sơn), theo đúng quy định pháp luật.

Theo báo cáo của Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ, các đơn vị liên quan đã hoàn tất việc đo đạc hiện trạng địa hình, tính toán khối lượng khoáng sản cát bị mất cả trong và ngoài phạm vi cho phép tại các mỏ do tỉnh cấp phép khai thác. Kết quả cho thấy nhiều doanh nghiệp đã khai thác vượt sâu, vượt diện tích và khối lượng cho phép.

Cụ thể, tại mỏ cát của Công ty TNHH Đắc Tài, giấy phép cho phép khai thác 2,5ha, độ sâu 2m với trữ lượng 62.500m³. Tuy nhiên, thực tế đơn vị này đã khai thác sâu tới 4,22m trong diện tích được cấp phép, với khối lượng cát thực tế mất đi lên tới hơn 105.926m³, đồng thời “vượt rào” khai thác hơn 6,7ha ngoài phạm vi cho phép, lấy đi khoảng 278.800m³ cát.

Tình trạng khai thác vượt sâu, lượng cát thực tế mất đi vượt so với trữ lượng được phép khai thác trong giấy phép, cũng xảy ra tại các doanh nghiệp khác:

Công ty TNHH Gạch không nung Phương Thảo: lượng cát thực tế mất đi là 131.463m³ so với trữ lượng cho phép là 96.079m³.

Công ty TNHH thương mại vận tải xăng dầu Lan Anh, theo giấy phép diện tích được phép khai thác 2,5ha, mức sâu khai thác 2,5m, trữ lượng được phép khai thác 50.000m3. Khi đo tại 2 khu vực, thực tế cát bị mất đi trong diện tích cấp phép, mức sâu 2,75m, khối lượng 68.420m3 (khu vực 1), mức sâu 2,76m, khối lượng 68.961m3 (khu vực 2).

Công ty TNHH TM-DL Bá Ngọc: lượng cát thực tế mất đi là 160.883m³, so với giấy phép là 75.000m3.

Công ty CP Đầu tư Phú Hưng Hà Nội: được cấp phép khai thác diện tích 26,9ha, trữ lượng 672.500m³, nhưng thực tế cát mất đi 749.630m³, vượt gần 80.000m³.



Từ các số liệu trên, Tổ kiểm tra liên ngành tỉnh Bình Định đã yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với cả phần trữ lượng cho phép và phần vượt quá, đồng thời báo cáo cụ thể và chịu trách nhiệm về số liệu trước cơ quan chức năng.

Đặc biệt, UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp, Tổ kiểm tra liên ngành, phối hợp làm việc với 4 doanh nghiệp có hành vi vi phạm (Phương Thảo, Lan Anh, Bá Ngọc, Phú Hưng Hà Nội), để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Riêng với Công ty TNHH Đắc Tài, do vụ việc đã được Công an tỉnh Bình Định khởi tố điều tra, Tổ kiểm tra không đề xuất hướng xử lý.



Ông Trần Đình Chương - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bình Định cho biết, hiện nay vẫn đang triển khai xử lý dứt điểm vụ việc.

Hoạt động khai thác cát dưới lòng sông Kôn (huyện Tây Sơn), được "vén màn". Được UBND tỉnh Bình Định cấp phép, nhưng doanh nghiệp khai thác vượt phép với khối lượng lớn, trong thời gian dài, đặt ra câu hỏi lớn về năng lực và trách nhiệm của cơ quan quản lý trong việc giám sát hoạt động, khai thác khoáng sản?.

Việc tỉnh Bình Định quyết liệt vào cuộc, công khai minh bạch sai phạm, là tín hiệu tích cực, cho thấy sự chuyển biến trong công tác quản lý và giám sát khoáng sản.

Tuy nhiên, để xử lý tận gốc, dư luận cho rằng cần làm rõ trách nhiệm của các đơn vị cấp phép, giám sát, cũng như tăng cường ứng dụng công nghệ trong theo dõi khai thác tài nguyên, tránh tình trạng "mất bò mới lo làm chuồng".

Tháng 1/2025, Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Võ Thị Tuyết Vân để điều tra về hành vi "vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" theo quy định tại khoản 2 điều 227 Bộ luật hình sự. Bà Vân là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đắc Tài. Theo cơ quan công an, từ năm 2022 đến năm 2023, Công ty TNHH Đắc Tài đã có hành vi khai thác cát ngoài trữ lượng được cấp phép trong phạm vi mỏ và ngoài phạm vi mỏ ở khu vực sông Kôn, có giá trị hơn 31,6 tỷ đồng.

Đây là vụ án khai thác trái phép khoáng sản (cát) lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Bình Định.