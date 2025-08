Vì sao mỗi lần tắm xong, Từ Hi Thái hậu lại ở một mình với Lý Liên Anh?

Lý Liên Anh là một thái giám trong triều đình nhà Thanh thế kỷ XIX, là người thân cận và tâm phúc của Từ Hi Thái hậu. Ông là Đại tổng quản hay Tổng quản thái giám trong thời kỳ Từ Hi Thái hậu còn đương nhiệm và là nhân vật có thực quyền thậm chí lấn át cả vua và đã làm loạn cả hậu cung nhà Thanh. Chỉ sau khi Từ Hi Thái hậu qua đời, Lý Liên Anh mới rời chốn hoàng cung sống mai danh ẩn tích và qua đời một cách lặng lẽ.

Có không ít đồn đoán cho rằng Lý Liên Anh vốn mang thân phận là một thái giám giả. Theo đó thì bản thân hoạn quan này có thể leo lên đỉnh cao quyền lực là nhờ mối quan hệ tình nhân với Từ Hi Thái hậu. Liệu rằng đây có phải là sự thật?

Mặc dù Lý Liên Anh là một thái giám, nhưng ông ta không hành động như một người thái giám bình thường. Nhiều người đã truyền miệng lại rằng, sau mỗi lần tắm xong, Từ Hi Thái hậu sẽ ở một mình với Lý Liên Anh. Lúc này, thái giám và cung nữ đang hầu hạ Từ Hi Thái hậu sẽ bị đuổi ra ngoài. Hai người họ đã làm gì trong phòng? Không ai biết, nhưng những suy nghĩ về việc “vượt quá giới hạn” là có thể.

Một số người khác lại suy đoán rằng Lý Liên Anh chỉ đang giúp Từ Hi Thái hậu mặc đồ. Rốt cuộc, lý do tại sao Từ Hi Thái hậu thích Lý Liên Anh đến như vậy?

Đầu tiên là vì Lý Liên Anh có thể chải mái tóc đẹp của bà mà khiến bà thoải mái nhất. Từ Hi Thái hậu rất yêu quý mái tóc của mình, những cung nữ, thái giám trước đó từng chải tóc cho Từ Hi Thái hậu đều khiến tóc bị rụng, gãy, và phải chịu sự hình phạt rất đáng sợ. Vì vậy, theo thời gian những cung nữ và thái giám đó không dám chải tóc cho Từ Hi Thái hậu. Nhưng không ngờ Lý Liên Anh lại dám đối mặt với khó khăn.

Điều này khiến Từ Hi Thái hậu đối xử khác với Lý Liên Anh. Lý Liên Anh đã ở bên Từ Hi Thái hậu 35 năm chốn hậu cung. Mối quan hệ giữa hai người rất sâu sắc, cho dù Từ Hi Thái hậu có chết, bà cũng sẽ không cam lòng giết Lý Liên Anh!

Được biết tới là một trong số ít những "hồng nhân" thân tín bên cạnh Từ Hi Thái hậu, mối quan hệ của Lý Liên Anh và vị Thái hậu này từ lâu đã trở thành chủ điểm bàn tán không chỉ của bách tính thời bấy giờ mà còn đối với hậu thế sau này.