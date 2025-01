Viettel đảm bảo sóng 5G xuyên suốt các sự kiện lễ hội đón Tết Ất Tỵ 2025

Dịp Tết Ất Tỵ 2025, để đảm bảo trải nghiệm xuyên suốt tại các điểm lễ hội, Viettel đã điều động các trạm 5G cấu hình cao và hiện đại nhất với công nghệ 64T/64R, đáp ứng kết nối mạng cho hàng trăm nghìn khách hàng tại các sự kiện nói trên. Như tại vị trí trình diễn drone hoả thuật vào giao thừa Tết Ất Tỵ ở Hà Nội, Viettel sẽ điều động bổ sung gần 70 trạm phát sóng và xe cơ động nhằm đáp ứng nhu cầu livestream, chụp ảnh check in và online internet của tất cả thuê bao Viettel tại sự kiện. Tại đây khách hàng dễ dàng kết nối mạng qua 5G Viettel với tốc độ gấp 10 lần 4G và hầu như không độ trễ.

Drone Show chương trình Hoà nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025 dự kiến có hơn 300.000 người tham gia sẽ được tăng cường sóng 5G Viettel.

Trước đó, Viettel cũng đáp ứng kết nối mạng 5G cho khách hàng tại các sự kiện âm nhạc đình đám concert Anh Trai Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tại Hà Nội, sự kiện "City Tết Fest – Thủ Đức 2025" với quy mô hơn gần 20 héc-ta, hơn 200 gian hàng và 600.000 người tham dự ở Công viên bờ sông Sài Gòn, trình diễn drone ngày 19/1 tại Hồ Tây với gần 350.000 người tham dự và lễ hội cổ phục Việt tại khu vực phố cổ Hà Nội và hồ Hoàn Kiếm.

Thấu hiểu nhu cầu nghe gọi, sử dụng internet của khách hàng tăng cao những ngày cận Tết, Viettel ra mắt gói cước 5G mới - TET5G chỉ 50.000 đồng, duy nhất vào dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025. Theo đó, với gói TET5G, khách hàng sẽ được sử dụng trọn vẹn tiện ích trong 5 ngày với 25GB data 5G tốc độ cao, miễn phí gọi mạng Viettel (tối đa 10 phút/cuộc) và mạng ngoài Viettel (tối đa 25 phút), miễn phí nhắn tin đến số điện thoại nội mạng Viettel. Đặc biệt, khách hàng còn được xem các chương trình truyền hình, phim, hài Tết trên ứng dụng TV360 hoàn toàn miễn phí. Đây là cơ hội tuyệt vời để khách hàng trải nghiệm công nghệ mới, 5G siêu tốc độ, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu trong dịp Tết này mà không phải lo lắng về chi phí. Khách hàng có thể bắt đầu đăng ký gói cước TET5G từ nay đến hết ngày 12/2/2025 với cú pháp TET5G gửi 191.

Ông Nguyễn Trọng Tính, Phó Tổng Giám đốc Viettel Telecom chia sẻ, là nhà mạng tiên phong khai trương dịch vụ 5G, Viettel cam kết sẽ tiếp tục mở rộng và nâng cấp hạ tầng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng, doanh nghiệp và xã hội. Việc đảm bảo mạng 5G chất lượng cao tại các sự kiện đông người và Viettel là nhà mạng đầu tiên triển khai gói cước 5G giá rẻ cũng nằm trong lộ trình đưa mạng 5G đến gần hơn với tất cả mọi người.

Viettel khai trương mạng 5G đầu tiên và lớn nhất Việt Nam với hơn 6.500 trạm phát sóng với vùng phủ ngoài trời trên 90% khu vực thủ phủ 63 tỉnh, thành phố, các khu công nghiệp, trường học, sân bay, cảng biển,… Mạng 5G Viettel nhanh chóng đạt mốc 3 triệu người dùng chỉ 2 tuần sau khi khai trương và tính đến nay đã có 70% thuê bao trong vùng phủ 5G Viettel đã sử dụng 5G (tương đương 4 triệu khách hàng), lưu lượng internet trên 5G đã chiếm 30% ở khu vực triển khai, cho thấy sức hút và tiềm năng của 5G tại Việt Nam là rất lớn.

Tốc độ mạng 5G Viettel có thể đạt từ 700Mbps-1Gb, gấp 10 lần so với 4G và độ trễ thấp gần như bằng 0, được triển khai đồng thời trên cả 2 nền tảng kiến trúc 5G NSA (non stand alone) và 5G SA (stand alone). Việc Viettel chính thức cung cấp dịch vụ 5G được đánh giá là cú hích để các nhà mạng khác tham gia vào tiến trình thương mại hóa một cách mạnh mẽ hơn, thúc đẩy mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, cung cấp nền tảng cho các doanh nghiệp và tổ chức áp dụng công nghệ số; đồng thời giúp cải thiện chất lượng cuộc sống người dùng.