Nhà đất
Hưng Yên tìm chủ đầu tư cho 3 dự án với tổng vốn hơn 20.000 tỷ đồng

Hưng Yên đang mở đợt kêu gọi đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng cho 3 dự án đô thị mới tại Văn Giang, Việt Tiến và Ân Thi, kỳ vọng hình thành các khu đô thị hiện đại, đồng bộ hạ tầng và thúc đẩy phát triển vùng ven Hà Nội.
Hưng Yên kêu gọi đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng cho loạt dự án đô thị mới

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên vừa công bố thông tin mời gọi nhà đầu tư thực hiện dự án Khu B - Khu đô thị phía Đông huyện Văn Giang (cũ), với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 12.101 tỷ đồng.

Dự án tọa lạc trên địa bàn hai xã Nghĩa Trụ và Phụng Công, có quy mô dân số khoảng 9.400 người, diện tích sử dụng đất hơn 28 ha. Quỹ đất hình thành từ đất nông nghiệp của các hộ dân và phần đất công ích do địa phương quản lý.

Theo phương án quy hoạch, khu đô thị sẽ bao gồm 406 căn nhà liền kề, 44 căn biệt thự và hai tòa công trình hỗn hợp CT-01, CT-02 cao 36 tầng nổi, 3 tầng ngầm, phục vụ chức năng ở kết hợp thương mại - dịch vụ. Dự án còn có hai tòa nhà ở xã hội cao 9 tầng, một tầng hầm và hai khối thương mại dịch vụ cao 5 tầng.

Hệ thống hạ tầng xã hội được đầu tư đồng bộ với trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, nhà văn hóa và công trình y tế. Thời gian thực hiện toàn bộ dự án dự kiến trong vòng 4 năm kể từ ngày có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Một góc huyện Văn Giang cũ. Ảnh: Báo Hưng Yên

Ngoài ra, Hưng Yên cũng đang tìm chủ cho 2 dự án khác. Đầu tiên là Khu đô thị Tân Tiến (Ecoland City) tại xã Việt Tiến, có tổng vốn đầu tư gần 7.661 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất khoảng 66 ha và quy mô dân số khoảng 9.800 người.

Dự án gồm 780 căn nhà ở liền kề, 546 căn biệt thự, công trình hỗn hợp cao 18 tầng, 2 toà nhà ở xã hội cao 9 tầng, 2 công trình thương mại dịch vụ cao 3 tầng. Tiến độ hoàn thành dự án trong thời hạn 5 năm.

Thứ hai là Khu nhà ở đô thị mới thị trấn Ân Thi 1 tại xã Ân Thi. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 777 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất gần 9 ha (chủ yếu là đất trồng lúa, đất giao thông, thuỷ lợi), quy mô dân số khoảng 730 người. Tại đây sẽ xây 185 căn nhà ở liền kề, 38 căn biệt thự 38 căn cùng các công trình thương mại dịch vụ, trường mầm non, nhà văn hoá, bãi đỗ xe.

Công trình dự kiến hoàn thành trong 4 năm. Trong đó, từ tháng thứ 1 - 9 thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng, tháng thứ 10 - 19 xây các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, tháng thứ 20 - 36 xây các dãy nhà ở thấp tầng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tháng thứ 25 - 46 xây công trình thương mại dịch vụ và đưa một phần dự án đi vào hoạt động, tháng thứ 47 - 48 đưa toàn bộ dự án đi vào hoạt động.

