Kinh tế
Thứ ba, ngày 30/09/2025 13:32 GMT+7

VinFast Evo Lite Neo: Xe điện “hàng hiệu” cho thế hệ học sinh năng động

Thứ ba, ngày 30/09/2025 13:32 GMT+7
VinFast Evo Lite Neo được xem là mẫu xe “chuẩn Gen Z” khi kết hợp hoàn hảo giữa giá cả phải chăng, thương hiệu uy tín cùng thiết kế hiện đại, thời trang.
Bạn đồng hành của người trẻ năng động

Nguyễn Văn Huy, một học sinh cấp 3 tại TP.HCM ngay lập tức đã “đổ” Evo Lite Neo - mẫu xe nhà VinFast ngay từ cái nhìn đầu tiên. “Em thích nhất là màu xanh rêu của xe, nhìn rất lạ và không bị đụng hàng với bất kỳ chiếc xe nào khác trên đường. Màu này rất cá tính và hợp với phong cách của em”, Huy chia sẻ.

Evo Lite Neo có tới 5 màu sắc từ trung tính tới hiện đại, phù hợp cho cả nam và nữ, trong đó không ít màu “độc”, phù hợp với cá tính của nhiều người trẻ. “Có màu sắc vốn thường chỉ thấy ở các dòng ô tô nhưng VinFast đã mang lên xe máy điện. Rất đẹp, nhìn thôi là thích mê rồi”, quản lý bán hàng một đại lý xe máy điện ở Cần Thơ giải thích lý do nhiều khách hàng thích Evo Lite Neo từ lần chạm mặt đầu tiên.

Theo quản lý này, thiết kế của Evo Lite Neo không chỉ đẹp mà còn mang lại sự thoải mái tối đa cho người trẻ. Yên xe rộng rãi, sàn để chân phẳng và rộng, giúp người lái không bị mỏi chân khi di chuyển trên quãng đường dài. Cốp xe 17L cũng là thừa thoải mái để các bạn học sinh cất giữ mũ bảo hiểm, áo mưa và sách vở, không còn phải lo lắng về việc mang vác lỉnh kỉnh.

Bên cạnh màu sắc thu hút, chiếc xe còn chinh phục khách hàng như Huy bằng động cơ có công suất tối đa 1.600 W. Trải nghiệm chiếc xe được hơn 2 tháng, Huy hoàn toàn hài lòng về sức mạnh của xe. “Thỉnh thoảng em chở bạn về sau giờ học, có khi phải leo dốc cầu vượt. Evo Lite Neo vít ga đi rất tốt, không bị yếu. Xe chạy êm, không nghe tiếng động cơ, lại không thải khói nên để xe trong nhà không bị mùi”, bạn trẻ này chia sẻ.

Sở hữu nhiều ưu điểm vượt phân khúc nhưng Evo Lite Neo có mức giá niêm yết chỉ từ 14,4 triệu đồng. Mức chi phí thực người dùng phải trả thậm chí tốt hơn nhờ các ưu đãi hiện hành. Cụ thể, tất cả xe máy điện VinFast đang được hỗ trợ 10% giá trị xe và 100% lệ phí trước bạ. Như vậy, mức giá của Evo Lite Neo chỉ còn khoảng hơn 12 triệu đồng – quá “hời” trong nhóm xe máy học sinh, so với cả các dòng xe xăng và xe điện.

Phụ huynh tuyệt đối yên tâm

Nếu thiết kế, động cơ và mức giá “dễ thở” của Evo Lite Neo thu hút các em học sinh, thì uy tín thương hiệu đi kèm loạt chính sách hậu mãi hàng đầu thị trường là những yếu tố giúp các vị phụ huynh yên tâm.

“Trước đây, nghĩ tới xe máy điện tôi chỉ biết tới các mẫu xe thương hiệu nhỏ lẻ, không có nhận diện thương hiệu rõ ràng. Đến khi có VinFast thì khác hẳn. Khi mua Evo Lite Neo cho con, tôi hoàn toàn yên tâm vì xe được bảo hành chính hãng lên tới 3 năm. Thường trên thị trường chỉ được có 1 năm thôi”, anh Văn Phúc, phụ huynh có con trai vừa vào lớp 11 cho biết.

Anh Phúc cũng tuyệt đối yên tâm bởi chất lượng xe VinFast đã được kiểm chứng bởi hàng trăm nghìn người dùng trên cả nước. Chưa kể, khi có nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa xe, anh có thể tiếp cận mạng lưới 400 xưởng dịch vụ trên toàn quốc dành cho xe máy điện VinFast. Anh đánh giá đây là điểm vượt trội so với những dòng xe học sinh trên thị trường thường “trắng” điểm sửa chữa, bảo dưỡng tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, theo phụ huynh này, VinFast là hãng duy nhất tại Việt Nam đầu tư và hạ tầng trạm sạc thông qua V-Green. Hiện tại, công ty này đang vận hành và quản lý mạng lưới 150.000 cổng sạc trên khắp cả nước dành cho chủ xe ô tô và xe máy điện VinFast. Số lượng điểm sạc còn ngày càng tăng lên nhờ mô hình trạm sạc nhượng quyền.

Chủ xe máy điện VinFast còn đang được miễn phí hoàn toàn chi phí sạc tại các trạm công cộng của V-Green cho tới hết tháng 5/2027, đồng nghĩa với một khoản tiết kiệm đáng kể trong gần 2 năm tới. Cùng đó, chi phí bảo dưỡng của xe máy điện được nhiều chủ xe ghi nhận là thấp hơn hẳn xe xăng nhờ cấu tạo xe đơn giản hơn, không phát sinh các chi phí như thay dầu, nhớt thường xuyên.

Với thiết kế hợp thời, động cơ mạnh, giá bán hợp lý cùng chính sách hậu mãi hàng đầu thị trường, Evo Lite Neo là lựa chọn vừa thể hiện cá tính của thế hệ học sinh năng động đồng thời làm yên tâm các bậc phụ huynh khi giao xe cho con tự di chuyển.

