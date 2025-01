Vị vua nhà Mạc nào bị sét đánh, chữa khỏi vẫn ăn chơi trác táng?

Sử sách thời phong kiến đã ghi chép rằng Mạc Đăng Dung là kẻ thoán nghịch, cướp ngôi vua của nhà Lê và gọi triều Mạc là nguỵ, không phải triều đại chính thống. Nhưng điều đó chưa hẳn đã đúng, bởi quy luật cuộc sống dưới thời phong kiến là vậy, vì các cuộc rối loạn liên tiếp trong nội bộ vương triều đã mở đường cho Mạc Đăng Dung, một người có tài thao lược thâu tóm quyền binh, giữ chức Thái sư đứng đầu triều đình là hợp lẽ. Hơn nữa, tháng 6-1527, Cung Hoàng Xuân xuống chiếu nhường ngôi cho Mạc Đăng Dung đã viết rõ: Thiên hạ đại loạn. Thiên hạ không còn là của nhà ta nữa. Ta không có đức, không gánh nổi việc nước. Theo mệnh trời, lòng người theo về người có đức. Xét An Hưng vương đủ tài đức, theo lẽ nhường ngôi... Vì vậy, việc lên ngôi của nhà Mạc có lẽ hậu thế không có gì phải bàn. điều cần nói là trách sao Mạc Mậu Hợp không giữ được nghiệp tổ.

Lịch sử các triều đại phong kiến ở nước ta cũng như các nước trên thế giới đã chứng minh rằng, ở đâu có vua sáng, tôi hiền thì ở đó sẽ là quốc gia cường thịnh, trăm họ sống ấm no, an bình. Nếu nơi nào không có vua sáng, tôi hiền thì sẽ ngược lại và triều đại của nhà Mạc thời Mạc Mậu Hợp trị vì là một minh chứng. Bởi thân làm vua mà đã không nghe lời can trung thực, thẳng thắn của các triều thần tài ba, trung nghĩa lại còn hoang dâm vô độ thì quả là đại họa cho giang sơn, xã tắc và trăm họ. Vì thế sau 29 năm lên ngôi, bản thân Mạc Mậu Hợp bị chết thảm, con bị chém đầu, dòng tộc phải ly tán và sống lưu vong mỗi người một ngả. Và điều mà hậu thế cần phải nhớ sau giai thoại này là nếu xa lánh người hiền tài, gần kẻ xu nịnh thì đã tự mình rước họa vào thân.