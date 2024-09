Selena Gomez, nữ ca sĩ và diễn viên nổi tiếng người Mỹ, chính thức gia nhập hàng ngũ tỷ phú với khối tài sản ước tính 1,3 tỷ USD. Thành công này phần lớn đến từ sự phát triển mạnh mẽ của thương hiệu mỹ phẩm Rare Beauty, một trong những thương hiệu nổi bật trong lĩnh vực làm đẹp. Theo Bloomberg công bố ngày 6/9, Gomez hiện nắm giữ khoảng 51% cổ phần của Rare Beauty, góp phần đáng kể vào việc nâng cao giá trị tài sản cá nhân của cô.

Selena Gomez là ngôi sao âm nhạc tiếp theo, sau Rihanna và Taylor Swift, đạt tới cột mốc tỷ phú. Rare Beauty, với sứ mệnh tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên và nâng cao sự tự tin của phụ nữ, đã nhanh chóng tạo dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường mỹ phẩm toàn cầu. Ngoài ra, nguồn thu nhập của Gomez còn đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau như âm nhạc, diễn xuất, bất động sản, và quảng cáo.

Vì sao Selena Gomez trở thành tỷ phú?

Thành công của thương hiệu mỹ phẩm Rare Beauty đã giúp Selena Gomez trở thành một trong những phụ nữ trẻ nhất nước Mỹ sở hữu hàng tỷ USD. Ảnh: IG.

Trên nền tảng mạng xã hội, tài khoản Instagram của Gomez thu hút hơn 424 triệu người theo dõi, chỉ đứng sau Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Với lượng người hâm mộ khổng lồ, cô đã ký kết nhiều hợp đồng quảng cáo giá trị lớn, bao gồm thỏa thuận trị giá 30 triệu USD với Puma và 10 triệu USD với Coach. Mỗi bài đăng quảng cáo của cô trên Instagram có giá trị lên tới 1 triệu USD.

Ngoài ra, cát-xê từ phim *Only Murders in the Building* trên Hulu cũng đóng góp đáng kể vào thu nhập của Gomez, với thù lao 6 triệu USD mỗi mùa. Sự nghiệp âm nhạc của cô, đặc biệt là từ các buổi biểu diễn trực tiếp, chiếm khoảng 5% giá trị tài sản ròng của cô. Đáng chú ý là tour lưu diễn *Revival* vào năm 2016, mang lại cho cô hơn 30 triệu USD.

Stacy Jones, người sáng lập và giám đốc điều hành của Hollywood Branded, đánh giá rằng Selena Gomez không chỉ là một ngôi sao nhạc pop mà còn là một doanh nhân thành công, với nguồn thu nhập đa dạng góp phần tạo nên giá trị tài sản ấn tượng. Cô cũng nhận được lời khen ngợi từ Carolyn Sloane, giáo sư tại Đại học Chicago, rằng Selena đã khéo léo xây dựng sự nghiệp mà không phụ thuộc hoàn toàn vào âm nhạc, trở thành hình mẫu cho sự nỗ lực và kiên trì.

Thành công của Selena Gomez minh chứng cho khả năng phát triển đa ngành và sự tận tâm với công việc của cô, khiến cô trở thành một trong những phụ nữ trẻ nổi bật nhất tại Mỹ trong lĩnh vực giải trí và kinh doanh.