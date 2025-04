Loạt tin hẹn hò của sao Hàn được chia sẻ rầm rộ

Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin vướng nghi vấn hẹn hò. Ảnh: Nhà sản xuất

Trên mạng xã hội, loạt bài đăng đưa tin Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin hẹn hò gây xôn xao. Thậm chí, một khán giả còn chia sẻ hình ảnh được cho là bức thư tay công khai chuyện tình cảm của nam diễn viên.

Nhiều trang tin do người hâm mộ lập cũng đăng thông tin cặp sao phim "Khi điện thoại đổ chuông" đã yêu nhau sau khi phim đóng máy.

Tuy nhiên, đây chỉ là trò đùa trong ngày Cá tháng Tư 1/4 của một bộ phận người hâm mộ yêu mến hai diễn viên. Họ mong chờ Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin phim giả tình thật, theo dõi hoạt động của cặp đôi thời gian qua.

Tương tự, nhiều cặp sao Hàn cũng bị tung tin hẹn hò đúng ngày 1/4.

Một khán giả gây bất ngờ khi tung tin Park Hyung Sik và Hong Hwa Yeon hẹn hò, thậm chí nữ diễn viên đang mang thai con đầu lòng.

Cả hai đóng cặp trong phim "Trái tim chôn vùi", lấy nước mắt khán giả bởi câu chuyện tình éo le, nghiệt ngã. Phản ứng hóa học của Park Hyung Sik và bạn diễn ăn ý, được khán giả ủng hộ.

Cặp đôi phim "Love Next Door" là Jung Hae In, Jung So Min cũng khiến người hâm mộ "giật mình" vì tin hẹn hò xuất hiện khắp mạng xã hội.

Hai diễn viên từng vướng nghi vấn hẹn hò từ khi phim lên sóng đến khi kết thúc. Trước đó, khi được hỏi về tin đồn tình cảm, Jung Hae In đã từ chối trả lời. Anh lo ngại tất cả những gì mình nói ra có thể bị bóp méo qua truyền thông.

Sau đó, Jung So Min làm rõ trong một cuộc phỏng vấn rằng, tin đồn hẹn hò không đúng sự thật, nhưng cô không cảm thấy khó xử khi nghe những tin đồn này.

Tuy nhiên, việc Jung Hae In và Jung So Min vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết sau khi phim kết thúc đã khiến người hâm mộ tiếp tục hy vọng họ sẽ thành đôi, giống như Hyun Bin và Son Ye Jin của “Hạ cánh nơi anh”.

Nhiều cặp sao khác như Lee Sung Kyung - Ahn Hyo Seop, Kim Ji Won - Son Seok Koo cũng được khán giả gán ghép, tung tin hẹn hò trong ngày Cá tháng Tư.

Trong phim, Jung Hae In và Jung So Min đóng đôi bạn thân chí cốt và dần nảy sinh tình cảm. Ảnh: Nhà sản xuất

Trong lịch sử showbiz Hàn Quốc, có rất ít cặp đôi bị "khui" hẹn hò vào ngày 1/4. Bởi lẽ, khán giả nghi ngại và không tin những thông tin được công bố vào ngày Cá tháng Tư - vốn là ngày mà mọi người có thể nói dối.

Ngày 1/4/2016, Dispatch tung loạt ảnh chứng minh Kai và Krystal hẹn hò. Ban đầu, nhiều khán giả không tin, nhưng sau đó, công ty của Kai và Krystal lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm.

Họ từng là cặp trai tài gái sắc nổi tiếng của showbiz Hàn. Tuy nhiên, SM Entertainment cho biết Kai và Krystal đã chia tay sau 1 năm và 1 tháng hẹn hò vì lịch trình bận rộn.