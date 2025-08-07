Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Đông Tây - Kim Cổ
Thứ năm, ngày 07/08/2025 23:30 GMT+7

Việp Quận công Hoàng Ngũ Phúc từng khiến quân Tây Sơn phải đầu hàng ra sao?

+ aA -
Đồng Khánh Thứ năm, ngày 07/08/2025 23:30 GMT+7
Theo lệnh tấn công đánh chiếm Quảng Nam của Trịnh Sâm, tháng 4/1775 trên đường tiến quân, Hoàng Ngũ Phúc đã đánh bại quân Tây Sơn ở nhiều nơi. Trước tình thế đó, anh em Tây Sơn sai người mang lễ vật đến đầu hàng Hoàng Ngũ Phúc và xin làm tiên phong cho quân Trịnh trong cuộc dẹp quân Nguyễn.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Theo các tài liệu lịch sử, Hoàng Ngũ Phúc (Hoàng Đình Việp) sinh năm 1713. Ông có nhiều công lao nên được triều đình Lê - Trịnh (thế kỷ XVIII) rất trọng dụng. Cuộc đời, sự nghiệp của ông là tấm gương tiêu biểu cho tinh thần tận trung, tận hiếu. Đáng nói, dưới triều Nguyễn - một vương triều đã từng bị Việp Quận công đem quân tiễu phạt nhiều phen tan tác, nhưng sau khi lập lại cơ đồ, nhà Nguyễn đã bỏ qua mối tư oán mà coi ông là bậc trung thần đáng để noi theo khi phong ông là “Thượng đẳng phúc thần” để muôn đời con cháu thờ phụng.

Đúng như tác giả Hà Duy Biển, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam đã nhận định “Ba quân dễ kiếm, một tướng khó tìm”. Nhìn khắp lịch sử Việt Nam thế kỷ XVIII, cho đến trước khi khởi nghĩa nông dân Tây Sơn trở thành phong trào dân tộc, Việp Quận công Hoàng Ngũ Phúc là một trong những võ tướng nổi bật bậc nhất, cả về tài năng quân sự, vai trò, vị trí trong triều đình Lê – Trịnh cũng như những chiến công của ông trên chiến trường”.

Các tài liệu đều chép rằng, cha mẹ qua đời sớm, Hoàng Ngũ Phúc được một vị quan trong vùng là Hiển Quận công Dương Quốc Cơ (người làng Vân Cốc) nhận làm con nuôi, cho ăn học chu đáo. Khi đến tuổi thành niên, ông được nhập cung làm hoạn quan. Đến đầu năm Cảnh Hưng (1740), ông giữ chức Tả thiếu giám, tước Việp Trung hầu, sau được thăng chức Nội sai Hình phiên. Ít năm sau được giao trọng trách Thống lĩnh quân cơ đạo và trở thành một trong những trọng tướng của thời Hậu Lê. Bước ngoặt trong cuộc đời làm quan của Hoàng Ngũ Phúc được đánh dấu bằng sự kiện năm 1743, khi ông dâng lên Minh đô vương Trịnh Doanh 12 điều về quân pháp. Lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú chép rằng: “Năm thứ 4 đời Cảnh Hưng, Hoàng Ngũ Phúc dâng 12 điều về quân pháp, được chúa cho thi hành. Đây là những điều ông nghiền ngẫm trong thời gian ở trong cung, được biết và hiểu rõ nội tình và những sóng gió của triều đình Lê – Trịnh đang phải đối mặt.

Ảnh minh hoạ.

Rất tiếc tới nay 12 điều quân pháp mà Hoàng Ngũ Phúc đề ra chưa được làm sáng tỏ. Tuy nhiên, qua việc chúa Trịnh Doanh ngay lập tức tán đồng, mạnh dạn cử một viên Tả thiếu giám Nội sai Hình phiên như ông cầm quân ra chiến trường, sau đó lại đồng ý cho vay 1 vạn quan tiền công để chiêu mộ binh lính, có thể thấy rằng 12 điều quân pháp mà Hoàng Ngũ Phúc đề ra là có giá trị và thuyết phục được nhà cầm quyền đương thời.

Chúa Trịnh Doanh mới lên ngôi, tình hình triều chính không mấy sáng sủa, các phong trào khởi nghĩa của nông dân ngày càng lan rộng và quyết liệt. Việc dẹp yên các cuộc khởi nghĩa nông dân có quy mô lớn trong những năm giữa thế kỷ XVIII như khởi nghĩa của Nguyễn Hữu Cầu, của Nguyễn Danh Phương, của Lê Duy Mật đều có sự tham gia trực tiếp chỉ đạo và vai trò trụ cột của Hoàng Ngũ Phúc.

Hoàng Ngũ Phúc và cuộc Nam chinh đầy chông gai

Sau khi cơ bản đã dẹp yên được các cuộc nổi dậy ở ngoài Bắc, năm 1774, tình hình Đàng Trong bất ổn, nội bộ chính quyền nhà Nguyễn mâu thuẫn sâu sắc. Quyền thần Trương Phúc Loan chuyên quyền độc đoán, chúa Trịnh Sâm quyết định đem quân tiến đánh Đàng Trong mở rộng lãnh thổ. Lúc này Hoàng Ngũ Phúc đã nghỉ hưu nhưng vẫn được vời ra bàn việc quân và phong ông làm Bình Nam Thượng tướng quân cùng Phó tướng Bùi Thế Đạt thực hiện Nam chinh. Chỉ sau ít tháng, dưới sự chỉ huy của Hoàng Ngũ Phúc, quân Trịnh đã phá được lũy Trấn Ninh (nay gọi là thành dài Nhật Lệ, xã Phú Ninh, huyện Phong Lộc, tỉnh Quảng Bình).

Để việc tiến công thuận lợi, Hoàng Ngũ Phúc cho quân truyền hịch rằng, việc tiến công lần này để trừ tên gian thần Trương Phúc Loan, cứu dân và không có ý xâm chiếm. Tháng 11/1777, được chúa Trịnh Sâm trực tiếp mang quân vào Nghệ An tăng viện, Hoàng Ngũ Phúc điều quân đánh chiếm Lưu Đồn rồi tiến ra Hồ Xá. Tuy đang lúc thế và lực vượt trội hơn so với quân Nguyễn, song để “lấy lòng” dân chúng, cũng như cận thần chúa Nguyễn, Hoàng Ngũ Phúc lại sử dụng chiêu bài “trừng phạt Trương Phúc Loan chuyên quyền” để hợp pháp hóa chuyện tiến quân. Thấy không đương đầu được với quân Trịnh, chúa Nguyễn Phúc Thuần đã sai quân bắt trói Trương Phúc Loan mang đến nộp cho quân Trịnh. Sau khi xử tử Trương Phúc Loan, Hoàng Ngũ Phúc trở lại con bài “giúp chúa Nguyễn diệt quân Tây Sơn” để tiến vào Phú Xuân.

Đầu năm 1775, Hoàng Ngũ Phúc dẫn đại binh đánh chiếm Phú Xuân, rồi chiếm toàn bộ vùng đất Thuận Quảng- Đây là lần đầu tiên vùng đất này không còn thuộc về chúa Nguyễn kể từ khi Chúa Nguyễn Hoàng vào cai quản (1558). Cương thổ nhà Hậu Lê được khôi phục như thời Lê Sơ, quyền thống trị của chính quyền Lê – Trịnh vượt qua sông Gianh sau hơn 100 năm phân chia Đàng Trong – Đàng Ngoài.

Thấy Nguyễn Phúc Thuần chạy vào Quảng Nam, anh em nhà Tây Sơn mang quân chia thành hai đường thủy bộ chặn đánh. Nguyễn Phúc Thuần thua trận chạy vào Gia Định. Theo lệnh tấn công đánh chiếm Quảng Nam của Trịnh Sâm, tháng 4/1775 trên đường tiến quân, Hoàng Ngũ Phúc đã đánh bại quân Tây Sơn ở nhiều nơi. Trước tình thế đó, anh em Tây Sơn sai người mang lễ vật đến đầu hàng Hoàng Ngũ Phúc và xin làm tiên phong cho quân Trịnh trong cuộc dẹp quân Nguyễn. Trước sự việc này, Hoàng Ngũ Phúc cho rằng: Quân sĩ tham gia trận mạc nhiều tháng đã mệt mỏi và hao tổn lớn, chi bằng nhân cơ hội này mượn sức Tây Sơn diệt quân chúa Nguyễn. Chấp nhận lời hàng của Tây Sơn, Hoàng Ngũ Phúc tấn phong Nguyễn Nhạc làm “Tây Sơn trưởng hiệu tráng tiết tướng quân”. Với mưu kế “Tọa sơn quan hổ đấu”, trong cuộc đấu này nếu Tây Sơn bại trận, kiệt sức thì quân Trịnh sẽ tiến lên xóa sổ Tây Sơn, chiếm Quảng Ngãi, Quy Nhơn; ngược lại Tây Sơn thắng sẽ tranh thủ diệt gọn chúa Nguyễn.

Tiếc là mọi diễn biến trên chiến trường lại diễn ra không như tính toán của Hoàng Ngũ Phúc. Quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy nhanh chóng đánh bại quân của Chúa Nguyễn, chiếm lại Phúc Yên. Hoàng Ngũ Phúc buộc phải án binh bất động tại Quảng Ngãi, đồng thời chấp nhận đề nghị của Nguyễn Nhạc phong cho Nguyễn Huệ làm “Tây Sơn hiệu tiền phong tướng quân” (Quốc sử quán triều Nguyễn).

Trung quân - ái quốc

Sau gần một năm tham chiến trên chiến trường miền Trung khí hậu khắc nghiệt, điều kiện thiếu thốn, quân sĩ tiêu hao vì bệnh tật, sức chiến đấu giảm sút, bản thân Hoàng Ngũ Phúc tuổi đã cao, hơn ai hết ông biết rõ điều này rằng: “Tây Sơn bây giờ đang như ngọn lửa bốc mạnh. Ta già mất rồi, còn các tướng, ta e không phải là tay đối địch với họ được” (Phong trào Tây Sơn và anh hùng dân tộc Quang Trung (NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2005, tr25). Vì vậy Hoàng Ngũ Phúc đã quyết định rút quân và được chúa Trịnh Sâm tán đồng. Quân Trịnh nhanh chóng rút về chiếm đóng Phú Xuân, không lâu sau đó thấy sức khỏe suy kiệt từng ngày, Hoàng Ngũ Phúc giao lại thành Phú Xuân cho Phó tướng Bùi Thế Đạt để trở ra Bắc Hà. Nhưng đến tháng 10/1775, Hoàng Ngũ Phúc đã mất ngay trên đường đi về Bắc khi ở tuổi 63.

Hơn 30 năm cầm quân chinh chiến khắp trong Nam, ngoài Bắc, Hoàng Ngũ Phúc không chỉ đã thể hiện tài thao lược quân sự mà còn là bậc trung quân ái quốc và biết nhìn xa trông rộng, biết mình, biết ta, đúng là một bậc bề tôi tiết nghĩa. Việc nhìn xa trông rộng ấy của ông được thể hiện ở chỗ, do được triều đình trọng dụng, công danh vinh hiển nên nhiều kẻ ganh ghét, đố kỵ hãm hại cho rằng ông sẽ lộng hành chiếm quyền chúa Trịnh nên tìm cách reo rắc oán thù. Có người đặt ra lời sấm: “Thảo nhất điền bát” (cỏ một ruộng tám), nghĩa là bốn chữ: Thảo, nhất, điền, bát ghép lại thành chữ Hoàng.

Lại có người đặt câu sấm: “Thổ sất vân gian nguyệt, Hoàng hoa ánh nhật hương” (nghĩa là: Mảnh đất sáng trong mây, hoa cúc ánh hương mặt trời). Trong đó chữ nhật và chữ hoa thành chữ Việp, hoàng là họ Hoàng. Ông lại có người cháu tên là Hoàng Đình Bảo, vốn tên là Đăng Bảo. Do tên Đăng Bảo có nghĩa là lên ngôi báu nên có lời đàm tiếu rằng chú cháu Việp Quận công sẽ cướp ngôi Chúa Trịnh. Rồi cũng có lời sấm: “Nhất thỉ trục quần dương” nghĩa là một con lợn đuổi cả đàn dê để ám chỉ Đăng Bảo (tuổi lợn) đuổi hai cha con chúa Trịnh Sâm và Trịnh Tông (cùng tuổi dê)... Lời đồn đại thất thiệt quá nhiều, Hoàng Ngũ Phúc bèn đổi tên cho Đăng Bảo thành Hoàng Tố Lý để an lòng chúa Trịnh. Sau đó ông xin từ quan về hưu làm quốc lão nhưng rồi sau đó có việc quân chính nên chúa Trịnh đã vời ông ra để giúp mình cáng đáng việc quân.

Đánh giá về đóng góp của Hoàng Ngũ Phúc, một số nhà nghiên cứu còn đề cao công lao mở mang đất đai Bắc Hà xuống phía Nam, lần đầu tiên đánh bật chúa Nguyễn khỏi đất Thuận – Quảng, khôi phục lại cương thổ thời Lê Sơ, điều mà bao thế hệ chúa Trịnh trước đó chưa làm được. Khi ông qua đời, Vua Lê – Chúa Trịnh ngày càng suy yếu nhưng có lẽ hương hồn Hoàng Ngũ Phúc cũng được an ủi bởi ông đã tiên đoán đúng tài năng thực lực quân sự của người Anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ.

Theo: Theo CAND

Tham khảo thêm

Danh nhân quê Bắc Ninh, là họ ngoại của chúa Trịnh, cự tuyệt Tây Sơn và về quê ở ẩn

Danh nhân quê Bắc Ninh, là họ ngoại của chúa Trịnh, cự tuyệt Tây Sơn và về quê ở ẩn

Cố Tổng bí thư Trường Chinh xếp danh sĩ thời Tây Sơn nào vào hàng ngũ “những thiên tài mãi mãi”?

Cố Tổng bí thư Trường Chinh xếp danh sĩ thời Tây Sơn nào vào hàng ngũ “những thiên tài mãi mãi”?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Kỳ nhân nào chỉ xuất hiện một lần nhưng đã khiến Triệu Vân thất bại?

Triệu Vân, một vị tướng tài ba của Tam Quốc, hầu như bất bại trên chiến trường. Thế nhưng, ít ai biết rằng ông từng bị một kỳ nhân đánh bại chỉ trong một lần xuất trận duy nhất.

Lê Anh Tông - Vị hoàng đế “bù nhìn” đáng thương nhất của triều Lê

Đông Tây - Kim Cổ
Lê Anh Tông - Vị hoàng đế “bù nhìn” đáng thương nhất của triều Lê

Hoàng đế Trung Hoa “yêu” chị gái, cô ruột có kết cục ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ
Hoàng đế Trung Hoa “yêu” chị gái, cô ruột có kết cục ra sao?

Thái giám coi thường hoàng đế nhà Đường và cái kết bi thảm

Đông Tây - Kim Cổ
Thái giám coi thường hoàng đế nhà Đường và cái kết bi thảm

Lý Tiểu Long từng viết thư thế nào về “sự giả dối” của võ Trung Quốc?

Đông Tây - Kim Cổ
Lý Tiểu Long từng viết thư thế nào về “sự giả dối” của võ Trung Quốc?

Đọc thêm

Ngày cưới tôi, mẹ chồng thì thầm bên tai một câu khiến tôi rùng mình suốt 5 năm sau
Gia đình

Ngày cưới tôi, mẹ chồng thì thầm bên tai một câu khiến tôi rùng mình suốt 5 năm sau

Gia đình

Tôi im lặng, không nói gì, chỉ quan sát.

Thái giám duy nhất trong lịch sử Trung Quốc được phong làm hoàng đế là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Thái giám duy nhất trong lịch sử Trung Quốc được phong làm hoàng đế là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Nhắc đến thái giám có thể chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những tên hoạn quan cử chỉ phi giới tính; tâm cơ và độc ác. Nhưng có một vị thái gám tuy nắm quyền lực lớn nhưng không để lại tai tiếng; sau khi qua đời, ông còn được truy phong làm hoàng đế.

Hai du khách Việt Nam gặp nạn tử vong tại Hy Lạp
Thế giới

Hai du khách Việt Nam gặp nạn tử vong tại Hy Lạp

Thế giới

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp, trưa ngày 08/8/2025, tại bãi biển Sarakiniko, đảo Milos, Hy Lạp đã xảy ra sự việc hai công dân Việt Nam bị ngã xuống biển. Mặc dù được lực lượng chức năng Hy Lạp cứu hộ, nhưng hai công dân này đã tử vong.

Hồng Nhân Can - em họ Hồng Tú Toàn: Kẻ cứu rỗi Thái Bình Thiên Quốc bất thành
Đông Tây - Kim Cổ

Hồng Nhân Can - em họ Hồng Tú Toàn: Kẻ cứu rỗi Thái Bình Thiên Quốc bất thành

Đông Tây - Kim Cổ

Hồng Nhân Can là em họ của Thiên vương Hồng Tú Toàn - thủ lĩnh Thái Bình Thiên Quốc. Khi Thái Bình Thiên Quốc được thành lập thì vai trò của ông gần như không được nhắc đến song đến giai đoạn cuối của Thái Bình Thiên Quốc thì lại rất quan trọng, ông được phong là Can vương gia.

HLV Polking nói gì sau khi giành chức vô địch tại Siêu cúp quốc Gia?
Thể thao

HLV Polking nói gì sau khi giành chức vô địch tại Siêu cúp quốc Gia?

Thể thao

Đánh bại CLB Thép Xanh Nam Định 3-2, CLB CAHN đoạt Siêu cúp bóng đá quốc gia 2024/2025. HLV Polking đã có những chia sẻ đáng chú ý sau trận đấu.

Người đàn ông ở Nghệ An bị xử lý vì chia sẻ clip AI 'nấu cao xương người'
Tin tức

Người đàn ông ở Nghệ An bị xử lý vì chia sẻ clip AI 'nấu cao xương người'

Tin tức

Ông P.V.B, một người dân tại xã Tân An, tỉnh Nghệ An, đã đăng tải một video clip chứa nội dung, hình ảnh không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận. Video này, được tạo ra bằng công nghệ AI, lan truyền thông tin thất thiệt về việc “phát hiện một cơ sở lấy xương người để nấu cao, chế tạo thuốc trường sinh tại một tỉnh phía Bắc”.

Chùm ảnh: CLB CAHN đánh bại Thép xanh Nam Định như thế nào?
Thể thao

Chùm ảnh: CLB CAHN đánh bại Thép xanh Nam Định như thế nào?

Thể thao

CLB CAHN đã xuất sắc vượt qua Thép xanh Nam Định với tỷ số 3-2 ở trận tranh Siêu cúp quốc gia 2025 dù phải chơi trên sân Thiên Trường.

Tin tối (9/8): SLNA “chơi lớn”, chiêu mộ tuyển thủ Trinidad & Tobago?
Thể thao

Tin tối (9/8): SLNA “chơi lớn”, chiêu mộ tuyển thủ Trinidad & Tobago?

Thể thao

SLNA “chơi lớn”, chiêu mộ tuyển thủ Trinidad & Tobago? Mbappe sánh ngang kỷ lục của Ronaldo và Messi; Sesko chính thức gia nhập M.U; Chelsea đạt thỏa thuận cá nhân với Garnacho; Ashley Young tham gia vào cuộc ẩu đả.

Thép xanh Nam Định thua CLB CAHN, CĐV lo sốt vó về điều gì?
Thể thao

Thép xanh Nam Định thua CLB CAHN, CĐV lo sốt vó về điều gì?

Thể thao

Thép xanh Nam Định đã thất bại 2-3 trước CLB CAHN ở trận tranh Siêu cúp quốc gia 2025 và người hâm mộ của đội bóng này tỏ ra e ngại về năng lực chuyên môn mà các học trò của HLV Vũ Hồng Việt đã thể hiện.

Bão truyền thông bắt đầu: Đặc phái viên Mỹ bị tố 'nghe nhầm' ông Putin về Ukraine
Thế giới

Bão truyền thông bắt đầu: Đặc phái viên Mỹ bị tố 'nghe nhầm' ông Putin về Ukraine

Thế giới

Nga cho rằng một số quốc gia có thể tìm cách phá hoại cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong khi truyền thông Ukraine cũng cho rằng chiến dịch phản đối thỏa thuận Nga - Mỹ về Ukraine đã bắt đầu.

Hạ Thép xanh Nam Định 3-2, CLB CAHN giành Siêu cúp Quốc gia
Thể thao

Hạ Thép xanh Nam Định 3-2, CLB CAHN giành Siêu cúp Quốc gia

Thể thao

Ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2025 vừa kết thúc trên sân Thiên Trường, Alan Grafite, Leo Artur và Đình Bắc thay nhau lập công giúp CLB CAHN đánh bại Thép xanh Nam Định với tỷ số 3-2.

Vụ lật tàu ở Vịnh Hạ Long: Bé trai 10 tuổi may mắn sống sót đã được xuất viện
Xã hội

Vụ lật tàu ở Vịnh Hạ Long: Bé trai 10 tuổi may mắn sống sót đã được xuất viện

Xã hội

Cháu M., 10 tuổi, nạn nhân may mắn thoát nạn trong vụ lật tàu Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) đã được xuất viện sau gần 1 tuần chăm sóc, theo dõi tâm lý đặc biệt tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Dịu dàng hương nguyệt quế tuổi thơ
Radio Nông dân

Dịu dàng hương nguyệt quế tuổi thơ

Radio Nông dân

Khu vườn nhỏ sau nhà, qua đôi tay tảo tần mẹ chăm sóc, bốn mùa hoa thơm trái ngọt. Tôi yêu khung cảnh yên bình ấy, yêu cả mảnh vườn có giàn hoa giấy rực rỡ, lộc vừng rủ lơi, xương rồng gai góc, và đặc biệt là cây nguyệt quế xanh um trồng sát lối đi…

Mexico cáo buộc Adidas chiếm đoạt văn hóa
Xã hội

Mexico cáo buộc Adidas chiếm đoạt văn hóa

Xã hội

Chính phủ Mexico lên án Adidas sao chép thiết kế dép truyền thống của cộng đồng bản địa ở bang Oaxaca và yêu cầu công ty bồi thường cho các nghệ nhân.

Ukraine vô tình thành 'lò đào tạo' kẻ thù của Mỹ
Thế giới

Ukraine vô tình thành 'lò đào tạo' kẻ thù của Mỹ

Thế giới

Giới chức Kiev thừa nhận các căn cứ của Lực lượng Vũ trang Ukraine (VSU) đã trở thành trung tâm huấn luyện cho tội phạm đến từ nhiều băng đảng ma túy ở Mexico, Colombia... bị Mỹ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố. Câu hỏi đặt ra là Washington sẽ phản ứng thế nào.

Vì sao Công ty TNHH Hà Cương có thể khai thác vượt 32,3% quặng thiếc, 'xẻ' hơn 8.000m² đất rừng sản xuất làm bãi thải
Video

Vì sao Công ty TNHH Hà Cương có thể khai thác vượt 32,3% quặng thiếc, 'xẻ' hơn 8.000m² đất rừng sản xuất làm bãi thải

Video

Tại quyết định số 72/QĐ-XPHC UBND tỉnh Nghệ An đã xử phạt hành chính Công ty TNHH Hà Cương có địa chỉ phường Tây Hiếu (Nghệ An) về hành vi khai thác quặng thiếc vượt công suất và lấn chiếm đất rừng sản xuất.

Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh, Hải Phòng: Thực hiện 3 khâu đột phá và khẳng định tầm vóc mới
Tin tức

Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh, Hải Phòng: Thực hiện 3 khâu đột phá và khẳng định tầm vóc mới

Tin tức

Sáng 9/8, đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 199 đảng viên đại diện cho hơn 900 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam hạ Indonesia 3-0, rộng cửa vô địch SEA V.League 2025
Thể thao

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam hạ Indonesia 3-0, rộng cửa vô địch SEA V.League 2025

Thể thao

Chiều 9/8, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Indonesia tại chặng 2 SEA V.League 2025. Với trận thắng thứ hai liên tiếp này, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đang tiến rất gần đến chức vô địch lần đầu tiên trong lịch sử.

Hé lộ sân khấu “siêu khủng” và 2 công trình kỷ lục tại đại nhạc hội T&T City Millennia
Kinh tế

Hé lộ sân khấu “siêu khủng” và 2 công trình kỷ lục tại đại nhạc hội T&T City Millennia

Kinh tế

Cả Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia bừng sáng trong đêm tổng duyệt đại nhạc hội “Khơi mạch nguồn Di sản – Vững bước Kỷ nguyên mới”, mở màn cho chuỗi sự kiện nghệ thuật - lễ hội quy mô lớn chưa từng có tại Tây Ninh. Sân khấu hoành tráng, công nghệ trình diễn hiện đại cùng các kỷ lục mới xác lập đã sẵn sàng mang tới bầu không khí bùng nổ trước giờ G.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp thoát khỏi ràng buộc, cánh cửa tài lộc rộng mở, đón tin vui trong sự nghiệp
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp thoát khỏi ràng buộc, cánh cửa tài lộc rộng mở, đón tin vui trong sự nghiệp

Gia đình

Tử vi ngày mai, 3 con giáp sẽ đón những tin vui trong sự nghiệp, ví của họ sẽ đầy tiền và cuộc sống của họ sẽ tràn ngập sự thịnh vượng.

Là con sông ngắn nhất ĐBSCL, chỉ chảy trong tỉnh An Giang, vì sao từng ví sông Vàm Nao là 'ổ cá mập'?
Nhà nông

Là con sông ngắn nhất ĐBSCL, chỉ chảy trong tỉnh An Giang, vì sao từng ví sông Vàm Nao là "ổ cá mập"?

Nhà nông

Trong hệ thống sông ngòi Cửu Long, Vàm Nao là con sông ngắn nhất thuộc địa phận tỉnh An Giang nhưng rất nổi tiếng trong giới thương hồ, ngư dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Làm gối thảo mộc, một HTX ở Thái Nguyên gắn sản xuất với bảo tồn tri thức dân gian và phát triển du lịch xanh
Nhà nông

Làm gối thảo mộc, một HTX ở Thái Nguyên gắn sản xuất với bảo tồn tri thức dân gian và phát triển du lịch xanh

Nhà nông

Với sản phẩm gối thảo mộc làm từ dược liệu bản địa, Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch cộng đồng Đồng Tiến (xã Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) không chỉ tạo sinh kế cho người dân mà còn gìn giữ, phát huy tri thức dân gian, mở hướng phát triển du lịch cộng đồng bền vững.

'Quá tệ': Phương Tây báo động về thất bại của quân đội Ukraine trên chiến trường
Thế giới

'Quá tệ': Phương Tây báo động về thất bại của quân đội Ukraine trên chiến trường

Thế giới

Chuyên gia phân tích địa chính trị người Mỹ Mark Sleboda nhận định rằng phòng tuyến của Ukraine đang rạn nứt nghiêm trọng khi quân đội Nga gia tăng sức ép, RIA Novosti đưa tin.

Chân dung cựu tuyển thủ U21 Colombia vừa gia nhập SLNA
Thể thao

Chân dung cựu tuyển thủ U21 Colombia vừa gia nhập SLNA

Thể thao

Tiền vệ Carlos Enrique Renteria Olaya vừa hoàn tất thủ tục gia nhập CLB SLNA trước thềm V.League 2025/26.

12 cách tự nhiên cải thiện sinh lý nam
Xã hội

12 cách tự nhiên cải thiện sinh lý nam

Xã hội

Tập thể dục thường xuyên, bỏ thuốc lá, ngủ đủ giấc … là những cách tự nhiên mà bác sĩ khuyên nam giới nên thay đổi trong lối sống để cải thiện sinh lý.

Trương Mạn Ngọc hé lộ đời tư ở tuổi 61
Văn hóa - Giải trí

Trương Mạn Ngọc hé lộ đời tư ở tuổi 61

Văn hóa - Giải trí

Sau thời gian dài sống kín tiếng, Trương Mạn Ngọc bất ngờ lập tài khoản trên nền tảng Xiaohongshu và thu hút hơn 600.000 người theo dõi chỉ sau một ngày.

Tử vong vì 'cầu xin' bạn gái đánh vào đầu
Xã hội

Tử vong vì "cầu xin" bạn gái đánh vào đầu

Xã hội

Một phụ nữ tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, bị tuyên án 11 năm tù vì hành vi đánh đầu bạn trai vào tường nhiều lần, khiến nạn nhân tử vong.

Bảng lương giáo viên THPT 2026 được đề xuất cao nhất hơn 20 triệu đồng, tin vui cho hàng trăm nghìn giáo viên!
Xã hội

Bảng lương giáo viên THPT 2026 được đề xuất cao nhất hơn 20 triệu đồng, tin vui cho hàng trăm nghìn giáo viên!

Xã hội

Theo Dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, phụ cấp, chế độ hỗ trợ, thu hút đối với nhà giáo, bảng lương giáo viên THPT 2026 được đề xuất cao nhất hơn 20 triệu đồng.

Bệnh chikungunya đang lây lan toàn cầu có đáng lo không?
Xã hội

Bệnh chikungunya đang lây lan toàn cầu có đáng lo không?

Xã hội

Trước tình trạng bệnh chikungunya đang lây lan toàn cầu, PGS.TS Trần Đắc Phu đã lên tiếng cho rằng, người dân không nên quá lo lắng.

Clip ghi lại cảnh một con voi rừng xuất hiện gần khu dân cư ở Nghệ An
Nhà nông

Clip ghi lại cảnh một con voi rừng xuất hiện gần khu dân cư ở Nghệ An

Nhà nông

Một con voi rừng bất ngờ xuất hiện gần khu dân cư tại bản Manh, xã Mường Chọng, tỉnh Nghệ An. Con voi vừa xuất hiện là voi cái, sống đơn độc ở khu vực rừng phòng hộ nhiều năm qua.

Tin đọc nhiều

1

Tin chiều 8/8: Tiền đạo Nguyễn Xuân Son không trở lại Việt Nam

Tin chiều 8/8: Tiền đạo Nguyễn Xuân Son không trở lại Việt Nam

2

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở
5

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở

3

Loại rau "ăn già không ăn non", giúp thanh lọc gan, ngủ ngon giấc, xào nấu mềm ngọt, tươi mát

Loại rau 'ăn già không ăn non', giúp thanh lọc gan, ngủ ngon giấc, xào nấu mềm ngọt, tươi mát

4

Văn khấn Rằm tháng 6 nhuận Âm lịch 2025 đầy đủ nhất, lòng thành, cầu cho gia đình an bình, may mắn

Văn khấn Rằm tháng 6 nhuận Âm lịch 2025 đầy đủ nhất, lòng thành, cầu cho gia đình an bình, may mắn

5

1 cây cảnh tốt hơn 10 chậu trầu bà, lá hút tiền, thân trữ của, tuổi thọ 100 năm, bảo vệ ngôi nhà, mang lại thịnh vượng

1 cây cảnh tốt hơn 10 chậu trầu bà, lá hút tiền, thân trữ của, tuổi thọ 100 năm, bảo vệ ngôi nhà, mang lại thịnh vượng