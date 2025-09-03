VTV làm phim thiếu nhi sau 20 năm kể từ "Đội đặc nhiệm nhà C21"

Đây là một bộ phim đặc biệt khi kể từ Đội đặc nhiệm nhà C21 cách đây gần 20 năm, VFC mới trở lại với một bộ phim dài tập có tuyến nhân vật chính là trẻ em đang tuổi cắp sách đến trường. Không chỉ vậy, tác phẩm còn đưa khán giả về một không gian, thời gian đầy hoài niệm – một miền quê yên bình khi điện thoại và internet chưa phổ biến. Cách em 1 milimet hứa hẹn sẽ chạm đến ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ.

Cách em 1 milimet đánh dấu sự trở lại của dòng phim thiếu nhi sau 20 năm. Ảnh: VTV

Cách em 1 milimet là câu chuyện tình bạn trong trẻo của nhóm trẻ ở Làng Mây. Ở đó có Tú – cô bé hiếu động, tinh nghịch, yêu sự công bằng, luôn muốn bảo vệ “đại bản doanh” cùng những “thần dân” của mình. Đại bản doanh ấy có Bách – cậu hàng xóm học giỏi, ngoan ngoãn; Thư “ống bơ” – giỏi tính toán; Biên – cậu bé mồ côi giàu tình cảm, khéo tay; Đức – nghịch ngợm, đáng yêu, luôn hâm mộ Tú; và Quyên – chị gái Đức, xinh xắn, yếu ớt vì bệnh tim bẩm sinh, được cả nhóm coi như thiên thần cần che chở.

Các bạn nhỏ có một tuổi thơ rực rỡ với đủ trò nghịch ngợm, những trận chiến “long trời lở đất”, cùng cả những khoảnh khắc ngọt ngào, sâu lắng của tình bạn. Trong nhóm, dần hình thành tam giác nhỏ thú vị: Đức luôn là “cái đuôi” của Tú, còn Tú lại là “cái đuôi” của Bách. Cô bé còn khẳng định sau này lớn lên sẽ lấy Bách làm chồng. Song song với tuổi thơ nhóm bạn nhỏ là câu chuyện tình đầu chớm nở giữa Viễn – anh trai Tú, và Ngân – chị gái Bách.

Bộ phim có tên ngôn tình nhưng khai thác sâu về tình bạn. Ảnh: VTV

Cặp đôi láng giềng thông minh, giỏi giang nhưng thường xuyên khắc khẩu này đã tạo nên những ký ức ngọt ngào về những rung động đầu đời. Thế nhưng, biến cố bất ngờ khiến lũ trẻ phải chia xa, mỗi người bước vào một cuộc đời riêng. Tuổi thơ đẹp đẽ cùng một bí mật bị chôn giấu trở thành phần ký ức sâu kín của từng người.

Hơn 20 năm sau, Tú trở thành giám đốc vận hành công ty do anh trai Viễn và bạn bè sáng lập. Trong một dịp tình cờ, nhóm bạn năm xưa cùng trở về Làng Mây, và bí mật năm nào được hé lộ, đánh thức những ký ức tưởng đã ngủ yên. Hành trình của các nhân vật trong Cách em 1 milimet chính là hành trình tìm lại bạn bè, đánh thức ký ức và giấc mơ tuổi thơ. Tú – người thủ lĩnh năm nào – quyết tâm hàn gắn những mảnh ghép của “đại bản doanh”, để tình bạn ấy trở thành điểm tựa, để không ai cảm thấy đơn lẻ trước biến cố cuộc đời.

Bộ phim cũng đánh dấu màn “chào sân” của nhiều diễn viên nhí tài năng như Thục Phương, Gia Long, Minh Xíu, Đức Phong, Quỳnh Trang, Sơn Tùng. Đồng thời, khán giả còn được gặp lại dàn diễn viên quen thuộc trong vai nhóm bạn Làng Mây khi trưởng thành như Minh Huyền, Hà Việt Dũng, Huỳnh Anh, Trọng Lân, Quỳnh Châu…

Sau thành công của Biệt dược đen và Độc đạo, bộ đôi đạo diễn Trần Trọng Khôi – Phạm Gia Phương tiếp tục thử thách bản thân với đề tài thiếu nhi – gia đình, cho thấy họ không chỉ đóng khung ở dòng phim hình sự.

Cách em 1 milimet chính thức lên sóng VTV3 từ ngày 4/9/2025, vào lúc 20h các tối thứ 5 và 6 hằng tuần.