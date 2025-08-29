Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Kinh tế
Thứ sáu, ngày 29/08/2025 14:25 GMT+7

Vì sao bộ đôi VinFast Evo Grand và Grand Lite là lựa chọn không thể bỏ qua khi tìm xe máy điện tầm giá 20 triệu đồng?

+ aA -
M.M Thứ sáu, ngày 29/08/2025 14:25 GMT+7
Chạy được hơn 200 km mỗi lần sạc, hỗ trợ pin tháo rời và thiết kế thời trang, bộ đôi xe máy điện VinFast Evo Grand và Evo Grand Lite đang tạo nên cơn sốt từ tài xế công nghệ đến học sinh - sinh viên.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ra mắt trong cùng thời điểm nhưng mỗi phiên bản VinFast Evo Grand hay Evo Grand Lite lại mang một cá tính khác biệt, phù hợp với những nhóm người dùng riêng. Nếu bản Grand nhắm tới hiệu quả vận hành dài hạn, phù hợp với những người di chuyển nhiều như tài xế công nghệ hay nhân viên văn phòng, thì bản Lite lại được tinh chỉnh để dễ tiếp cận hơn với người trẻ, đặc biệt là học sinh - sinh viên hoặc người mới bắt đầu sử dụng xe máy điện.

VinFast Evo Grand: Đi nhiều, chạy từ sáng tới tối không cần sạc

Ngay từ những ngày đầu mở nhận đặt cọc, VinFast Evo Grand đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ nhóm khách hàng chạy xe công nghệ và nhân viên văn phòng. Dù chưa chính thức bàn giao nhưng mẫu xe này được nhiều người đánh giá là phù hợp với nhu cầu di chuyển cường độ cao trong đô thị.

Đang là tài xế của Xanh SM Platform và cũng là một trong những khách hàng đặt cọc sớm tại TP.HCM, ông Trần Văn Thành chia sẻ, ông nhắm Evo Grand bởi xe có thêm pin phụ đi kèm. Nhờ hỗ trợ hai pin 2,4 kWh, tổng quãng đường đi được sau mỗi lần sạc đầy của Evo Grand lên đến 262 km, một con số quá nổi bật so với xe xăng và cả xe điện cùng tầm giá. Đặc biệt, riêng với cánh tài xế, ông Thành chỉ ra điểm “ăn tiền” trên Evo Grand là khả năng linh hoạt tháo rời pin thứ 2 để sạc tại bất kì đâu.

“Theo lý thuyết, mỗi ngày tôi có thể chạy hơn 200 km mà không cần lo lắng, tính toán ghé sạc nữa. Về phần sạc thì có thể mang từng pin lên nhà sạc riêng, rất tiện lợi”, ông Thành nói.

Evo Grand sử dụng động cơ in-hub đặt ở bánh sau, công suất tối đa 2.250W, cho phép xe đạt tốc độ 70 km/h, mức hiệu suất có thể đáp ứng đa số nhu cầu di chuyển trong nội đô, kể cả khi chở nặng. Đây là những thông số đủ để ông Thành tự tin chở khách vượt mọi địa hình ở TP.HCM và khu vực lân cận.

Thiết kế của Evo Grand cũng là điểm cộng đáng chú ý. Sau khi xem xe tại một sự kiện trưng bày, anh Trần Văn Hậu (Hà Nội) đánh giá Evo Grand có yên xe được làm dài hơn, đủ chỗ cho cả gia đình nhỏ cùng di chuyển.

“Hai vợ chồng và một bé ngồi trên xe vẫn thấy thoải mái”, anh nói. Ngoài ra, theo anh, Evo Grand có khoang chứa đồ rộng tới 35L, thuộc diện lớn nhất trong phân khúc, giúp người dùng như anh có thể để vừa mũ bảo hiểm, túi laptop, áo mưa và các vật dụng cá nhân.

Đặc biệt, dù có mức giá hơn 20 triệu đồng nhưng anh Hậu điểm danh hàng loạt trang bị “ngon” trên xe như: phanh đĩa trước, pin và động cơ thiết kế theo tiêu chuẩn chống nước IP67, đồng hồ điện tử và tùy chọn kết nối ứng dụng VinFast e-Scooter cho phép người dùng định vị xe, kiểm tra tình trạng pin và chẩn đoán lỗi từ xa… “Xe phổ thông nhưng trang bị không thua gì xe tầm trung, hơn nhiều mẫu xe xăng trên thị trường”, anh Hậu tổng kết.

Dễ lái, giá mềm, người trẻ chuộng VinFast Evo Grand Lite

Bên cạnh Evo Grand, Evo Grand Lite cũng thu hút sự chú ý đặc biệt từ nhóm người dùng trẻ và các bậc phụ huynh có con trong độ tuổi đi học. Mẫu xe được nhiều người đánh giá là phù hợp với những ai mới làm quen với xe hai bánh, nhờ tốc độ giới hạn và thiết kế gọn nhẹ, dễ điều khiển.

“Tôi đang tìm xe cho con gái học lớp 11, nên rất chú ý đến việc xe có cần bằng lái hay không. VinFast Evo Grand Lite thì không cần, tốc độ cũng được giới hạn 48 km/h nên tôi yên tâm hơn. Xe nhẹ, nhìn ngoài cũng đẹp và chắc chắn”, chị Thanh Vân, một phụ huynh tại Hà Nội, chia sẻ.

Nhiều phụ huynh có mặt tại các sự kiện trải nghiệm cũng đồng tình rằng trọng lượng nhẹ, chỉ 82 kg (100 kg khi gắn đủ 2 pin), độ cao yên vừa phải và thiết kế nhỏ gọn sẽ giúp Evo Grand Lite dễ kiểm soát hơn các mẫu xe xăng truyền thống. Việc xoay trở trong bãi gửi xe đông đúc ở trường học, hầm chung cư hay các tuyến đường đông người đều trở nên nhẹ nhàng hơn với học sinh, sinh viên - vốn không quá nhiều kinh nghiệm điều khiển xe.

Đặc biệt, nhờ mức giá chỉ 18 triệu đồng đã bao gồm một pin, Evo Grand Lite được coi là lựa chọn dễ tiếp cận hơn hẳn so với nhiều mẫu xe xăng phổ thông. Với học sinh, sinh viên, mức giá này là vừa tầm để phụ huynh yên tâm đầu tư cho con em, cũng như giúp người trẻ - thường chưa dư dả về tài chính - dễ dàng chi trả hơn.

Hơn thế, với chính sách hiện tại, chị Phạm Hồng Nhung, nhân viên văn phòng tại phường Từ Liêm (Hà Nội), cho rằng, cơ hội để người trẻ như chị mua xe điện là rất rộng mở. Theo lời chị, ngoài mức giá hấp dẫn, người mua xe còn được nhận loạt ưu đãi lớn như được VinFast tặng 10% giá xe, miễn 100% lệ phí trước bạ. Nhờ đó, chi phí thực tế người mua phải bỏ ra thấp hơn nhiều so với một chiếc xe xăng thông thường.

Nếu mua cho nhu cầu cá nhân, khách hàng như chị được trả góp tới 80% giá xe, đồng nghĩa chỉ cần chuẩn bị chưa đầy 2 triệu đồng đã có thể sở hữu xe. Người mua xe để vận doanh trên nền tảng Xanh SM Platform còn được trả góp tới 90%, tức là nhận xe với 0 đồng trả trước, đồng thời được GSM cam kết mức chia sẻ doanh thu cố định 90% trong vòng 3 năm. Đây là những chính sách áp dụng chung cho Evo Grand Lite, Evo Grand và các mẫu xe máy điện khác của VinFast trong ưu đãi chuyển đổi xanh vừa được VinFast công bố ngày 22/8.

Phù hợp với đa dạng khách hàng và hội tụ mọi thế mạnh, từ chi phí tới khả năng vận hành, nhiều người dùng thừa nhận, Evo Grand và Evo Grand Lite đang làm mưa làm gió tại bất kỳ đâu bộ đôi này xuất hiện và khiến xe máy xăng ngày càng “lép vế” trên thị trường.

Tham khảo thêm

VinFast bàn giao lô xe Lạc Hồng - đưa đón nguyên thủ quốc tế tại Đại lễ kỷ niệm 80 Quốc khánh

VinFast bàn giao lô xe Lạc Hồng - đưa đón nguyên thủ quốc tế tại Đại lễ kỷ niệm 80 Quốc khánh

Mở rộng chính sách chuyển đổi xanh, thêm hình thức đổi pin: “Bom tấn kép” đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng của VinFast

Mở rộng chính sách chuyển đổi xanh, thêm hình thức đổi pin: “Bom tấn kép” đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng của VinFast

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nóng: Cách nhận 100.000 đồng tiền quà tặng dịp Quốc khánh 2/9 qua VNeID

Nhiều ngân hàng đã gửi thông báo đến các chủ tài khoản, hướng dẫn liên kết tài khoản nhận chi trả an sinh xã hội theo chính sách của Đảng và Nhà nước ngay trên ứng dụng VNeID.

Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung Ương: Đà Nẵng hội tụ lợi thế đặc biệt để trở thành cực tăng trưởng quốc gia

Kinh tế
Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung Ương: Đà Nẵng hội tụ lợi thế đặc biệt để trở thành cực tăng trưởng quốc gia

Dự án đường tránh Đông Hà, tỉnh Quảng Trị có nguy cơ “lặp lại lịch sử”

Kinh tế
Dự án đường tránh Đông Hà, tỉnh Quảng Trị có nguy cơ “lặp lại lịch sử”

Lâm Đồng: Đang diễn ra Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp để gỡ vướng, phát triển kinh tế tư nhân

Kinh tế
Lâm Đồng: Đang diễn ra Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp để gỡ vướng, phát triển kinh tế tư nhân

Chứng khoán VIX góp vốn thành lập Công ty Sàn giao dịch tài sản mã hóa vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng

Kinh tế
Chứng khoán VIX góp vốn thành lập Công ty Sàn giao dịch tài sản mã hóa vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng

Đọc thêm

HLV Kim Sang-sik gạch tên Doãn Ngọc Tân, chọn ngôi sao HAGL thay thế
Thể thao

HLV Kim Sang-sik gạch tên Doãn Ngọc Tân, chọn ngôi sao HAGL thay thế

Thể thao

ĐT Việt Nam dưới quyền HLV Kim Sang-sik có sự thay đổi vào phút chót khi Phan Du Học được gọi bổ sung thay thế Doãn Ngọc Tân, người phải lỡ hẹn vì chấn thương nghiêm trọng.

Nga tăng tốc tiến công, mỗi tháng chiếm diện tích lãnh thổ Ukraine gấp đôi năm ngoái
Thế giới

Nga tăng tốc tiến công, mỗi tháng chiếm diện tích lãnh thổ Ukraine gấp đôi năm ngoái

Thế giới

Quân đội Nga mỗi tháng giải phóng được 600-700 km2 trong khu vực chiến dịch đặc biệt, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov thông báo tại cuộc họp hội đồng quản trị mở rộng của cơ quan quân sự Nga hôm thứ Sáu.

Trải nghiệm buffet chay hơn 50 món ở Sài Gòn, khách khen dĩa cơm tấm “sà bì chưởng” đặc biệt quá
Chuyển động Sài Gòn

Trải nghiệm buffet chay hơn 50 món ở Sài Gòn, khách khen dĩa cơm tấm “sà bì chưởng” đặc biệt quá

Chuyển động Sài Gòn

Với nhiều người, thưởng thức ẩm thực chay là một trải nghiệm không thể thiếu vào mùa Vu lan. Việc ăn chay không chỉ giúp cơ thể nhẹ nhàng, thanh tịnh mà còn là dịp thú vị để quây quần hàn huyên cùng gia đình và bạn bè.

Bình Điền: Khẳng định vị thế thương hiệu với tầm nhìn 'Xanh hóa - Số hóa' tại triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước
Doanh nghiệp

Bình Điền: Khẳng định vị thế thương hiệu với tầm nhìn "Xanh hóa - Số hóa" tại triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước

Doanh nghiệp

Trong không khí trang trọng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, triển lãm Thành tựu đất nước - 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc đã trở thành một sự kiện mang tầm vóc quốc gia, nơi hội tụ và tôn vinh những thương hiệu tiêu biểu đã đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Tổ quốc.

Thuyết phục cha ruột hiến miếng đất trị giá 1 tỷ đồng để mở đường, anh Bí thư chi bộ ấp khiến nhiều người nể phục
Nhà nông

Thuyết phục cha ruột hiến miếng đất trị giá 1 tỷ đồng để mở đường, anh Bí thư chi bộ ấp khiến nhiều người nể phục

Nhà nông

Anh Cao Văn Liền (51 tuổi) có hơn 20 năm tham gia công tác ở ấp; trong đó, có gần 10 năm làm Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thới Trung, thị trấn Cờ Ðỏ, huyện Cờ Ðỏ, Cần Thơ. Ở vị trí công tác nào anh Liền cũng luôn thể hiện sự gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm với công việc, được đảng viên (ĐV) và nhân dân tin tưởng, tín nhiệm.

Ca sĩ Bằng Kiều lên tiếng trước những tin đồn
Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Bằng Kiều lên tiếng trước những tin đồn

Văn hóa - Giải trí

"Những lời đồn ác ý trong quá khứ hoàn toàn là vu khống và bịa đặt độc ác", ca sĩ Bằng Kiều lên tiếng về những tin đồn ác ý.

Giá USD hôm nay 30/8: Tăng nóng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
Kinh tế

Giá USD hôm nay 30/8: Tăng nóng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Kinh tế

Giá USD hôm nay 30/8 tăng nóng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Theo đó, tại thị trường tự do giao dịch ở mức 26.713 đồng - 26.783 đồng (mua - bán), tăng 63 đồng cả hai chiều so với sáng qua

Đà Nẵng đặt cược vào Blockchain: VBSN mở đường cho chính quyền số và dịch vụ công
Kinh tế

Đà Nẵng đặt cược vào Blockchain: VBSN mở đường cho chính quyền số và dịch vụ công

Kinh tế

Tại Ngày hội Blockchain Việt Nam 2025 vừa tổ chức tại Đà Nẵng, lãnh đạo chính phủ và ngành tài chính chứng kiến sự ra mắt và thảo luận về Mạng Dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam (VBSN) – một dự án được kỳ vọng sẽ định hình hạ tầng công nghệ cho chính quyền số, đô thị thông minh và trung tâm tài chính trong tương lai.

Người xưa dặn: 'Trồng 3 cây trước sân, gia đình thịnh vượng, vàng ngọc đầy nhà', đó là 3 cây nào vậy?
Gia đình

Người xưa dặn: "Trồng 3 cây trước sân, gia đình thịnh vượng, vàng ngọc đầy nhà", đó là 3 cây nào vậy?

Gia đình

Người xưa lựa chọn cây trồng trước sân nhà rất cẩn trọng, không phải cây nào cũng được coi là "cây giữ nhà" hay cây mang lại may mắn, điềm lành cho gia đình.

Anh hùng Lao động, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí: 'Dân tộc Việt Nam không chỉ anh hùng mà còn rất trí tuệ'
Văn hóa - Giải trí

Anh hùng Lao động, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí: "Dân tộc Việt Nam không chỉ anh hùng mà còn rất trí tuệ"

Văn hóa - Giải trí

Giáo sư, Anh hùng Lao động, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí cho rằng: "Dân tộc Việt Nam không chỉ anh hùng mà còn thông minh, rất trí tuệ và kiên cường".

U23 Việt Nam đã có mặt tại Việt Trì
Thể thao

U23 Việt Nam đã có mặt tại Việt Trì

Thể thao

Chiều 29/8, đội tuyển U23 Việt Nam đã chính thức hội quân tại Việt Trì (Phú Thọ) với đầy đủ lực lượng được triệu tập, chuẩn bị cho cuộc đua tại bảng C- Vòng loại U23 châu Á 2026.

Nước mắt, nụ cười và niềm tự hào của những cuộc hội ngộ đặc biệt lay động lòng người bên lề Đại lễ A80
Tin tức

Nước mắt, nụ cười và niềm tự hào của những cuộc hội ngộ đặc biệt lay động lòng người bên lề Đại lễ A80

Tin tức

Giữa Hà Nội rợp sắc cờ hoa và hàng triệu con tim đổ về Thủ đô xem diễu binh, diễu hành trong Đại lễ A80, những cuộc hội ngộ xúc động của mẹ con, vợ chồng, cựu chiến binh… đã thắp sáng tình yêu Tổ quốc, biến khoảnh khắc đời thường thành niềm tự hào thiêng liêng của cả dân tộc.

Tổng thống Pháp đưa 'tối hậu thư', thúc giục ông Trump ra tay nếu ông Putin né gặp ông Zelensky
Thế giới

Tổng thống Pháp đưa 'tối hậu thư', thúc giục ông Trump ra tay nếu ông Putin né gặp ông Zelensky

Thế giới

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tin rằng nếu nhà lãnh đạo Điện Kremlin tiếp tục né tránh cuộc gặp với tổng thống Ukraine, điều mà ông đã đồng ý trong hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Trump, thì ông Trump không thể bỏ qua mà không có phản ứng.

Ca mổ “ngược quy trình - đúng lương tâm” cứu mẹ con sản phụ mang song thai sa dây rốn nguy kịch
Xã hội

Ca mổ “ngược quy trình - đúng lương tâm” cứu mẹ con sản phụ mang song thai sa dây rốn nguy kịch

Xã hội

Sản phụ mang song thai, nhập viện trong tình trạng nguy kịch khi đã vỡ ối, dây rốn rơi ra ngoài, tim thai đã đập rời rạc, lờ đờ.

Nuôi biển công nghệ cao, nông dân, HTX, doanh nghiệp đang mong muốn điều gì?
Nhà nông

Nuôi biển công nghệ cao, nông dân, HTX, doanh nghiệp đang mong muốn điều gì?

Nhà nông

Các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, bà con ngư dân vừa cùng nhau đề xuất, kiến nghị các giải pháp hữu ích tại tọa đàm "Phát triển nuôi trồng thủy sản an toàn, bền vững, hiệu quả và thích ứng với biến đổi khí hậu" diễn ra tại Quảng Ninh.

Diễn viên đóng nhân vật có hình ảnh nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình xin lỗi
Văn hóa - Giải trí

Diễn viên đóng nhân vật có hình ảnh nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình xin lỗi

Văn hóa - Giải trí

Trong phim "Mưa đỏ", diễn viên Thúy Hà hóa thân nhân vật có hình ảnh bà Nguyễn Thị Bình. Trước những nhận xét trái chiều của người xem, cô mới đây đã lên tiếng xin lỗi.

Nhiều cửa ngõ TP.HCM có nguy cơ ùn tắc trong dịp nghỉ lễ 2/9, người dân chú ý lộ trình thay thế
Chuyển động Sài Gòn

Nhiều cửa ngõ TP.HCM có nguy cơ ùn tắc trong dịp nghỉ lễ 2/9, người dân chú ý lộ trình thay thế

Chuyển động Sài Gòn

Trong những ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều tuyến đường cửa ngõ, cao tốc và các điểm nóng giao thông tại TP.HCM được dự báo sẽ xảy ra ùn tắc kéo dài do lưu lượng xe tăng đột biến. Người dân cần chú ý lộ trình thay thế.

Giá xăng dầu hôm nay 30/8: Lao dốc mạnh nhất tuần qua
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 30/8: Lao dốc mạnh nhất tuần qua

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 30/8, thị trường dầu thô thế giới sau hai phiên tăng giá đã lao dốc mạnh ở phiên cuối tuần.

Đêm không ngủ, nhiều lần dầm mưa của hàng vạn người dân chờ xem diễu binh, diễu hành
Xã hội

Đêm không ngủ, nhiều lần dầm mưa của hàng vạn người dân chờ xem diễu binh, diễu hành

Xã hội

Rạng sáng ngày 30/8, hàng vạn người dân quanh khu vực Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) gần như không ngủ. Càng đến sát giờ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành, không khí càng thêm hối hả, mọi người cùng nhau hát vang "Như có Bác trong ngày đại thắng".

Cận cảnh 120 quân nhân Trung Quốc xuất hiện trang nghiêm tại Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80
Media

Cận cảnh 120 quân nhân Trung Quốc xuất hiện trang nghiêm tại Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Media

Đúng 4h50 sáng 30/8, lực lượng diễu binh gồm 120 quân nhân Trung Quốc đã xuất hiện tập dượt trước giờ Tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Tội danh 2 Thiếu tướng quân đội bị đề nghị truy tố trong vụ Hậu “pháo” có khung hình phạt thế nào?
Bạn đọc

Tội danh 2 Thiếu tướng quân đội bị đề nghị truy tố trong vụ Hậu “pháo” có khung hình phạt thế nào?

Bạn đọc

Trong vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu xảy ra tại Khánh Hòa, cơ quan điều tra quân đội đề nghị truy tố 3 cựu lãnh đạo tỉnh này và 2 Thiếu tướng, gồm cựu Hiệu trưởng Trường sĩ quan Không quân và một Cục phó Cục tác chiến.

Thời gian chi trả 100.00 đồng/người để toàn dân ăn Tết Độc lập được thực hiện thế nào?
Tin tức

Thời gian chi trả 100.00 đồng/người để toàn dân ăn Tết Độc lập được thực hiện thế nào?

Tin tức

Chính phủ yêu cầu thời gian chi trả khoản 100.000 đồng/người để toàn dân ăn Tết Độc lập tập trung thực hiện từ ngày 31/8/2025 đến hết ngày 1/9/2025; trường hợp khách quan có thể nhận quà sau thời hạn này, nhưng không muộn hơn ngày 15/9/2025.

Ở xã từng nghèo nhất nhì Tây Ninh, khi Bí thư Đoàn đột phá trồng loại cây xanh mướt hóa 'vàng' (Bài 2) 
Nhà nông

Ở xã từng nghèo nhất nhì Tây Ninh, khi Bí thư Đoàn đột phá trồng loại cây xanh mướt hóa "vàng" (Bài 2) 

Nhà nông

Bình Hòa Nam - xã nghèo nhất nhì Long An (cũ) nay thuộc xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh (mới) - từng là vùng đất bưng biền ngập phèn, cỏ mọc um tùm, bom đạn còn sót lại gây nguy hiểm chết người, giờ đây đã thay da đổi thịt. Cả xã khoác lên mình màu áo xanh ngút ngàn của những ruộng rau má mơn mởn.

Cựu chiến binh hát vang ca khúc yêu nước trước giờ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80
Xã hội

Cựu chiến binh hát vang ca khúc yêu nước trước giờ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Xã hội

Rạng sáng 30/8, tại khu vực phố Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo (Hà Nội), ngay trước giờ tổng duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2/9, các cựu chiến binh trong quân phục chỉnh tề đã cùng nhau cất vang những ca khúc cách mạng, khiến không khí thêm trang nghiêm và xúc động.

Bài dự thi 'Việt Nam trong tôi': Tôi yêu Tổ quốc tôi
Văn hóa - Giải trí

Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Tôi yêu Tổ quốc tôi

Văn hóa - Giải trí

Có những buổi sáng mùa thu ở Nhật, tôi đứng giữa quảng trường rộng, trong tiếng nhạc Quốc ca hùng tráng vang lên giữa trời xanh, mắt ngước nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay.

Ngoại trưởng Mỹ ra tuyên bố quan trọng về USAID
Thế giới

Ngoại trưởng Mỹ ra tuyên bố quan trọng về USAID

Thế giới

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng việc đóng cửa cơ quan viện trợ nước ngoài đã giúp người nộp thuế Mỹ tiết kiệm được "hàng chục tỷ USD". Ông cho biết USAID chính thức bước vào giai đoạn đóng cửa.

Điều gì đang xảy ra với Hà Nội FC?
Thể thao

Điều gì đang xảy ra với Hà Nội FC?

Thể thao

Khởi đầu mùa giải V.League 2025/2026 của Hà Nội FC là một cú sốc thực sự, không chỉ với người hâm mộ mà còn với cả những đối thủ từng phải kiêng dè họ. Nhà đương kim á quân, đội bóng giàu thành tích và được xem là biểu tượng của sự ổn định suốt nhiều năm, giờ đây đang thể hiện một bộ mặt thiếu sức sống, bạc nhược và xa lạ đến bất ngờ.

Chuyển đổi số nông nghiệp ở Tây Ninh, nông dân gắn mã QR để từng quả dừa hữu cơ đều có “căn cước” riêng
Nhà nông

Chuyển đổi số nông nghiệp ở Tây Ninh, nông dân gắn mã QR để từng quả dừa hữu cơ đều có “căn cước” riêng

Nhà nông

Nông dân Tây Ninh đang mạnh dạn chuyển đổi số, từ gắn mã QR cho từng quả dừa hữu cơ đến bán sầu riêng trên mạng. Cách làm mới giúp nâng giá trị nông sản và góp phần xây dựng nông thôn mới hiện đại.

Kỹ nghệ câu ếch đồng mùa lũ của nông dân An Giang, mồi càng 'thối' ếch càng thích, tự động mò tới
Nhà nông

Kỹ nghệ câu ếch đồng mùa lũ của nông dân An Giang, mồi càng "thối" ếch càng thích, tự động mò tới

Nhà nông

Lũ về mang theo phù sa, tưới mát ruộng đồng ở An Giang, là thời điểm những nghề ăn theo bắt đầu vào vụ, trong đó có nghề săn, bắt ếch đồng rục rịch theo con nước, giúp nhiều hộ gia đình có thêm thu nhập kha khá lúc nông nhàn.

Họa sĩ 70 tuổi ở Ninh Bình vẽ hơn 1.000 bức tranh về Bác Hồ: Hơn cả đam mê, đó là lòng kính yêu!
Văn hóa - Giải trí

Họa sĩ 70 tuổi ở Ninh Bình vẽ hơn 1.000 bức tranh về Bác Hồ: Hơn cả đam mê, đó là lòng kính yêu!
5

Văn hóa - Giải trí

Với hơn nửa thế kỷ gắn bó nghệ thuật, họa sĩ Trần Hòa Bình (xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình) đã dành trọn tâm huyết để tạo nên hơn 1.000 tác phẩm tranh chân dung về Bác Hồ. Ông đã biến tình yêu hội họa thành một cách thể hiện lòng kính trọng sâu sắc đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.

Tin đọc nhiều

1

Thiếu tướng, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến được Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn tặng 4 tỷ đồng quà lễ, Tết

Thiếu tướng, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến được Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn tặng 4 tỷ đồng quà lễ, Tết

2

Đề nghị truy tố 2 Thiếu tướng quân đội và 3 cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trong vụ án Phúc Sơn giai đoạn 2

Đề nghị truy tố 2 Thiếu tướng quân đội và 3 cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trong vụ án Phúc Sơn giai đoạn 2

3

Lịch cấm đường ngày 29/8, 30/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

Lịch cấm đường ngày 29/8, 30/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

4

Tin sáng (28/8): Đông Á Thanh Hóa sa thải HLV Choi Won-kwon?

Tin sáng (28/8): Đông Á Thanh Hóa sa thải HLV Choi Won-kwon?

5

Ukraine bất ngờ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn

Ukraine bất ngờ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn