Sắc xanh áp đảo nhưng không cứu nổi trụ cột cổ phiếu bất động sản

Đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, nhóm cổ phiếu bất động sản ghi nhận 3 mã tăng trần, 54 mã tăng giá và 28 mã giảm giá, 1 mã giảm sàn.

Cổ phiếu bất động sản tiếp tục nằm trong nhóm giảm điểm trong phiên ngày hôm nay khi giảm 0,51% xuống 84,84 điểm.

Nhóm cổ phiếu bất động sản khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/8. Ảnh: Vietstock

Cổ phiếu bất động sản “lao dốc” trong phiên với “gánh nặng” từ cổ phiếu “họ” Vingroup gồm mã VIC giảm 1,38% so với phiên giao dịch liền kề, xuống 128.300 đồng/cổ phiếu; mã VHM của Vinhomes giảm 0,1% xuống 104.500 đồng/cổ phiếu và VRE của Vincom Retail giảm 0,98% xuống 30.400 đồng/cổ phiếu.

Không những vậy, nhiều mã lớn cũng đua nhau giảm điểm như DXG -0,44%; KBC -1,61%; NLG -2,38%; TCH -0,45%; VPI -0,35%; SZC -0,71%;...

Ở chiều ngược lại, sắc xanh dù chiếm phần lớn nhưng lại không gánh được trụ cột như: PDR +0,61%; CEO +0,82%; KDH +1,67%; DIG +0,65%; NVL +0,6%;...

Thanh khoản ảm đạm trước kỳ nghỉ lễ, VN-Index tiếp tục diễn biến giằng co

Phiên giao dịch ngày 29/8 khép lại với sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đánh dấu phiên tăng điểm thứ 4 liên tiếp của VN-Index. Dòng tiền đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu chứng khoán và ngân hàng đã giúp thị trường duy trì đà tích lũy, bất chấp áp lực “chốt lời” trước kỳ nghỉ lễ dài ngày.

Kết phiên 29/8, chỉ số chính VN-Index tăng 1,35 điểm, lên 1.682,21 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 3,35 điểm, lên 279,98 điểm. Chỉ số UPCoM-Index tăng 0,38 điểm, lên 111 điểm.

Độ rộng toàn thị trường với sắc xanh có phần lấn lướt hơn khi bên mua có 436 mã tăng và bên bán có 315 mã giảm. Trái lại, sắc đỏ có phần lấn lướt trong rổ VN30 với 15 mã giảm, 13 mã tăng và 2 mã tham chiếu.

Thanh khoản trên thị trường “bùng nổ” trong phiên giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ dài ngày, với tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt gần 49.200 tỷ đồng. Riêng trên sàn HoSE, thanh khoản đạt hơn 44.800 tỷ đồng, tăng hơn 10.400 tỷ đồng so với phiên trước.

Toàn cảnh thị trường chứng khoán khi đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của tháng 8 cũng như trước kỳ nghỉ lễ dài ngày. Ảnh: Vietstock

Nhóm cổ phiếu đầu tư công và vận tải bị nhà đầu tư “chốt lời” mạnh trước kỳ nghỉ lễ dài ngày, như: CII -2,6%, GEX -2,33%, VSC -3,69%, VGC -2,71%, HAH -1,92%, VTP -1,39%, …

Về mức độ ảnh hưởng, là VPB, HDB, MBB và HPG những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 4.2 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, VIC, FPT, VCB và GAS là những mã vẫn chịu áp lực bán và lấy đi hơn 4 điểm từ chỉ số chung.

TOP cổ phiếu ảnh hưởng đến chỉ số VN-Index ngày 29/8. Ảnh: Vietstock

Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 3.600 tỷ đồng trên sàn HoSE. Trong đó, khối ngoại “xả” mạnh nhất cổ phiếu MBB với giá trị hơn 434 tỷ đồng. Theo sau là cổ phiếu HPG (373,8 tỷ đồng), FPT (355,7 tỷ đồng), SSI (338,06 tỷ đồng), VIX (337,55 tỷ đồng), VPB (310,6 tỷ đồng), VHM (134,2 tỷ đồng),...

Ở chiếu mua vào, khối ngoại “gom” mạnh nhất cổ phiếu GMD với giá trị hơn 128 tỷ đồng. Theo sau là cổ phiếu VCI (98,8 tỷ đồng), cổ phiếu VCB (83,14 tỷ đồng), cổ phiếu SHS (77,98 tỷ đồng), …