Việt Nam sẽ tiếp tục tăng mua máy bay, sản phẩm bán dẫn và hàng công nghệ cao của Mỹ

Ngày 23/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper.

Phó Thủ tướng đánh giá cao quan hệ hai bên tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, hai bên có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng đề nghị hai bên cùng duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ song phương, trong đó có việc tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao.

Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Hoa Kỳ trên những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, đặc biệt là khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, năng lượng, bán dẫn…. đồng thời tiếp tục duy trì tốt hợp tác trong các lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng lòng tin.

Phó Thủ tướng đánh giá cao việc hai đoàn đàm phán đã tiếp tục hợp tác, trao đổi chặt chẽ, đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục cân nhắc các yếu tố đặc thù của nền kinh tế Việt Nam trong quá trình đàm phán Hiệp định thuế đối ứng giữa hai nước.

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tăng mua hàng hóa Hoa Kỳ, nhất là các mặt hàng công nghệ cao như máy bay, sản phẩm bán dẫn..., mở rộng thị trường cho hàng hóa Hoa Kỳ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp Hoa Kỳ hoạt động kinh doanh hiệu quả ở Việt Nam.

Đại sứ Knapper nhấn mạnh năm 2025 có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hai nước với việc hai bên kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã và sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, địa phương Việt Nam tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiết thực, hướng tới tương lai tốt đẹp giữa hai quốc gia và nhân dân hai nước. Đại sứ Knapper khẳng định đặc biệt coi trọng việc thúc đẩy trao đổi đoàn và tiếp xúc ở các cấp, trong đó có cấp cao, qua đó duy trì đà phát triển thực chất, tốt đẹp quan hệ giữa hai nước.

Đại sứ Knapper bày tỏ cảm ơn Việt Nam đã có cách tiếp cận tích cực, thấu hiểu những quan ngại từ phía Hoa Kỳ, chủ động thúc đẩy đàm phán từ rất sớm, khẳng định phía Hoa Kỳ mong muốn hai bên sớm hoàn tất đàm phán để triển khai thỏa thuận thuế đối ứng, qua đó đem lại lợi ích cho cả hai nước.

Đại sứ Knapper cũng khẳng định Đại sứ quán Hoa Kỳ sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam và các bộ, ngành thời gian tới để trao đổi về các biện pháp mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, với mong muốn một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường, thịnh vượng, và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ phát triển mạnh mẽ, đóng góp nhiều hơn nữa cho hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.