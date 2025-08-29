Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung tiết lộ bất ngờ về mối quan hệ với HLV Kim Sang-sik
Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung (Chung Nguyen Do) đã có những chia sẻ đáng chú ý trong lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển U23 Việt Nam.
Vịnh Đầm Tre nằm ở phía Bắc đảo Côn Sơn, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), trên diện tích 132ha, là vùng biển kín gió nhờ núi đồi bao bọc.
Tre trúc mọc dày đặc trên các dãy núi bao quanh vịnh, đây cũng chính là nguồn gốc của tên gọi Vịnh Đầm Tre.
Vịnh Đầm Tre nổi bật với hệ sinh thái biển đa dạng. Đặc biệt, từ tháng 3 trở đi, khi nước biển ấm dần là thời điểm rong mơ trong vịnh phát triển mạnh.
Rong mọc thành rừng dưới đáy vịnh, thân gốc bám vào đá hoặc nền san hô chết, vươn lên dưới ánh nắng mặt trời.
Trong làn nước trong vắt, rong mơ với màu nâu vàng đặc trưng dày đặc sống động theo từng đợt sóng tạo nên khung cảnh huyền diệu cho Vịnh Đầm Tre.
Dưới làn nước trong vắt, "rừng nguyên sinh" với cơ man nào là khóm rong mơ huyền ảo, vàng rực dưới nắng sớm tạo nên bức tranh hùng vĩ, thơ mộng cho Vịnh Đầm Tre, Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Rong mơ đóng vai trò lá phổi xanh và mái nhà cho nhiều sinh vật biển. Trong tán rong rậm rạp là nơi trú ẩn, sinh sản và kiếm ăn của hàng loạt sinh vật nhỏ.
Rong mơ giúp giữ nền đáy ổn định, giảm sóng và hạn chế xói mòn khu vực ven bờ.
Quá trình quang hợp của rong hấp thụ CO₂ và giải phóng oxy, đóng góp tích cực vào việc làm sạch môi trường nước và duy trì cân bằng sinh học.
Tour tham quan Vịnh Đầm Tre đang được Vườn Quốc gia Côn Đảo khai thác theo 2 hướng vừa đường biển ngồi ca nô vừa đường bộ băng rừng.
Thời gian sống của rong mơ thường đến tháng 6. Trong mùa rong mơ, ngoài thỏa sức tham gia nhiều hoạt động thể thao như chèo SUP, lặn biển xem san hô, trai tai tượng, du khách còn trải nghiệm cảm giác hòa mình vào làn nước mát trong, ngắm nhìn rừng rong mơ đu đưa theo sóng nước tạo nên bức tranh hùng vĩ, thơ mộng.
