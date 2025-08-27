Cổ phiếu bất động sản rung lắc, Đất Xanh ngược dòng tăng kịch trần

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/8, nhóm cổ phiếu bất động sản ghi nhận 2 mã tăng trần, 40 mã tăng giá và 34 mã giảm giá, 1 mã giảm sàn.

Nhóm cổ phiếu bất động sản bất ngờ quay đầu giảm sau phiên "thăng hoa" khi giảm 0,72% xuống 85,49 điểm.

Cổ phiếu bất động sản khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/8. Ảnh: Vietstock

Trong bảng điện tử, cổ phiếu DXG của Đất Xanh bất ngờ bật tăng kịch trần khi tăng 6,81% so với phiên giao dịch liền kề, lên mức 22.750 đồng/cổ phiếu, mức cao nhất kể từ giữa năm 2022 tới nay. Khối lượng giao dịch cũng đạt mức "bùng nổ" với hơn 70,5 triệu đơn vị khớp lệnh trong phiên, thậm chí còn dư hơn 1,3 triệu đơn vị đặt mua ở mức giá trần.

Một mã khác cùng “họ” Đất Xanh là DXS cũng bứt phá 6,2% lên 12.800 đồng/cổ phiếu, với khối lượng giao dịch hơn 3,7 triệu đơn vị, tiếp tục duy trì ở mức cao.

Sự khởi sắc của nhóm cổ phiếu này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp vừa công bố 1.027 căn hộ thuộc 4 tháp của dự án The Privé (phường Bình Trưng, TP. Thủ Đức) đã được bán hết chỉ sau hai kỳ mở bán giai đoạn một, từ ngày 21/8 đến 24/8. Theo chủ đầu tư, đây là “kỷ lục” bán hàng nhanh nhất từ trước đến nay, đồng thời xác lập thêm 7 kỷ lục khác.

Diễn biến cổ phiếu bất động sản DXG của Đất Xanh khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/8. Ảnh: FireAnt

Quay trở lại nhóm cổ phiếu bất động sản, dù số mã tăng nhỉnh hơn số mã giảm nhưng nhóm ngành này vẫn ghi nhận giảm do bộ 3 cổ phiếu nhà Vingroup đồng loạt "đỏ lửa".

Cụ thể, mã VIC của Vingroup giảm 2,58% xuống 132.000 đồng/cổ phiếu; mã VHM của Vinhomes giảm 0,57% xuống 104.600 đồng/cổ phiếu và mã VRE của Vincom Retail giảm 2,24% xuống 30.600 đồng/cổ phiếu. Thậm chí, cả 3 mã này còn kéo giảm gần 4 điểm vào chỉ số chung trong phiên hôm nay.

Những mã giữ đà tăng trong phiên gọi tên: PDR +0,61%; DIG +1,54%; KDH +1,41%; HDC +1,43%; NLG +2,81%;...

Hụt hơi trước áp lực xả hàng ồ ạt của khối ngoại

Ngay sau phiên giao dịch “bùng nổ” (26/8), thị trường chứng khoán phiên 27/8 ghi nhận đà phân hóa rõ nét tại các nhóm ngành. Chỉ số VN-Index tăng 5,15 điểm, lên 1.672,78 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 0,59 điểm, lên 276,38 điểm. Chỉ số UPCoM-Index tăng 1,1 điểm, lên 109,94 điểm.

Thanh khoản trên thị trường tiếp tục duy trì ở mức cao, với tổng giá trị thanh khoản trên cả 3 sàn đạt hơn 51.000 tỷ đồng. Riêng trên sàn HoSE, thanh khoản đạt hơn 45.500 tỷ đồng, tăng hơn 6.000 tỷ đồng so với phiên trước.

Độ rộng thị trường ghi nhận 430 mã tăng (33 mã tăng trần) và 329 mã giảm (12 mã giảm sàn).

Toàn cảnh thị trường chứng khoán khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/8. Ảnh: Vietstock

Trái với sự "thăng hoa" của chỉ số VN-Index, cổ phiếu thép lại ghi nhận đảo chiều với nhiều mã nhuộm đỏ như: HPG của Tập đoàn Hoà Phát giảm 1,65%; NKG -0,95%; HSG -0,81%;...

Thậm chí, ở nhóm cổ phiếu đầu tư công, nhiều mã lớn cũng giảm mạnh như CII -5,64%; GEX -2%; VCG -0,39%; PC1 -2,74%;...

Về mức độ ảnh hưởng, sắc tím nổi bật của “anh cả” VCB đem về hơn 9 điểm tăng cho VN-Index, cùng FPT và BID cũng đóng góp thêm 3,7 điểm tăng. Trái lại, VIC, VPB và LPB cản trở nhiều nhất cho đà tăng chung khi lấy đi 6 điểm của chỉ số.

TOP cổ phiếu ảnh hưởng đến chỉ số VN-Index ngày 27/8. Ảnh: Vietstock

Hôm nay, khối ngoại bất ngờ bán ròng hơn 4.000 tỷ đồng trên sàn HoSE. Trong đó, khối ngoại tiếp tục “xả” đột biến cổ phiếu HPG với giá trị hơn 958 tỷ đồng.

Theo sau là cổ phiếu VPB (530,83 tỷ đồng), cổ phiếu CTG (403,05 tỷ đồng), cổ phiếu VCB (390,96 tỷ đồng), cổ phiếu SSI (337,95 tỷ đồng), cổ phiếu SHB (158,82 tỷ đồng), cổ phiếu MBB (143,12 tỷ đồng), cổ phiếu KDH (112,87 tỷ đồng), cổ phiếu OIL (109,38 tỷ đồng), cổ phiếu GEX (102,19 tỷ đồng), …

Ở chiều mua vào, khối ngoại “gom” mạnh nhất cổ phiếu FPT với giá trị hơn 292 tỷ đồng. Theo sau là cổ phiếu GMD (187,75 tỷ đồng), cổ phiếu VIX (83,12 tỷ đồng), cổ phiếu DXG (79,84 tỷ đồng), cổ phiếu NLG (64,11 tỷ đồng), cổ phiếu IJC (57,57 tỷ đồng), …