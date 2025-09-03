Chủ đề nóng

Thể thao
Thứ tư, ngày 03/09/2025 21:01 GMT+7

Viktor Lê lập công, U23 Việt Nam đánh bại U23 Bangladesh

Minh Chí Thứ tư, ngày 03/09/2025 21:01 GMT+7
Ở trận ra quân tại bảng C vòng loại giải U23 châu Á 2026, Ngọc Mỹ cùng Viktor Lê thay nhau lập công giúp U23 Việt Nam vượt qua U23 Bangladesh với tỷ số 2-0.
U23 Việt Nam đấu với U23 Bangladesh: Thầy trò HLV Kim Sang-sik "mở hàng" suôn sẻ

Đội hình xuất phát:

U23 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Anh Quân, Công Phương, Xuân Bắc, Phi Hoàng, Văn Trường, Ngọc Mỹ, Đình Bắc.

U23 Bangladesh: Srabon, Shanta, Topu, Hossen, Jony, Hossain, Morsalin, Al Amin, Ahmed, Mitchell, Akash.

Ghi bàn: Ngọc Mỹ (15'), Viktor Lê (83').

U23 Việt Nam đấu với U23 Bangladesh: Với lợi thế sân nhà, U23 Việt Nam chủ động tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Mammedov Resu. Phút thứ 6, Đình Bắc chuyền bóng từ quả phạt góc bên cánh trái vào trong vòng cấm để Văn Trường đánh đầu nhưng không thành công.

U23 Việt Nam tạo ra thế trận dồn ép trước U23 Bangladesh. Ảnh: Kim Oanh.

Trước sức ép của U23 Việt Nam, U23 Bangladesh phải co cụm về phần sân nhà để phòng ngự. Phút thứ 10, Phi Hoàng có bóng khá thoáng bên ngoài vòng cấm. Tiền vệ thuộc biên chế SHB Đà Nẵng lập tức tung ra cú sút xa dội cột dọc khung thành của thủ môn Mehedi Hasan Srabon.

Phút 15, Đình Bắc thực hiện đường chọc khe tinh tế để Ngọc Mỹ thoát xuống xâm nhập vòng cấm và bình tĩnh đánh bại thủ thành Mehedi Hasan Srabon trong tư thế đối mặt, mở tỷ số cho U23 Việt Nam.

Bàn thắng này giúp U23 Việt Nam thi đấu với tâm lý thoải mái và hoàn toàn làm chủ thế trận. Phút 20, 25, 30, Văn Trường, Thanh Nhàn và Hiểu Minh thay nhau dứt điểm về phía khung thành thủ môn Mehedi Hasan Srabon nhưng không thể chuyển hoá thành bàn.

Mãi đến phút 41, U23 Bangladesh mới tạo ra được tình huống tấn công đáng chú ý đầu tiên. Tuy nhiên, cú dứt điểm chéo góc trong vòng cấm của Al Amin không chiến thắng được thủ môn Trung Kiên.

Niềm vui của các cầu thủ U23 Việt Nam. Ảnh: Kim Oanh.

U23 Việt Nam đấu với U23 Banglades: Sang hiệp 2, U23 Việt Nam tiếp tục đẩy cao đội hình để tấn công. Phút 51, Văn Trường treo bóng từ quả đá phạt bên cánh phải vào trong vòng cấm cho Xuân Bắc đánh đầu nhưng không trúng đích.

Phút 59 và 63, Xuân Bắc có 2 pha dứt điểm liên tiếp về phía khung thành thủ môn Mehedi Hasan Srabon, song bóng đi không trúng đích.

Về cuối trận đấu, U23 Việt Nam vẫn ép sân U23 Banglades. Phút 77, Viktor Lê xử lý bóng khéo léo trong vòng cấm rồi dứt điểm dội xà ngang khung thành thủ môn Mehedi Hasan Srabon.

Phút 83, Lý Đức đánh đầu chuyền bóng thuận lợi trong vòng cấm để Viktor Lê dứt điểm bằng đầu làm tung lưới thủ thành Mehedi Hasan Srabon, nhân đôi cách biệt cho U23 Việt Nam.

Có được lợi thế dẫn trước khá an toàn, U23 Việt Nam chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu. Nhờ phòng ngự kín kẽ nên các học trò HLV Kim Sang-sik đã bảo toàn được chiến thắng 2-0 cho đến khi trọng tài Mammedov Resu nổi hồi còi kết thúc 90 phút.

U23 Việt Nam vs U23 Banglades.

Xem trực tiếp và trọn vẹn Bảng C - Vòng loại Giải Vô địch U23 Châu Á 2026 trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

