Vì sao giá tiêu tăng cao, nông dân chỉ bán ra nhỏ giọt? Giá tiêu tăng cao, tại sao nông dân Đồng Nai vẫn bán nhỏ giọt?

Giá tiêu ở Đồng Nai đang tăng cao nhưng sản lượng bán ra từ nông dân còn ít do mới thu hoạch đầu vụ, do nhiều người trữ tiêu chờ giá cao hoặc do không có tiêu để bán vì năng suất, sản lượng giảm.